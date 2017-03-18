18.03.2017 19:19  Обновление набора системных руководств Linux man-pages 4.10

Майкл Керриск (Michael Kerrisk) анонсировал версию 4.10 коллекции системных руководств (man) для Linux. Более 40 участников внесли свой вклад в процесс подготовки новой версии, было внесено более 600 изменений, охвативших 160 страниц. Эти изменения включают себя, среди прочего, добавление одиннадцати новых страниц и существенную переработку ещё трёх. Краткий обзор изменений: Существенно переработаны и расширены страницы add_key(2), keyctl(2) и request_key(2), описывающие системные вызовы для работы с подсистемой хранения криптографических ключей;

При содействии Дэвида Хоуэллса, разработчика подсистемы хранения криптографических ключей и библиотеки libkeyutils, ряд страниц руководства был перенесён в проект man-pages, так как они описывают интерфейсы ядра keyrings(7), persistent-keyring(7), process-keyring(7), session-keyring(7), thread-keyring(7), user-keyring(7), user-session-keyring(7). Многие из них были обновлены и дополнены в процессе переноса;

Добавлена страница ioctl_iflags(2), которая описывает флаги inode (атрибуты, которыми позволяет манипулировать команда chattr(1)) и команда ioctl(2) для работы с этими флагами;

Детали команд ioctl(2) для работы с пространствами имён объектов (namespaces) вынесены из namespaces(7) в отдельную страницу ioctl_ns(2);

Добавлена страница getentropy(3), описывающая одноимённую библиотечную функцию, добавленную в glibc 2.25;

Описание использования функций, которые можно вызывать из обработчика сигнала, перенесено из signal(7) в отдельную страницу signal-safety(7). В процессе также были добавлены некоторые детали, такие как отличия glibc от того, что указано в POSIX.



