13.03.2017 23:52  Обновление дистрибутива Linux Mint Debian Edition

Проект Linux Mint объявил о формировании обновлённых сборок продукта Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE). В обновлённые iso-образы вошли обновления, выпущенные за два года с момента релиза LMDE 2, в том числе поставляются свежие версии рабочих столов MATE и Cinnamon, а также набор приложений Xapps. Сборки имеют смысл только для новых пользователей LMDE, так как дистрибутив развивается в рамках rolling-модели и существующие пользователи уже получили все обновления через штатные репозитории.

Напомним, что Linux Mint Debian Edition представляет собой альтернативную сборку дистрибутива Linux Mint, выполненную на основе пакетной базы Debian Testing, в то время как классический Linux Mint базируется на пакетной базе Ubuntu. Кроме использования пакетной базы Debian, важным отличием LMDE от Linux Mint является применение модели непрерывного обновления пакетной базы (частичный роллинг-релиз, semi-rolling release), при которой обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ. Дистрибутив полностью совместим с Debian GNU/Linux, но не совместим на уровне пакетов с Ubuntu и классическими релизами Linux Mint.