14.03.2017 21:47  Выпуск Apache Flex 4.16, продолжающий развитие технологии Adobe Flex

Досутпен релиз Apache Flex 4.16, кроссплатформенного открытого фреймворка для создания интерактивных (Rich Internet Applications) web-приложений, идентично выполняемых как в web-браузере, так и в виде отдельных настольных программ или мобильных приложений. Apache Flex базируется на коде Adobe Flex, который был передан в 2011 году компанией Adobe фонду Apache.

Apache Flex 4.16 полностью совместим с продуктом Adobe Flex SDK, и содержит всю доступную в нём функциональность, в том числе средства создания мобильных и web-приложений с использованием для разработки интерфейсов разметки MXML и языка ActionScript 3. В новом выпуске добавлена поддержка свежих версий Flash Player и AIR (с 21.0 по 24.0). Для работы с векторными пиктограммами задействован тулкит Font Awesome 4.7. Прекращена поставка компонентов, распространяемых под лицензией Apache 1.0.



