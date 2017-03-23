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23.03.2017 12:50  Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.7

Доступен релиз декларативного языка описания бинарных форматов файлов и протоколов Kaitai Struct 0.7. Язык позволяет описывать произвольные бинарные форматы (сетевые пакеты, архивы, контейнерные форматы, файловые системы, форматы изображений, видео и т.д.) в декларативном виде. Полученное описание с помощью компилятора ksc можно:

  • Транслировать в готовый парсер на любом из 8 поддерживаемых целевых языков программирования (C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby),
  • Визуально исследовать с помощью предлагаемой IDE любой файл в описанном формате:
  • Представить в виде наглядной диаграммы

В новой версии языка доступны:

  • Импорт .ksy-файлов друг в друга для создания масштабных многофайловых проектов - см. "meta/import" - в том числе с обращением к атрибутам типов из других файлов. Используемый для этого ранее механизм opaque типов отключен по умолчанию (можно включить опцией "--opaque-types").
  • Структуры неопределенной длины, терминируемые байтом (ранее такое поддерживалось только для строк) - см. "terminator", "include", "consume".
  • "pad-right" для более удобной обработки структур с паддингом справа (например, строк, помещенных в область фиксированного размера и дополненных справа нулями или пробелами)
  • Гибкое управление отношением parent-child: с помощью "parent" можно форсировать родителя для дочернего объекта, отличного от текущего объекта по умолчанию
  • Вычислимые instances теперь могут использовать "_parent"
  • Новый атрибут "doc-ref" в типах и атрибутах может использоваться для представления ссылок на внешнюю документацию (удобно, если описание формата соответствует какому-то формальному документу)
  • Процесс компиляции четко разделен на 3 фазы: парсинг YAML, прекомпиляция (единая для всех целевых языков) и компиляция (в конкретный целевой язык); такое решение позволило унифицировать обработку ошибок и значительно упростить сами компиляторы.
  • Существенно переработан механизм определения ошибок: теперь все рапортуемые компилятором ошибки должны содержать четкое указание на место проявления ошибки; добавлено более 50 тестов с неверными .ksy-файлами специально для тестирования этого сообщений об ошибках.
  • Генерируемый код теперь содержит проверки на соответствие версии компилятора и runtime-библиотеки.
  • Переработана система логирования поведения компилятора ("--verbose"): теперь можно гибко включать логирование по отдельным подсистемам.
  • Новые возможности языка выражений: полноценная поддержка строк с двойными кавычками (с escape characters), type casting, методы для работы с массивами и различные преобразования типов.

Ввиду большого количества внутренних изменений, существенно изменен API runtime-библиотеки: код, сгенерированный ksc 0.7, будет работать только с runtime соответствующей версии. Благодаря введению механизма импорта, начаты работы по созданию библиотеки часто используемых структур данных и форматов. С версией 0.7 впервые эта библиотека поставляется в комплекте дистрибутива и на момент выпуска составляет 60 описаний.

  1. Главная ссылка к новости (http://kaitai.io/news/2017-03-...)
  2. OpenNews: Релиз системы разбора бинарных файлов Kaitai Struct 0.6
  3. OpenNews: Вышел язык спецификации бинарных форматов Kaitai Struct 0.5
  4. OpenNews: Kaitai Struct запустил веб-версию компилятора
  5. OpenNews: Декларативная спецификация парсинга бинарных файлов Kaitai Struct
Автор новости: GreyCat
Тип: Программы
Ключевые слова: kaitai
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  • 1.1, Аноним, 17:19, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Отличный проект, пользуемся, радуемся.
     
     
  • 2.9, GreyCat, 20:22, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Отличный проект, пользуемся, радуемся.

    Спасибо! Для чего, если не секрет?

     
     
  • 3.10, Аноним, 20:31, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    В основном для описания бинарных форматов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 19:17, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А оно умеет разбирать очень большие файлы, которые невозможно полностью загрузит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, GreyCat, 20:21, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А оно умеет разбирать очень большие файлы, которые невозможно полностью загрузить в память?

    YMMV. Файловые системы разбираются без загрузки в память всех файлов - потому что там есть индекс и можно сделать lazy-доступ к объектам, когда программа обращается только к тем веткам, которые ей нужны (и, соответственно, грузит в память только их).

    С другой стороны, если речь о разборе какого-нибудь дикого лога из одинаковых пакетов без индекса - если задать тупо массив пакетов с "repeat: eos" - то эту операцию нельзя выполнить, не зачитав все пакеты в память. Если нужна такая пакетная обработка - как вариант, можно описать структуру пакета, а командовать зачитыванием очередного пакета из потока уже из приложения.

    > А может разобрать файл с битым концом, не зафейлив всю операцию разбора, а зафейлив только битую часть?

    Да, в debug mode - может. Этим, собственно, все визуализаторы пользуются.

     
     
  • 3.11, Аноним, 20:49, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за разъяснения, как раз интересовал парсинг потока с repeat eos Ну, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, GreyCat, 20:55, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Спасибо за разъяснения, как раз интересовал парсинг потока с "repeat: eos". Ну,
    > нельзя так нельзя. Не сильно страшно.

    Не так давно завели https://github.com/kaitai-io/kaitai_struct/issues/133 - это примерно про это. В некоторых случаях, понятно, что поток разбирать в lazy-режиме можно, например, если известно, что пакеты все одинаковой длины и можно тогда вычислить, куда сделать seek из индекса массива. Но, опять же, далеко не везде все пакеты одинаковой длины.

    > Всё равно проект очень полезный, спасибо, что разрабатываете его.

    Вам спасибо ;)

     
  • 1.13, KonstantinB, 21:56, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ух ты, какая прелесть! Не знал о таком. Пригодится, вот прямо сейчас даже. Спасибо разработчикам.
     

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