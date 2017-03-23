23.03.2017 12:50  Выпуск языка описания бинарных форматов Kaitai Struct 0.7

|
|
|
|
|
|2.8, GreyCat, 20:21, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> А оно умеет разбирать очень большие файлы, которые невозможно полностью загрузить в память?
YMMV. Файловые системы разбираются без загрузки в память всех файлов - потому что там есть индекс и можно сделать lazy-доступ к объектам, когда программа обращается только к тем веткам, которые ей нужны (и, соответственно, грузит в память только их).
С другой стороны, если речь о разборе какого-нибудь дикого лога из одинаковых пакетов без индекса - если задать тупо массив пакетов с "repeat: eos" - то эту операцию нельзя выполнить, не зачитав все пакеты в память. Если нужна такая пакетная обработка - как вариант, можно описать структуру пакета, а командовать зачитыванием очередного пакета из потока уже из приложения.
> А может разобрать файл с битым концом, не зафейлив всю операцию разбора, а зафейлив только битую часть?
Да, в debug mode - может. Этим, собственно, все визуализаторы пользуются.
|
|
|
|
|
|4.12, GreyCat, 20:55, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Спасибо за разъяснения, как раз интересовал парсинг потока с "repeat: eos". Ну,
> нельзя так нельзя. Не сильно страшно.
Не так давно завели https://github.com/kaitai-io/kaitai_struct/issues/133 - это примерно про это. В некоторых случаях, понятно, что поток разбирать в lazy-режиме можно, например, если известно, что пакеты все одинаковой длины и можно тогда вычислить, куда сделать seek из индекса массива. Но, опять же, далеко не везде все пакеты одинаковой длины.
> Всё равно проект очень полезный, спасибо, что разрабатываете его.
Вам спасибо ;)
|