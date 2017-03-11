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11.03.2017 22:11  Оценка потребления памяти Firefox в многопроцессном режиме

Эрик Рам (Eric Rahm), участник проекта MemShrink, в рамках которого ведётся работа по снижению потребления памяти в Firefox, опубликовал результаты тестирования потребления памяти Firefox с выделением 2, 4 и 8 процессов для обработки контента, в сравнении с Chrome, IE и Safari. Тестирование проведено в окружениях Ubuntu 16.04, macOS 10.12.3 и Windows 10 с использованием свежих экспериментальных версий Firefox Nightly 55, Safari Technology Preview 10.2 release 25, IE 11 и Chrome 59 (в Ubuntu - Chrome 54).

При выполнении одинакового тестового набора Firefox с двумя отдельными процессами для обработки контента на платформах Windows и Linux израсходовал почти в два раза меньше памяти, чем Chrome, который запускает отдельный процесс на каждую вкладку. При увеличении числа обработчиков контента разрыв уменьшался. На платформе macOS расхождения в потреблении памяти были незначительны, и Firefox с 8 обработчиками контента показал худший результат. Тестирование проводилось через открытие 100 сайтов, лидирующих в рейтинге Alexa, в 30 вкладках, с ожиданием в 10 секунд перед открытием новой ссылки в каждой вкладке. Потребление памяти оценивалось по формуле sum_uss(content processes) + sum_rss(parent processes);

Для сравнения, результаты аналогичного теста, проведённого год назад (проверялся тот же набор сайтов, но они могли измениться за год):



ОС Браузер Расход памяти Год назад
Ubuntu 16.04 LTS Chrome 54 1,478 MB 944 MiB
Ubuntu 16.04 LTS Firefox 55 – 2 CP 765 MB 525 MiB
Ubuntu 16.04 LTS Firefox 55 – 4 CP 817 MB
Ubuntu 16.04 LTS Firefox 55 – 8 CP 990 MB
macOS 10.12.3 Chrome 59 1,365 MB 1,354 MB
macOS 10.12.3 Firefox 55 – 2 CP 1,113 MB 1,065 MB
macOS 10.12.3 Firefox 55 – 4 CP 1,215 MB
macOS 10.12.3 Firefox 55 – 8 CP 1,399 MB
macOS 10.12.3 Safari 10.2 1,203 MB 451 MB
Windows 10 Chrome 59 1,382 MB 1,132 MB
Windows 10 Firefox 55 – 2 CP 587 MB 512 MB
Windows 10 Firefox 55 – 4 CP 839 MB
Windows 10 Firefox 55 – 8 CP 905 MB
Windows 10 IE 11 660 MB 523 MB


  1. Главная ссылка к новости (http://www.erahm.org/2017/03/1...)
  2. OpenNews: Отчёт о работе, проделанной для снижения потребления памяти в Firefox
  3. OpenNews: Mozilla развернёт борьбу с утечками памяти в дополнениях и тестирует фоновые обновления к Firefox
  4. OpenNews: В свежих ночных сборках Firefox отмечается значительное уменьшение потребления памяти
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: firefox, memshrink
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  • 1.1, kirigiri, 22:17, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Browser Rahm memory usage
     
  • 1.2, Аноним, 22:19, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Предусмотрительно забыли включить в тест классический однопроцессный вариант Firefox. Видимо не всё так радужно оказалось, как изначально обещали.
     
  • 1.3, Аноним, 22:20, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Почему в windows расход памяти лисы меньше?
     
     
  • 2.6, IMHO, 22:27, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    меньше было вкладок открыто
     
  • 2.12, Аноним, 22:44, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ubuntu
     
  • 1.4, Аноним, 22:24, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    +50% для хрома и чуть меньше для лисы. За год! Шикарный тренд
     
     
  • 2.20, XoRe, 00:00, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > +50% для хрома и чуть меньше для лисы. За год! Шикарный тренд

    Сайты за год тоже поменялись

     
  • 1.5, Аноним, 22:27, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –12 +/
    Не пойму, что так все спорят за потреблением памяти браузером Ну если мало стои... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:38, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Если я схожу куплю оперативки, я забью её более полезными вещами вроде виртуальных машин для тестирования, баз данных помещающихся в оперативу целиком (в том числе кэширующих), воркеров для каких-нибудь требовательных к памяти задач и прочей девелоперской дребедени. А браузер должен экономить память.
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:05, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Память должны экономить разработчики сайтов Разработчики браузеров за них не мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 22:53, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А еще поменяй свой Core 2, который прекрасно справляется со своими задачами, но ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 22:39, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а меня с распаенными 2 гигами памяти в моем бесшумном компе волнуют вполне а вот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 22:40, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как бы не ругали IE,но он оказался лучше всех
     
     
  • 2.11, equeim, 22:44, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так IE никто и не обвиняет, что он потребляет много памяти. Там претензии совершенно другие.
     
  • 2.13, Имя, 22:45, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сложно потреблять много памяти если ничего не умеешь.
     
  • 2.21, XoRe, 00:03, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как бы не ругали IE,но он оказался лучше всех

    А IE6 вообще няшка в этом плане.

     
  • 2.22, incker, 00:16, 12/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Просматривай веб страницы через терминал. ОЗУ очень мало жрет, и проца тоже! Задумайся !
     
  • 1.16, Аноним, 23:24, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очередная п мерка столь популярная на технических ресурсах, но ограниченно по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, maxim, 23:31, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    dom.ipc.processCount = 3
    uptime 10 дней 22:11 - браузер перезапускался, конечно, но сегодня весь день запущен...
    сейчас открыто ~ 40 вкладок
    потребление памяти:
    https://img-fotki.yandex.ru/get/198860/19264850.2/0_1a4def_3c653085_orig
     
     
  • 2.18, maxim, 23:37, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ПС с dom.ipc.processCount=3 быстродействия новой версии FF меня вполне устраивает, а до этого я бы сказал он сильно тормозной был... но яндекс.браузер, например, все равно заметно шустрее.
     
  • 1.19, Slowpoke, 23:42, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    График тормознутости забыли
     

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