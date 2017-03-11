11.03.2017 22:11  Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме

Эрик Рам (Eric Rahm), участник проекта MemShrink, в рамках которого ведётся работа по снижению потребления памяти в Firefox, опубликовал результаты тестирования потребления памяти Firefox с выделением 2, 4 и 8 процессов для обработки контента, в сравнении с Chrome, IE и Safari. Тестирование проведено в окружениях Ubuntu 16.04, macOS 10.12.3 и Windows 10 с использованием свежих экспериментальных версий Firefox Nightly 55, Safari Technology Preview 10.2 release 25, IE 11 и Chrome 59 (в Ubuntu - Chrome 54).

При выполнении одинакового тестового набора Firefox с двумя отдельными процессами для обработки контента на платформах Windows и Linux израсходовал почти в два раза меньше памяти, чем Chrome, который запускает отдельный процесс на каждую вкладку. При увеличении числа обработчиков контента разрыв уменьшался. На платформе macOS расхождения в потреблении памяти были незначительны, и Firefox с 8 обработчиками контента показал худший результат. Тестирование проводилось через открытие 100 сайтов, лидирующих в рейтинге Alexa, в 30 вкладках, с ожиданием в 10 секунд перед открытием новой ссылки в каждой вкладке. Потребление памяти оценивалось по формуле sum_uss(content processes) + sum_rss(parent processes);

Для сравнения, результаты аналогичного теста, проведённого год назад (проверялся тот же набор сайтов, но они могли измениться за год):