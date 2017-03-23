23.03.2017 12:50  Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.7

> А оно умеет разбирать очень большие файлы, которые невозможно полностью загрузить в память?

YMMV. Файловые системы разбираются без загрузки в память всех файлов - потому что там есть индекс и можно сделать lazy-доступ к объектам, когда программа обращается только к тем веткам, которые ей нужны (и, соответственно, грузит в память только их).

С другой стороны, если речь о разборе какого-нибудь дикого лога из одинаковых пакетов без индекса - если задать тупо массив пакетов с "repeat: eos" - то эту операцию нельзя выполнить, не зачитав все пакеты в память. Если нужна такая пакетная обработка - как вариант, можно описать структуру пакета, а командовать зачитыванием очередного пакета из потока уже из приложения.

> А может разобрать файл с битым концом, не зафейлив всю операцию разбора, а зафейлив только битую часть?

Да, в debug mode - может. Этим, собственно, все визуализаторы пользуются.

