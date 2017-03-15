15.03.2017 17:26  Релиз операционной системы NetBSD 7.1

После полутора лет разработки представлен новый значительный релиз операционной системы NetBSD 7.1, в котором реализована очередная порция новых возможностей. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 380 Мб. Релиз NetBSD 7.1 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Отдельно выделены 8 первично поддерживаемых портов, составляющих ядро стратегии развития NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen. 49 портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax, отнесены ко второй категории, т.е. ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов. Ключевые улучшения NetBSD 7.1: В порт для процессоров ARM добавлена поддержка платы Raspberry Pi Zero;

Для графических карт NVIDIA предоставлена начальная реализация видеодрайвера nouveau с интерфейсом DRM/KMS, реализованного на уровне ядра. По умолчанию драйвер отключен, для активации следует раскомментировать опции nouveau и nouveaufb в настройках ядра;

В состав включен драйвер vioscsi для дисковой подсистемы, используемой в окружениях Google Compute Engine;

Проведена работа по улучшению совместимости с Linux, compat_linux доведён до возможности запуска Linux-сборок Adobe Flash Player 24;

В драйвере wm(4) для сетевых плат Intel Gigabit Ethernet добавлена поддержка чипов i82575+, 2.5 Gigabit-карт на базе Intel I354 (C2000 KX), а также возможность использования Wake On Lan; C2000 KX и 2.5G;

В порт для плат ODROID-C1 добавлена поддержка Ethernet;

Добавлен sysctl net.inet.arp.log_unknown_network, позволяющий выборочно включить вывод в лог информации об ARP-пакетах, пришедших не из локальных сетей;

В файле конфигурации для ядра добавлена поддержка указания имени корневого wedge-раздела, например "wedge:NAME";

В утилиту cpuctl добавлены сведения о новых x86 CPU;

В утилите dump размер читаемого блока данных выставлен в kern.maxphys, что позволило добиться существенного повышения производительности при работе с крупными ФС;

В утилиту ftp добавлена поддержка метода CONNECT, поддержка SNI для https, налажена работа с IPv6 и аутентификация через прокси;

В утилите iostat появилась поддержка масок для имён дисков, например, теперь можно указать "iostat wd*" для просмотра статистики для всех устройств "wd";

Обновлены версии gcc 4.8.5, Lua 5.3.3, root.cache 2016102001 и tzdata 2017a.



