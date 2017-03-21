21.03.2017 18:13  Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.9

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|3.11, Andrey Mitrofanov, 18:58, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.
Объясняю: плох не s-d, а принудительная смена ориентации Debian-а.
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|3.16, freehck, 19:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Объясните, пожалуйста, чем так плох systemd? По пунктам, аргументированно.
Знаете, если хотите почитать об этом, зайдите в любую новость об очередном релизе systemd и посмотрите комментарии.
Не подумайте, я Вас не посылаю: просто постоянно вылезают всякие с этим вопросом, а потом пропускают мимо ушей абсолютно всю аргументацию и начинают срaч. В 2014м это ещё казалось забавным, но сейчас уже порядком поднадоело.
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