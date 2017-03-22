22.03.2017 12:20  Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.1

Состоялся релиз интегрированной среды программирования KDevelop 5.1, полностью поддерживающей процесс разработки для KDE 5, в том числе с использованием Clang в качестве компилятора. Код проекта распространяется под лицензией GPL и использует библиотеки KDE Frameworks 5 и Qt 5. Основные новшества: Добавлена поддержка LLDB в качестве альтернативного бэкенда для организации отладки кода в KDevelop, работающего напрямую с обособленным LLDB MI Driver (lldb-mi). Реализован новый фреймворк для взаимодействия с внешними отладчиками, который может использоваться как с GDB, так и с отладчиком LLDB, развиваемым проектом LLVM;

В меню добавлена новая секций "Analyzer", в которой предложен набор инструментов для работы с плагинами для анализа кода. В основной состав включён плагин analyzer, предоставляющий средства для статического анализа при помощи утилиты Cppcheck, позволяющей выявлять типовые ошибки в коде на языках C/C++, такие как обращение к области за границами буфера, утечки памяти, разыменования нулевых указателей, использование неинициализированных переменных и т.п. Кроме Cppcheck также реализована поддержка проверки кода через Valgrind, clang-tidy и krazy2, но код плагинов для данных систем пока полностью не стабилизирован и развивается в отдельных репозиториях (планируется включить их в основной репозиторий в одном из следующих выпусков);

Добавлена начальная поддержка разработки проектов с компонентами на языке OpenCL, применяемом для организации параллельных вычислений с привлечением мощностей GPU. Входящий в состав KDevelop бэкенд на базе Clang адаптирован для разбора кода на языке OpenCL. В следующем выпуски ожидается включение поддержки технологии NVIDIA CUDA;

Расширена поддержка языка Python. Добавлен разбор новых элементов синтаксиса и семантики Python 3.6. Решены многие проблемы в движке анализа семантики Python (например, значительно улучшены средства определения типов), переписан код для интеграции с компонентами проверки стилей;

Обеспечена интеграция с системой управления версиями Perforce, реализованная в виде надстройки над утилитой p4 по аналогии с надстройкой для Git и Bazaar;

Добавлен интерфейс для выбора цветовой схемы не выходя из KDevelop, что удобно при запуске в окружениях рабочего стола, отличных от KDE Plasma, в которых усложнено изменение настроек цветовой схемы;

Улучшена работа на платформе Windows и готовится к выпуску первый вариант KDevelop для macOS.



