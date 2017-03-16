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16.03.2017 10:58  Оценка рисков из-за уязвимостей в Red Hat Enterprise Linux

Компания Red Hat опубликовала отчёт с анализом рисков, связанных оперативностью устранения уязвимостей, выявленных в продуктах Red Hat в течение 2016 года. За год в Red Hat Enterprise Linux было выявлено 50 критических уязвимостей. Примечательно, что обновления с устранением всех критических проблем были выпущены не позднее, чем на следующий день, после появления публичной информации об уязвимости.

При рассмотрении всех продуктов Red Hat, а не только RHEL, в тот же или на следующий день после появления информации об уязвимости было устранено 76% критических уязвимостей, а в течение недели - 98%. Всего службой безопасности Red Hat в 2016 году было изучено около 2600 уязвимостей, потенциально затрагивающих Linux-системы, что на 30% больше, чем в 2015 году. Продукты Red Hat оказались подвержены 1346 уязвимостям, наиболее опасные из которых, как правило, затрагивали web-браузеры или компоненты браузеров, т.е. в серверных системах число опасных проблем было незначительным. О 394 (29%) уязвимостях службе безопасности Red Hat стало известно до появляения публичной информации об уязвимости.

Информация о 65.5% уязвимостей была получена из списков рассылки и через мониторинг объявлений об уязвимостях в upstream-проектах. Сведения о 12.8% уязвимостей были получены через уведомления, отправленные представителями upstream-проектов. 10.6% уязвимостей были выявлены сотрудниками Red Hat. Информация о 5.6% проблемах сообщена в приватной переписке с исследователями безопасности или клиентами, столкнувшимися с проблемой. О 3.6% уязвимостях стало известно от представителей других дистрибутивов, через закрытый форум. 1.9% уязвимостей всплыло при изучении новых идентификаторов CVE.

  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/blog...)
  2. OpenNews: Оценка рисков, связанных с уязвимостями в Red Hat Enterprise Linux 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: redhat
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  • 1.1, opan, 11:19, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Работают люди.
     
  • 1.2, Аноним, 11:20, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Интересно было бы увидеть аналогичную статистику по отечественным дистрибутивам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Sluggard, 11:25, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно было бы увидеть нечто подобное от Microsoft. С пруфами. =))
     
  • 1.3, Гослинуксятор, 11:25, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    GosLinux основан на centos, который основан на red-hat, значит всё тоже очень хорошо?
     
     
  • 2.6, allnix, 11:44, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для АНБ?
     
  • 2.7, ann, 11:45, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю что они каждую неделю получают новый сертификат от ФСБ - дорого же.
    Так что любой гослинукс рищито (оказывается ругательство), зато с сертификатом о безопасности.
     

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