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13.03.2017 23:52  Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition

Проект Linux Mint объявил о формировании обновлённых сборок продукта Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE). В обновлённые iso-образы вошли обновления, выпущенные за два года с момента релиза LMDE 2, в том числе поставляются свежие версии рабочих столов MATE и Cinnamon, а также набор приложений Xapps. Сборки имеют смысл только для новых пользователей LMDE, так как дистрибутив развивается в рамках rolling-модели и существующие пользователи уже получили все обновления через штатные репозитории.

Напомним, что Linux Mint Debian Edition представляет собой альтернативную сборку дистрибутива Linux Mint, выполненную на основе пакетной базы Debian Testing, в то время как классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu. Кроме использования пакетной базы Debian, важным отличием LMDE от Linux Mint является применение модели непрерывного обновления пакетной базы (частичный роллинг-релиз, semi-rolling release), при которой обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ. Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint.



  1. Главная ссылка к новости (http://blog.linuxmint.com/?p=3...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint 18.1
  4. OpenNews: Выпуск редакций дистрибутива Linux Mint 18.1 с рабочими столами Xfce и KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lmde, linux, mint
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  • 1, A.Stahl, 23:59, 13/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это как Debian testing, только без "заморозки" и от непонятных Васянов? Ну ok.
     
     
  • 2, Аноним, 00:52, 14/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Угадай, что происходит с дистром, когда в debian вливают unstable в testing посл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 00:56, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    На Debian Testing оно было только в первом выпуске С LMDE 2 они перешли на базу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Наркоман, 02:35, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Форк форка, который использует пакетную базу оригинала? Неплохая у них соль
     
  • 5, Ergil, 03:14, 14/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Какой, к лешему, тестинг? LMDE, по крайней мере до вчерашнего дня, базировался на jessie и у него репы jessie были подключены.
     

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