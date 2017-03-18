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18.03.2017 10:07  Выпуск GNU APL 1.7

Проект GNU объявил о выходе GNU APL 1.7, полностью удовлетворяющего требованиям стандарта ISO 13751 ("Programming Language APL, Extended") интерпретатора для одного из старейших языков программирования - APL. Язык APL отличается оптимизацией для работы с массивами произвольной вложенности и поддержкой комплексных чисел, что делает его востребованным для научных расчётов и обработки данных. В начале 1970-х годов идея APL-машины дала толчок к созданию первого в мире персонального компьютера IBM 5100. APL также пользовался большой популярностью на советских ЭВМ начала 80-х годов. Из современных систем, основанных на идеях APL, можно отметить вычислительные среды Mathematica и MATLAB.

В новой версии добавлен интерфейс для обращения к GNU APL из Erlang и Elixir, позволяющий использовать возможности APL по организации векторных вычислений в программах на языках Erlang и Elixir. В GNU APL 1.7 также представлен API DLX с реализаций предложенного Дональдом Кнутом алгоритма "танцующих ссылок", известного также по именем Algorithm X. Из других изменений можно отметить новый API SQL, заменивший обращение к нативным функциям SQL.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apl
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  • 1.1, A.Stahl, 11:15, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >интерпретатора

    Питоно-ПХПшники 70х со статистическим уклоном. Ясненько.

     
  • 1.2, nobody, 12:01, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    "АПЛ - ошибка, доведенная до совершенства. Это язык будущего для программистской техники прошлого: он открывает новую эру для любителей кодирования." (c) Эдсгер Дейкстра
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 12:08, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >АПЛ - ошибка, доведенная до совершенства.

    Можно подумать, что Алгол само совершенство. Дийкстра такой Дийкстра. Ему бы на ЛОР. Самое место.

     
     
  • 3.4, iZEN, 13:14, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Дейкстры нет с нами с 2002 года. Товарищ умер на 72 году жизни.
     
     
  • 4.5, A.Stahl, 13:21, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну разумеется я не буквально говорил.
     
  • 3.6, Comdiv, 14:54, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > Можно подумать, что Алгол само совершенство

    Он и не считал Алгол совершенством, так к чему это?

     

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