22.03.2017 10:56  Критическая уязвимость в обучающей среде Moodle

В Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), свободной модульной системе для организации дистанционного обучения, выявлена критическая узявимость (CVE-2017-2641), позволяющая осуществить подстановку SQL-кода и организовать выполнение произвольного PHP-кода на сервере. На основе Moodle построены обучающие системы многих известных университетов. В каталоге Moodle зарегистрировано более 78 тысяч обучающих сайтов, в том числе 2160 в России, 655 - Украине, 151 - Беларуси и 116 - Казахстане.

В ветке Moodle 3.2 уязвимость могут эксплуатировать зарегистрированные пользователи через манипуляции с настройками профиля пользователя в web-интерфейсе. В более ранних выпусках атака возможна только через API для взаимодействия c web-сервисами при наличии соответствующих расширенных прав доступа. Уязвимость позволяет осуществить подстановку SQL-кода, которая может быть использована для получения привилегий администратора Moodle, после чего атакующий может загрузить свой плагин или шаблон и добиться выполнения произвольного PHP-кода. Уязвимость устранена в выпусках 3.2.2, 3.1.5, 3.0.9 и 2.7.19.



