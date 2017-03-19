19.03.2017 10:25  Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.1

Cостоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера Awesome 4.1, предоставляющего интерфейс на основе неперекрывающихся окон. Awesome построен на базе переработанных исходных текстов оконного менеджера dwm и отличается поддержкой использования языка Lua в файлах конфигурации для контроля всех аспектов работы оконного менеджера и создания дополнений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2 и написан с использованием асинхронной библиотеки XCB вместо Xlib для обеспечения хорошей отзывчивости интерфейса.

Awesome позволяет оптимизировать выполнение типового рабочего процесса и организовать управление окнами с использованием только клавиатуры, без необходимости передвижения мыши. Вместо виртуальных рабочих столов в Awesome предлагается группировка по тегам c возможностью отображения разом только окон соответствующих заданному тегу. Оконный менеджер хорошо адаптирован для работы в многомониторных конфигурациях, поддерживает привязку окон к экранам с использованием тегов и может работать в режимах XRandR, Xinerama и Zaphod. Поддерживаются стандарты Freedesktop: EWMH, XDG Base Directory, XEmbed, Desktop Notification и System Tray. Для управления может использоваться передача команд при помощи D-Bus.

Awesome 4.1 преподносится как первый стабильный выпуск Awesome 4 API. В новой версии представлено около 350 изменений, например, в виджете prompt добавлена подсветка синтаксиса, расширено число переменных для управления темами оформления, представлена новая раскладка в виде 2D-сетки, расширены возможности при использовании нескольких мониторов, улучшена поддержка HiDPI, возобновлена поддержка FreeBSD и OpenBSD.