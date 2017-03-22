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22.03.2017 10:56  Критическая уязвимость в обучающей среде Moodle

В Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), свободной модульной системе для организации дистанционного обучения, выявлена критическая узявимость (CVE-2017-2641), позволяющая осуществить подстановку SQL-кода и организовать выполнение произвольного PHP-кода на сервере. На основе Moodle построены обучающие системы многих известных университетов. В каталоге Moodle зарегистрировано более 78 тысяч обучающих сайтов, в том числе 2160 в России, 655 - Украине, 151 - Беларуси и 116 - Казахстане.

В ветке Moodle 3.2 уязвимость могут эксплуатировать зарегистрированные пользователи через манипуляции с настройками профиля пользователя в web-интерфейсе. В более ранних выпусках атака возможна только через API для взаимодействия c web-сервисами при наличии соответствующих расширенных прав доступа. Уязвимость позволяет осуществить подстановку SQL-кода, которая может быть использована для получения привилегий администратора Moodle, после чего атакующий может загрузить свой плагин или шаблон и добиться выполнения произвольного PHP-кода. Уязвимость устранена в выпусках 3.2.2, 3.1.5, 3.0.9 и 2.7.19.

  1. Главная ссылка к новости (http://netanelrub.in/2017/03/2...)
  2. OpenNews: Релиз модуля Электронный деканат 2.4.4 для системы дистанционного обучения Moodle 2.2.x
  3. OpenNews: Новая версия системы дистанционного обучения Moodle 2.2
  4. OpenNews: Релиз системы дистанционного обучения Moodle 2.0
  5. OpenNews: В Moodle добавлена поддержка отечественной формы организации учебного процесса
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: moodle
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  • 1.3, Аноним, 12:24, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    прошло 22 года с первого релиза похапе В написанном на нём софте всё ещё на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:37, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Будь мужиком, сделай достойную альтернативу без уязвимостей.
     
     
  • 3.23, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:08, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Давно уже сделали, это SQL с переменными связывания (bind variables). Но только честные bv, а не с последующим склеиванием всего запроса в плейн SQL как это не редко бывает.
     
  • 2.5, iPony, 12:56, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А подскажи язык, на котором нельзя написать софт с SQL инъекцией
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:50, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    html
     
     
  • 4.10, Аноним, 14:44, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорее даже CSS, потому как в HTML есть WebSocket.
     
     
  • 5.12, angra, 15:36, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В HTML нет websockets. Они есть в HTML5, который стандарт не только языка разметки HTML, но и кучи сопуствующих технологий, включающих в себя API websockets, который не включает в себя работу с sql. Websockets предоставляет для работы с sql не больше возможностей, чем обычные формы или гипертекстовые ссылки.
     
  • 4.21, Аноним, 20:15, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему же На html можно реализовать клеточный автомат с правилом 101, а на нем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, angra, 15:41, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > А подскажи язык, на котором нельзя написать софт с SQL инъекцией

    Тот, на котором вообще невозможна работа с sql. Это же очевидно.

     
  • 3.19, Аноним, 17:49, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Внезапно, Java. Если не составлять запросы склеиванием строк, конечно.
     
     
  • 4.22, angra, 20:37, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Внезапно, на PHP точно такая же ситуация.
     
     
  • 5.25, Аноним, 00:57, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот и нет В похапе даже это умудрились сделать через жопу https stackoverf... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, пох, 01:27, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    и причем тут php, если речь о mysql api?
    (причем в каком-то уникально уродливом варианте использования - узкоглазая кодировка на сервере, клиент не проверяет соответствие инпута кодировке - может в прошлом веке такое было возможно, сейчас у всех и везде будет utf, где этот фокус не получится)

     
     
  • 7.27, Аноним, 02:23, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты читать не умеешь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, all_glory_to_the_hypnotoad, 22:15, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    внезапно, под капотом всё равно может оказаться склеивание строк где тоже можно накосячить.
     
  • 2.14, angra, 15:39, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > ... прошло 22 года с первого релиза похапе. В написанном на нём
    > софте всё ещё находили детские уязвимости...

    То ли дело С, которому уже скоро полтиник стукнет, а младенческие null pointer dereference и buffer overflow всё никуда не деваются.

     
     
  • 3.17, _, 15:58, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    А они - не младенческие! Это ошибки настоящих мужиков, а не простиоспЫдя рубиков каких нить или пыхеров :) Такие и в песочнице, девочкам, показать не стыдно! :-р
     
  • 3.28, Аноним, 04:27, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Потому что головой надо думать а не другим местом Это, кстати, ко всем языкам о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, vitalif, 15:55, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Господа а объясните мне кто-нибудь в чём суть дыры была?

    А то я полез в коммит и не очень понял суть фикса. Похоже они добавили очистку user preferenc'ов перед сохранением в базу.

    Но то что у них там был injection говорит видимо о том, что они потом где-то в голом виде без экранирования в запросах используются??? И они это не стали править???

     
  • 1.18, DmA, 16:23, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    критическая уязвимость в Moodle позволила досрочно получить аттестаты за среднюю школу первоклассникам :)
     
     
  • 2.20, YetAnotherOnanym, 18:26, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Школьники же, небось, и писали. Именно для того, чтобы аттестаты досрочно получить.
     
     
  • 3.29, Аноним, 04:28, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если школьники находят уязвимости и могут написать эксплойт - я спокоен за это п... весь текст скрыт [показать]
     

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