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22.03.2017 12:20  Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.1

Состоялся релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.1, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка LLDB в качестве альтернативного бэкенда для организации отладки кода в KDevelop, работающего напрямую с обособленным LLDB MI Driver (lldb-mi). Реализован новый фреймворк для взаимодействия с внешними отладчиками, который может использоваться как с GDB, так и с отладчиком LLDB, развиваемым проектом LLVM;
  • В меню добавлена новая секций "Analyzer", в которой предложен набор инструментов для работы с плагинами для анализа кода. В основной состав включён плагин analyzer, предоставляющий средства для статического анализа при помощи утилиты Cppcheck, позволяющей выявлять типовые ошибки в коде на языках C/C++, такие как обращение к области за границами буфера, утечки памяти, разыменования нулевых указателей, использование неинициализированных переменных и т.п. Кроме Cppcheck также реализована поддержка проверки кода через Valgrind, clang-tidy и krazy2, но код плагинов для данных систем пока полностью не стабилизирован и развивается в отдельных репозиториях (планируется включить их в основной репозиторий в одном из следующих выпусков);
  • Добавлена начальная поддержка разработки проектов с компонентами на языке OpenCL, применяемом для организации параллельных вычислений с привлечением мощностей GPU. Входящий в состав KDevelop бэкенд на базе Clang адаптирован для разбора кода на языке OpenCL. В следующем выпуски ожидается включение поддержки технологии NVIDIA CUDA;
  • Расширена поддержка языка Python. Добавлен разбор новых элементов синтаксиса и семантики Python 3.6. Решены многие проблемы в движке анализа семантики Python (например, значительно улучшены средства определения типов), переписан код для интеграции с компонентами проверки стилей;
  • Обеспечена интеграция с системой управления версиями Perforce, реализованная в виде надстройки над утилитой p4 по аналогии с надстройкой для Git и Bazaar;
  • Добавлен интерфейс для выбора цветовой схемы не выходя из KDevelop, что удобно при запуске в окружениях рабочего стола, отличных от KDE Plasma, в которых усложнено изменение настроек цветовой схемы;
  • Улучшена работа на платформе Windows и готовится к выпуску первый вариант KDevelop для macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdevelop.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.0
  3. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 4.7.0. Планы развития KDevelop 5
  4. OpenNews: Для KDevelop подготовлены средства для разработки на Python 3
  5. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 4.6.0
  6. OpenNews: Для текстовых редакторов KDE и IDE KDevelop представлена поддержка языка D
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kdevelop, kde
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  • 1, Аноним, 12:24, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    В свое время проводил в ней весьма уютненькие вечера. Годная среда разработки.
     
  • 2, Аноним, 12:39, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Отлично, пользуюсь ею ещё со времём KDE3.
     
  • 3, Аноним, 12:42, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ура! Я джва года ждал.
     
  • 4, iPony, 12:45, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Страшно представить как оно выглядит под macOS или Windows
     
  • 5, MPEG LA, 12:47, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Божественно для C++
     

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