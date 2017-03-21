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21.03.2017 18:13  Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.9

После десяти месяцев разработки компания Red Hat представила релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 6.9. RHEL 6.9 является первым выпуском, подготовленным в рамках второй стадии сопровождения, на которой приоритеты сместились в сторону исправления ошибок и проблем безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем. Включение значительных функциональных улучшений прекращено. Установочные образы RHEL 6.9 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal.

10 мая 2017 года ветка Red Hat Enterprise Linux 6 перейдёт на третью стадию поддержки, на которой будут формироваться только обновления с устранением уязвимостей и особо важных ошибок. Внесение изменений, связанных с поддержкой нового оборудования будет прекращено, за исключением поддержания компонентов, необходимых для работы в системах виртуализации. Ветка RHEL 6.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 7.x и будет поддерживаться до 30 ноября 2020 года.

Ключевые изменения в Red Hat Enterprise Linux 6.9:

  • Проведена большая чистка устаревших алгоритмов и протоколов, безопасность которых поставлена под сомнение. В том числе блокированы алгоритмы, фигурирующие в таких атаках как DROWN против SSL 2.0, SLOTH против MD5, LOGJAM и FREAK против TLS.

    • Полностью удалена поддержка протокола SSLv2 и экспортных наборов шифров, включающих недостаточно защищённые устаревшие алгоритмы шифрования;
    • Ограничено использование MD5 и SHA-0 в качестве алгоритма для создания цифровых подписей;
    • Запрещена установка защищённых соединений с сервером при использовании в TLS параметров DH (Diffie-Hellman), размером менее 1024 бит.
    • Отключено использование RC4 в контекстах, не приводящих к проблемам с нарушением совместимости (например, RC4 отключен в OpenSSH);
  • В OpenSSL, NSS, GnuTLS, rsyslog и vsftpd добавлена поддержка протокола TLS 1.2;
  • В Postfix обеспечена возможность задания в конфигурации допустимых версий TLS. Например, для запрета TLS 1.1 можно указать "smtpd_tls_mandatory_protocols = !TLSv1.1";
  • В NetworkManager добавлена поддержка ручной настройки DNS (при указании dns=none в настройках NetworkManager, прекращается автоматическое изменение /etc/resolv.conf);
  • В файл конфигурации /etc/sysconfig/network добавлена поддержка опции NO_DHCP_HOSTNAME, при указании которой скриптам инициализации не даётся получить имея хоста через DHCP;
  • В Perl-модулях Net::SSLeay и IO::Socket::SSL реализована возможность жесткого определения допустимой версии протокола TLS;
  • В состав включена утилита cpuid, выводящая информацию о возможностях CPU на основании данных, полученных через инструкцию CPUID;
  • В состав базовой системы включен инструментарий cloud-init, с реализацией конфигурируемого процесса инициализации, оптимизированного для обеспечения загрузки образов для cloud-окружений. Cloud-init позволяет унифицировать процесс задания конфигурации во время загрузки, таких как локаль, имя хоста, SSH-ключи и точки монтирования;
  • В PAM-модуль pam_faillock добавлена опция "unlock_time=never", при указании которой в случае превышения лимита на допустимое число попыток аутентификации, вход пользователя будет заблокирован бессрочно и разблокирование потребует вмешательства администратора;
  • В менеджере кластерных ресурсов Pacemaker добавлена возможность создания аварийных агентов (alert agents), позволяющих выполнить внешние действия в случае наступления определённых событий в кластере. В агентах ресурсов Pacemaker Oracle и OraLsnr добавлена поддержка СУБД Oracle 11g;
  • В состав включён интерфейс luci для обеспечения аутентификации узлов в кластере и защиты систем из нескольких узлов от MITM-атак;
  • В разряд поддерживаемых переведён пакет clufter с набором утилит для анализа и преобразования форматов конфигурации кластера. Версия пакета обновлена до clufter 0.59.8;
  • Различные компоненты приведены к соответствию требованиям стандартов PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), определяющих требования к безопасности при хранении данных о держателях платёжных карт;
  • Добавлена поддержка контроллеров RealTek RTS5250S SD4.0, что позволяет использовать картридеры на базе Realtek RTS5205;
  • Добавлен драйвер smartpqi для новых систем хранения Microsemi smartPQI;
  • Прошивка Chelsio обновлена до версии 1.15.37.0;
  • Обновлены версии драйверов:
    • bnxt_en -добавлена поддержка BCM5731X, BCM5741X и 57404 Network Partitioning (NPAR);
    • ahci - добавлена поддержка контроллеров Marwell 88SE9230;
    • mpt3sas - добавлена поддержка SAS3416 , SAS3508, SAS3408 и SAS3516 Fusion-MPT Tri-Mode RAID On Chip;
    • megaraid_sas;
    • В device-mapper-multipath добавлена конфигурация для дисковых массивов Huawei XSG1;
  • Добавлены средства для проведения бесшовной миграции стационарных окружений на базе RHEL 6 на RHEL 7 или в форму изолированных контейнеров, пригодных для выполнения в системах на базе RHEL 7, Red Hat Enterprise Linux Atomic Host и Red Hat OpenShift Container Platform.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Red Hat Enterprise Linux 5 и репозитория EPEL 5
  3. OpenNews: В Red Hat Enterprise Linux 6.9 будет проведена чистка небезопасных алгоритмов и протоколов
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP2
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.3
  6. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rhel
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  • 1.1, vantoo, 18:16, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    УРА!
    *побежал оформлять платную подписку.
     
