21.03.2017 23:53  Предварительный выпуск платформы Android 8

Компания Google анонсировала предварительный выпуск следующей редакции открытой мобильной платформы Android - Android O Developer Preview. Релиз Android O, который будет поставляться под номером Android 8, ожидается в третьем квартале 2017 года. До этого времени периодически будут выпускаться предварительные выпуски Developer Preview, предоставляющие средства для разработки приложений с учётом новых возможностей платформы. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel и Pixel XL. Ключевые особенности Android O Developer Preview: Для сокращения энергопотребления и продления времени автономной работы представлена новая система для автоматического ограничения активности фонового выполнения приложений. Ограничение производится в трёх направлениях: блокирование неявных broadcast-обработчиков, лимитирование доступа к сервисам в фоновом режиме и снижение частоты предоставления информации о местоположении;

Реализация каналов уведомлений, позволяющих приложениям разделять уведомления на категории с предоставлением пользователю гибких возможностей по управлению различными типами уведомлений. Вместо управления всеми уведомлениями приложения как одним целым, появилась возможность настройки поведения или блокирования отдельных каналов, на которые приложение разделяет свои уведомления. Например, для приложения чтения новостей можно отключить уведомления о показе политических и спортивных мероприятий, оставив вывод уведомлений о новостях развития технологий. В новом выпуске также представлены новые методы оформления и группировки уведомлений;

Представлен новый API Autofill для создания индивидуальных приложений-обработчиков автоматического заполнения форм. По аналогии с тем, как можно подключать различные реализации экранных клавиатур, появилась возможность создания приложений, берущих на себя работу сохранения и безопасного доступа к таким данным, как адреса, имена пользователей, пароли, номера карт и т.п.

Поддержка нового многооконного режима "картинка в картинке" (PIP API, Picture in Picture), позволяющей приложениям выводить окна поверх мультимедийного контента. Например, при поступлении нового сообщения в чате во время просмотра видео можно отобразить окно для написания ответа непосредственно поверх видео. Ранее PIP API был доступен только для Android TV, но теперь адаптирован для смартфонов и планшетов. Кроме PIP API в новой версии также предоставлена возможность создания приложениям окон, выводимых поверх контетента (overlay window) вместо системного окна для отображения предупреждений;

Добавлена поддержка организации вывода на несколько экранов (multi-display). Если приложение поддерживает многооконный режим и к устройству подключено несколько экранов, то пользователь теперь может перемещать окна с из одного экрана на другой, а приложение выбирать на каком экране отобразить информацию;

Возможность разработки с использованием новых API, появившихся в Java 8, включая API java.time. Поддержка языковых возможностей Java 8 добавлена в компилятор javac и набор утилит dx. Инструментарий Jack переведён в разряд устаревших;

Проведена оптимизация Android Runtime. По сравнению с Android 7 скорость прохождения некоторых тестов увеличилась до двух раз;

Шрифты стали полноценными ресурсами и могут использоваться приложениями в XML-макетах, в том числе в XML можно определять семейства шрифтов, указывая стиль, размер и файлы со шрифтами;

Поддержка адаптивных пиктограмм, подстраивающихся под интерфейс, применяемый производителем устройства. Например, можно сделать пиктограмму, которая может быть как круглой, так и квадратной или со сглаженными углами. Также реализованы новые анимированные действия с пиктограммами, применяемые в ланчере, ярлыках, настройках, диалогах обмена данными и обзорном экране;

Возможность использования цветового пространства Wide-gamut в приложениях, работающих с изображениями;

Добавлена поддержка звуковых кодеков для высококачественной передачи звука через Bluetooth, таких как LDAC;

Добавлена поддержка технологии Wi-Fi Aware (Neighbor Awareness Networking или NAN), которая при наличии совместимого оборудования позволяет находить и подключаться к другим устройствам, поддерживающим Wi-Fi Aware, через установку прямого беспроводного соединения без необходимости использования точки доступа;

Представлен фреймворк Telecom, расширяющий API ConnectionService и позволяющий интегрировать сторонние программы дозвона с системным пользовательским интерфейсом и бесшовно взаимодействовать с другими звуковыми приложениями. Например, приложение может отображать информацию о поступившем звонке в различных видах интерфейсов, таких как головной экран автомобильной информационно-развлекательной системы;

Добавлены средства для организации навигации по интерфейсу с использованием клавиатуры. Например, перемещения указателя клавишами управления курсором или смена фокуса табуляцией. Возможность стала актуальной после реализации поддержки в Google Play возможности запуска приложений на устройствах с Chrome OS, снабжённых полноценной клавиатурой;

Представлен API AAudio API, предназначенный для использования в приложениях профессиональной обработки звука, требующих максимальной производительности и минимальных задержек при работе со звуком. При использовании AAudio отправка и получение звуковых данных производится через потоки;

В браузерном движке WebView появилась поддержка многопроцессного режима, при котором обработка разного web-контента выносится в отдельные изолированные друг от друга процессы. В Android O данный режим включен по умолчанию. Для приложений в WebView также предложены новые API для обработки ошибок и крахов. Опционально реализована возможность предварительной проверки URL на безопасность связанного с ним контента в сервисе Google Safe Browsing.



