22.03.2017 10:56  Критическая уязвимость в обучающей среде Moodle

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|5.12, angra, 15:36, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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В HTML нет websockets. Они есть в HTML5, который стандарт не только языка разметки HTML, но и кучи сопуствующих технологий, включающих в себя API websockets, который не включает в себя работу с sql. Websockets предоставляет для работы с sql не больше возможностей, чем обычные формы или гипертекстовые ссылки.
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|3.15, angra, 15:41, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> А подскажи язык, на котором нельзя написать софт с SQL инъекцией
Тот, на котором вообще невозможна работа с sql. Это же очевидно.
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|6.26, пох, 01:27, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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и причем тут php, если речь о mysql api?
(причем в каком-то уникально уродливом варианте использования - узкоглазая кодировка на сервере, клиент не проверяет соответствие инпута кодировке - может в прошлом веке такое было возможно, сейчас у всех и везде будет utf, где этот фокус не получится)
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|2.14, angra, 15:39, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> ... прошло 22 года с первого релиза похапе. В написанном на нём
> софте всё ещё находили детские уязвимости...
То ли дело С, которому уже скоро полтиник стукнет, а младенческие null pointer dereference и buffer overflow всё никуда не деваются.
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|3.17, _, 15:58, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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А они - не младенческие! Это ошибки настоящих мужиков, а не простиоспЫдя рубиков каких нить или пыхеров :) Такие и в песочнице, девочкам, показать не стыдно! :-р
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|1.16, vitalif, 15:55, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Господа а объясните мне кто-нибудь в чём суть дыры была?
А то я полез в коммит и не очень понял суть фикса. Похоже они добавили очистку user preferenc'ов перед сохранением в базу.
Но то что у них там был injection говорит видимо о том, что они потом где-то в голом виде без экранирования в запросах используются??? И они это не стали править???
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|1.18, DmA, 16:23, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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критическая уязвимость в Moodle позволила досрочно получить аттестаты за среднюю школу первоклассникам :)
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