     
  • 2.15, Аноним, 19:14, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    а, на вантуз.
     
  • 1.2, Аноним, 18:26, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кстати, а как в Редхате с PRоделками Поттеринга Энтерпрайз типа, все дела Тоже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, testt, 18:38, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.
     
     
  • 3.10, anonymous, 18:54, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.

    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=41146

     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 18:58, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.

    Объясняю: плох не s-d, а принудительная смена ориентации Debian-а.

     
  • 3.14, Аноним, 19:09, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    одменов захотели сделать взаимозаменяемыми, чтоб новому одмену не пришлось изуча... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, freehck, 19:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.

    Знаете, если хотите почитать об этом, зайдите в любую новость об очередном релизе systemd и посмотрите комментарии.

    Не подумайте, я Вас не посылаю: просто постоянно вылезают всякие с этим вопросом, а потом пропускают мимо ушей абсолютно всю аргументацию и начинают срaч. В 2014м это ещё казалось забавным, но сейчас уже порядком поднадоело.

     
  • 3.18, Аноним, 19:43, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для мну все решило неудобное руление из консольки То less всюду подставляет, то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним84701, 19:58, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пункт первый Перлы в коде, типа магических строк и прочего code arg_header ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, anonymous, 18:42, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В 6-й версии systemd нет. Надеюсь, к 2020-му можно будет перейти на Devuan.
     
     
  • 3.19, Аноним, 19:47, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это вряд ли Этот вышеотписавшийся юзер Дебьяна не сделал для Devuan ничегошен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Casm, 18:45, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Red Hat 6 используется upstart, в 7 - systemd.
     
  • 1.3, Аноним, 18:28, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А Мате в красной шапке есть?
     
     
  • 2.9, Аноним, 18:50, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть для el7 в EPEL.
     
  • 1.4, Аноним, 18:30, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    когда будет выпуск CentOS 6.9 ?
     
  • 1.8, Аноним, 18:50, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Второгном Жив!
     
  • 1.12, eSyr, 19:06, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    RHN deprecated в пользу Red Hat customer portal (access.redhat.com).
     
  • 1.13, Аноним, 19:06, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда стоит ждать RHEL 8 Никаких движений пока не видно, хотя ветка RHEL 5 была... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, freehck, 19:28, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > RHEL 5 была выпущена 10 лет назад и скоро достигнет конца срока поддержки.

    А разве RHEL 5 ещё не прекратили поддерживать?
    Может я чего-то недопонял, конечно, но вроде была новость:
    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46211

     
  • 2.20, Аноним, 19:49, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как только решат, ставить xfce или kde в дефолте У меня есть подозрения, что gn... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 20:11, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж эти наивные сектанты ... весь текст скрыт [показать]
     

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