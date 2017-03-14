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14.03.2017 21:56  Intel усиливает поддержку проекта FreeBSD

Компания Intel объявила переходе к более тесному сотрудничеству с организацией FreeBSD Foundation и проектом FreeBSD, в ответ на пожелание потребителей, нуждающихся в расширении поддержки FreeBSD на платформах Intel. Отныне инженеры Intel будут вовлечены в разработку драйверов, инструментов и приложений, необходимых для использования во FreeBSD процессоров, сетевых решений и SSD-накопителей Intel, а также обеспечению своевременной поддержки во FreeBSD таких продуктов и технологий, как Intel 3D XPoint и Intel Quick Assist. Кроме того, компания оказала финансовую помощь, пожертвовав организации FreeBSD Foundation 250 тысяч долларов.



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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, freebsd
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  • 1.1, grsec, 22:10, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    В Intel что-то пронюхали и не говорят.
     
     
  • 2.2, aNONIM, 22:21, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нишу ищут, хотя, судя по эпическим фейлам на ниве линуха, в нише BSD им тоже ничего не светит.
     
     
  • 3.3, тигар, 22:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а в чем заключались их фейлы на ниве линакс?
     
     
  • 4.5, AlexYeCu, 23:02, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >а в чем заключались их фейлы на ниве линакс?

    Название выговорить не смогли.

     
  • 2.10, хрю, 23:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >В Intel что-то пронюхали и не говорят.

    нет. у них просто очень много бабла, которое нужно засунуть в инвестиции, для роста капитализации, что они и делают.

     
     
  • 3.18, rickyticky, 00:28, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >нет. у них просто очень много бабла, которое нужно засунуть в инвестиции, для роста >капитализации, что они и делают.

    Вот только капиталлизация не растёт от пожертвований сторонним проектам. Фейспалм.jpg. Откуда вы берётесь такие?

     
  • 2.12, apollo2k4, 23:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Консоли, хочется продавать вендорам свои чипы, а технологии плохо поддерживаются в системе из которой вендоры (Sony, Nintendo) клепают свою OS.
     
  • 1.4, Аноним, 22:59, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то про графические карты ничего не сказали. Не будут их поддерживать?
     
     
  • 2.9, VINRARUS, 23:39, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ынтел делает графические карты?
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 23:43, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, делает.
     
     
  • 4.13, VINRARUS, 23:46, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И на сколько они "графические"?
     
     
  • 5.16, A.Stahl, 23:57, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На 100%


     
  • 4.14, apollo2k4, 23:47, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это скорее прицеп к процессору, чем графическая карта.
     
  • 1.6, IMHO, 23:08, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я так и знал, линукс признают ошибкой, все скоро будут развивать BSD системы, более из них развивающий так это FreeBSD. Так как куча дистрибутивов и ядро это не хорошо, вспомним проекты от Intel, Maemo, Meego, еще мобильная ОС
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 23:31, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ещё космические пузырелёты будут бороздить космическую целину, Р.Вилко верхом на табельной швабре будет гоняться за ситхами, а марсианский сидр уступит пальму первенства нибируйской настойке на хрене.
     
  • 1.8, Аноним, 23:38, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну есть еще AMD, так что Intel не испортит хорошее настроение линуксоидам.
     
  • 1.15, apollo2k4, 23:51, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Любая активность производителя железа в поддержки свободного программного обеспечения – это похвально, от этого выиграют все.
     
  • 1.17, Аноним, 00:12, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    intel и nvidia роют под собой могилку.
     

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