16.03.2017 17:32  Обновление офисного пакета LibreOffice 5.3.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.3.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.3 "fresh". Версия 5.3.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 5.2.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 98 исправлений (RC1, RC2).



