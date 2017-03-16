16.03.2017 19:25  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.9.0 и xf86-video-amdgpu 1.3.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 1.3.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера Catalyst. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера. Одновременно выпущен релиз свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 7.9.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon. Основные новшества xf86-video-amdgpu 1.3.0 и xf86-video-ati 7.9.0: Опция "TearFree", которая защищает от появления разрывов (tearing), теперь может быть включена на лету через одноимённое свойство вывода RandR;

Обеспечено использовании узлов рендеринга DRM для клиентов DRI3, при их наличии;

В xf86-video-amdgpu задействована функциональность libdrm_amdgpu для определения маркетингового имени GPU, вместо ранее применяемых жестко прошитых в драйвере таблиц сопоставления;

В xf86-video-ati по умолчанию включена архитектура 2D-ускорения Glamor для карт R600 и новее при наличии X.Org Server 1.18.3 или более новых выпусков;

В xf86-video-ati в каталог настроек xorg.conf.d добавлен файл 10-radeon.conf для автоматической загрузки драйвера radeon, даже если не установлен драйвер-прослойка ati;

Добавлена возможность загрузки драйвера amdgpu из драйвера-прослойки ati.



