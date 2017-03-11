11.03.2017 22:11  Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме

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|1.2, Аноним, 22:19, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Предусмотрительно забыли включить в тест классический однопроцессный вариант Firefox. Видимо не всё так радужно оказалось, как изначально обещали.
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|2.8, Аноним, 22:38, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
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Если я схожу куплю оперативки, я забью её более полезными вещами вроде виртуальных машин для тестирования, баз данных помещающихся в оперативу целиком (в том числе кэширующих), воркеров для каких-нибудь требовательных к памяти задач и прочей девелоперской дребедени. А браузер должен экономить память.
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