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19.03.2017 10:25  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.1

Cостоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.1, предоставляющего интерфейс на основе неперекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

Awesome 4.1 преподносится как первый стабильный выпуск Awesome 4 API. В новой версии представлено около 350 изменений, например, в виджете prompt добавлена подсветка синтаксиса, расширено число переменных для управления темами оформления, представлена новая раскладка в виде 2D-сетки, расширены возможности при использовании нескольких мониторов, улучшена поддержка HiDPI, возобновлена поддержка FreeBSD и OpenBSD.



  1. Главная ссылка к новости (https://awesomewm.org/apidoc/d...)
  2. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.0
  3. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 3.5
  4. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3 4.8
  5. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  6. OpenNews: Программа, имитирующая экран компьютера хакеров по мотивам голливудских фильмов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: awesome, wm
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  • 1.1, ssh, 10:35, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Хм, еще в начале марта пакетом пришло shupikov balamut awesome -v uname -... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:06, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тоже хипстота его пишет Какой забавный тренд выводить вместо yes enabled красив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 11:32, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т е в начале марта вам пришёл декабрьский выпуск awesome 4 0 Подождали бы неск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 11:44, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    С такими оконными менеджерами нужно закупать глазные капли и идти за рецептом на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:51, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    и что характерно, кроме консолей на скриншотах ничего нет.
     
     
  • 2.7, nobody, 12:07, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что ещё нужно?
     
     
  • 3.13, angra, 12:45, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ограничится консольками, то и сам awesome не нужен, достаточно screen/tmux
     
  • 2.9, Аноним, 12:23, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На линуксе кроме консолей ничего и нет По крайней мере нормально рабоающего Та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 12:27, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Долбите по клавиатуре господа Уже смартфоны в 3d кажут, а тут всё на консолях з... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:17, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    ништячный WM Кто ищет минимализма и сидит на xfce lxde и может потратить некото... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, angra, 12:44, 19/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что полезного я как пользователь lxde+openbox могу получить от awesome?
     
  • 1.11, бедный буратино, 12:32, 19/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > возобновлена поддержка FreeBSD и OpenBSD

    шо это значит? а как до этого оно в OpenBSD работало?

     

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