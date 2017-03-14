14.03.2017 21:56  Intel усиливает поддержку проекта FreeBSD

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|2.10, хрю, 23:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В Intel что-то пронюхали и не говорят.
нет. у них просто очень много бабла, которое нужно засунуть в инвестиции, для роста капитализации, что они и делают.
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|3.18, rickyticky, 00:28, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>нет. у них просто очень много бабла, которое нужно засунуть в инвестиции, для роста >капитализации, что они и делают.
Вот только капиталлизация не растёт от пожертвований сторонним проектам. Фейспалм.jpg. Откуда вы берётесь такие?
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|1.6, IMHO, 23:08, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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я так и знал, линукс признают ошибкой, все скоро будут развивать BSD системы, более из них развивающий так это FreeBSD. Так как куча дистрибутивов и ядро это не хорошо, вспомним проекты от Intel, Maemo, Meego, еще мобильная ОС
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|2.7, A.Stahl, 23:31, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А ещё космические пузырелёты будут бороздить космическую целину, Р.Вилко верхом на табельной швабре будет гоняться за ситхами, а марсианский сидр уступит пальму первенства нибируйской настойке на хрене.
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