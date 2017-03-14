14.03.2017 21:56  Intel усиливает поддержку проекта FreeBSD

Компания Intel объявила переходе к более тесному сотрудничеству с организацией FreeBSD Foundation и проектом FreeBSD, в ответ на пожелание потребителей, нуждающихся в расширении поддержки FreeBSD на платформах Intel. Отныне инженеры Intel будут вовлечены в разработку драйверов, инструментов и приложений, необходимых для использования во FreeBSD процессоров, сетевых решений и SSD-накопителей Intel, а также обеспечению своевременной поддержки во FreeBSD таких продуктов и технологий, как Intel 3D XPoint и Intel Quick Assist. Кроме того, компания оказала финансовую помощь, пожертвовав организации FreeBSD Foundation 250 тысяч долларов.



