15.03.2017 10:35  Выпуск дистрибутива Chakra Linux 2017.03

Состоялся релиз дистрибутива с непрерывным циклом выпуска обновлений Chakra Linux 2017.03, основанного на наработках проекта Arch Linux. Дистрибутив поставляется с десктоп-окружением KDE Plasma 5, снабжён графическим инсталлятором и конфигураторами, упрощающими настройку оборудования и системных параметров. Chakra может работать в Live-режиме и устанавливаться на жёсткий диск. Для загрузки доступна DVD-сборка для архитектуры x86_64, размером 2.1 Гб. В репозитории проекта представлено более 5 тыс. пакетов, которые могут быть установлены при помощи пакетного менеджера pacman.

В новой версии обновлён инсталлятор, в котором задействован фреймворк Calamares, развиваемый совместно с другими дистрибутивами Linux. В инсталляторе появилась поддержка установки на шифрованные разделы LUKS и разделы с ФС Btrfs, значительно расширены возможности по разбивке дисковых разделов. Переработана тема оформления. Обновлены версии программ, в том числе KDE Plasma 5.9.2, KDE Applications 16.12.2, Calligra 2.9.11, ядро Linux 4.8.6, xorg-server 1.17.4, Mesa 13.0.2, systemd 231, qt5 5.7.1, sddm 0.14.0. В состав включены новые версии драйверов xf86-video-nouveau 1.0.12, xf86-video-ati 7.7.0, xf86-video-intel 2.99.917, nvidia 370.28, 340.98, 304.132, AMD Catalyst 15.9.