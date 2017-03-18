18.03.2017 10:07  Выпуск GNU APL 1.7

Проект GNU объявил о выходе GNU APL 1.7, полностью удовлетворяющего требованиям стандарта ISO 13751 ("Programming Language APL, Extended") интерпретатора для одного из старейших языков программирования - APL. Язык APL отличается оптимизацией для работы с массивами произвольной вложенности и поддержкой комплексных чисел, что делает его востребованным для научных расчётов и обработки данных. В начале 1970-х годов идея APL-машины дала толчок к созданию первого в мире персонального компьютера IBM 5100. APL также пользовался большой популярностью на советских ЭВМ начала 80-х годов. Из современных систем, основанных на идеях APL, можно отметить вычислительные среды Mathematica и MATLAB.

В новой версии добавлен интерфейс для обращения к GNU APL из Erlang и Elixir, позволяющий использовать возможности APL по организации векторных вычислений в программах на языках Erlang и Elixir. В GNU APL 1.7 также представлен API DLX с реализаций предложенного Дональдом Кнутом алгоритма "танцующих ссылок", известного также по именем Algorithm X. Из других изменений можно отметить новый API SQL, заменивший обращение к нативным функциям SQL.



