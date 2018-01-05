16.03.2017 14:06  Выпуск VirtualBox 5.1.18

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.18, всего через неделю после релиза 5.1.16. Изменения в основном состоят из исправлений регрессий в предыдущих выпусках: Устранены две ошибки в реализации совместно используемых папок, вызванные регрессивными изменениями в выпуске 5.1.16 и проявляющиеся на платформе Windows. Первая проблема нарушала регистронезависимость имён, а вторая мешала доступу к длинным файловым путям;

API: Исправлена работа снимков (snapshots) при подключении носителей и PCI-устройств;

API: 32 разрядные гостевые системы Windows снова обрели возможность загрузки с устройств в raw-режиме, в случае использования чипсета ICH9 в конфигурации VM. Проблема вызвана регрессивным изменением в версии 5.1.16;

В VBoxBugReport устранены проблемы со сбором логов;

Для хостов c Linux исправлен скрипт автозапуска;

В гостевый компонентах для Windows исправлен автоматический вход в систему для Windows Vista и более новых выпусков.Проблема вызвана регрессивным изменением в версии 5.1.4.



