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16.03.2017 17:32  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 98 исправлений (RC1, RC2).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 18:03, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Обновил до 5 2 6 на предприятии, некоторые документы стали вызывать зависания Ли... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, soarin, 18:08, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    64 разрядная версия на венде?
     
  • 1.3, Аноним, 18:12, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда же он перейдет на Qt, в самом деле то В KDE смотрится как кошмар на ули... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, soarin, 18:15, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну с учетом того, какой он глюкодромный - проще с нуля переписать
     
     
  • 3.6, neon1ks, 18:22, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну с учетом того, какой он глюкодромный - проще с нуля переписать

    Еще один, лишь бы переписывать.

     
  • 2.5, neon1ks, 18:20, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никогда. Пусть разработчики KDE вспомнят, что существуют и другие тулкиты помимо Qt.
     
  • 2.7, фывфыв, 18:46, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У GTK хотяб какие-то иконки в стоке есть, у Qt шиш тебе. Пишешь свою прогу ищи какие-нибудь иконки и ломай голову как их в коде прописать.
     

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