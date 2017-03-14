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14.03.2017 21:47  Выпуск Apache Flex 4.16, продолжающий развитие технологии Adobe Flex

Досутпен релиз Apache Flex 4.16, кроссплатформенного открытого фреймворка для создания интерактивных (Rich Internet Applications) web-приложений, идентично выполняемых как в web-браузере, так и в виде отдельных настольных программ или мобильных приложений. Apache Flex базируется на коде Adobe Flex, который был передан в 2011 году компанией Adobe фонду Apache.

Apache Flex 4.16 полностью совместим с продуктом Adobe Flex SDK, и содержит всю доступную в нём функциональность, в том числе средства создания мобильных и web-приложений с использованием для разработки интерфейсов разметки MXML и языка ActionScript 3. В новом выпуске добавлена поддержка свежих версий Flash Player и AIR (с 21.0 по 24.0). Для работы с векторными пиктограммами задействован тулкит Font Awesome 4.7. Прекращена поставка компонентов, распространяемых под лицензией Apache 1.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/flex/...)
  2. OpenNews: Выпуск Apache FlexJS 0.6, позволяющего портировать Flex-приложения на HTML5 и JavaScript
  3. OpenNews: Выпуск Apache Flex 4.15, продолжающий развитие технологии Adobe Flex
  4. OpenNews: Adobe Flex Builder 3 стал бесплатен, но только для безработных программистов
  5. OpenNews: Предварительная версия Adobe Flex Builder доступна для Linux
  6. OpenNews: Adobe изменил планы по открытию Flex SDK и решил передать проект фонду Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, flex
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  • 1, Аноним, 22:11, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Adobe AIR для неигровых приложений тихо загибается, а вместе с ним теряет актуал... весь текст скрыт [показать]
     

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