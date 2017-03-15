The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

15.03.2017 17:26  Релиз операционной системы NetBSD 7.1

После полутора лет разработки представлен новый значительный релиз операционной системы NetBSD 7.1, в котором реализована очередная порция новых возможностей. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 380 Мб. Релиз NetBSD 7.1 официально доступен в сборках для 58 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Отдельно выделены 8 первично поддерживаемых портов, составляющих ядро стратегии развития NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen. 49 портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax, отнесены ко второй категории, т.е. ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов.

Ключевые улучшения NetBSD 7.1:

  • В порт для процессоров ARM добавлена поддержка платы Raspberry Pi Zero;
  • Для графических карт NVIDIA предоставлена начальная реализация видеодрайвера nouveau с интерфейсом DRM/KMS, реализованного на уровне ядра. По умолчанию драйвер отключен, для активации следует раскомментировать опции nouveau и nouveaufb в настройках ядра;
  • В состав включен драйвер vioscsi для дисковой подсистемы, используемой в окружениях Google Compute Engine;
  • Проведена работа по улучшению совместимости с Linux, compat_linux доведён до возможности запуска Linux-сборок Adobe Flash Player 24;
  • В драйвере wm(4) для сетевых плат Intel Gigabit Ethernet добавлена поддержка чипов i82575+, 2.5 Gigabit-карт на базе Intel I354 (C2000 KX), а также возможность использования Wake On Lan; C2000 KX и 2.5G;
  • В порт для плат ODROID-C1 добавлена поддержка Ethernet;
  • Добавлен sysctl net.inet.arp.log_unknown_network, позволяющий выборочно включить вывод в лог информации об ARP-пакетах, пришедших не из локальных сетей;
  • В файле конфигурации для ядра добавлена поддержка указания имени корневого wedge-раздела, например "wedge:NAME";
  • В утилиту cpuctl добавлены сведения о новых x86 CPU;
  • В утилите dump размер читаемого блока данных выставлен в kern.maxphys, что позволило добиться существенного повышения производительности при работе с крупными ФС;
  • В утилиту ftp добавлена поддержка метода CONNECT, поддержка SNI для https, налажена работа с IPv6 и аутентификация через прокси;
  • В утилите iostat появилась поддержка масок для имён дисков, например, теперь можно указать "iostat wd*" для просмотра статистики для всех устройств "wd";
  • Обновлены версии gcc 4.8.5, Lua 5.3.3, root.cache 2016102001 и tzdata 2017a.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  3. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.0.2
  4. OpenNews: Использование rump-ядер NetBSD для создания ОС уровня отдельных приложений
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.0
  6. OpenNews: Операционная система коммутаторов Dell основана на NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1.1, MPEG LA, 18:00, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Ключевые улучшения NetBSD 7.1

    и ни одной новой модели кофеварки или тостера. ненужно.

     
     
  • 2.5, Аноним, 18:21, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    нужно хотя бы для того чтобы bsd обменивались кодом между собой, а то код под g... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, A.Stahl, 18:06, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >gcc 4

    О-х-х-х...

     
     
  • 2.8, Аноним, 18:51, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оргазм от gcc6?
     
  • 1.7, Аноним, 18:32, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я думал дебиан мхом порос, да он просто живчик ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList