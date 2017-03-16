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16.03.2017 19:25  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.9.0 и xf86-video-amdgpu 1.3.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 1.3.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера Catalyst. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Одновременно выпущен релиз свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 7.9.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon.

Основные новшества xf86-video-amdgpu 1.3.0 и xf86-video-ati 7.9.0:

  • Опция "TearFree", которая защищает от появления разрывов (tearing), теперь может быть включена на лету через одноимённое свойство вывода RandR;
  • Обеспечено использовании узлов рендеринга DRM для клиентов DRI3, при их наличии;
  • В xf86-video-amdgpu задействована функциональность libdrm_amdgpu для определения маркетингового имени GPU, вместо ранее применяемых жестко прошитых в драйвере таблиц сопоставления;
  • В xf86-video-ati по умолчанию включена архитектура 2D-ускорения Glamor для карт R600 и новее при наличии X.Org Server 1.18.3 или более новых выпусков;
  • В xf86-video-ati в каталог настроек xorg.conf.d добавлен файл 10-radeon.conf для автоматической загрузки драйвера radeon, даже если не установлен драйвер-прослойка ati;
  • Добавлена возможность загрузки драйвера amdgpu из драйвера-прослойки ati.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/xo...)
  2. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.8.0 и xf86-video-amdgpu 1.2.0
  4. OpenNews: Драйвер AMDGPU-PRO 16.50. В ядро Linux не будут приняты изменения с поддержкой новых GPU AMD
  5. OpenNews: В состав ядра Linux 4.2 принят драйвер AMDGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd, video, ati
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  • 1.1, Аноним, 19:59, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На Ubuntu 17.04 буит?
     
     
  • 2.3, Микрософт заботится о линуксоидах, 20:04, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Удунтяты здрасьте! я вам ЦШТВФЦЫ10 пакущадь прнс!!!1
     
  • 1.2, iZEN, 20:01, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На FreeBSD уже: http://www.freshports.org/x11-drivers/xf86-video-ati/
    http://www.freshports.org/x11-drivers/xf86-video-amdgpu/
     
  • 1.4, Аноним, 20:15, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не понял, а что же в новой версии нового, кроме возможностей и настроек, которые... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 20:20, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Например, https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Rendering_Manager#Render_nodes
     
  • 1.6, Аноним, 20:26, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    C Cape Verde тоже работает.
     

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