10.03.2017 20:20  Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.12.0

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|1.1, Андрей, 21:01, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Интересно, были ли ещё более печальные релизы у Pidgin? Радость только в том, что там ещё кто-то есть, чтобы релизнуть. Эх, а ведь на Си больше нет других многопротокольных GUI для чата. Каждый пишет только под себя. Да ещё и для Web, а потом это собирается в монстра для десктопа (это я смотрю на тебя, Matrix, пусть для тебя и есть сильно урезанный плагин для Pidgin).
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|2.6, хрю, 22:24, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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наоборот радостный релиз - выкинули никому не нужное устарелое гуано. пиджин это больше платформа для имов, а не набор имов. на самом деле желательно все плагины оттуда выкинуть и перевести в сторонние проекты, а заниматься только платформой. с этим релизом они не шаг ближе к этой цели.
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|2.8, crypt, 22:57, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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да почему печальный-то? весь этот проприетарный жир в виде протоколов facebook и yahoo просто уже никому не нужен. я этот пиджин раньше еще из-за аськи там юзал. а сейчас? мне в него уведомления по XMPP приходят и все... смотри веселее: меньше кода - меньше дыр!
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|3.11, Андрей, 23:53, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Жир сбросили - и пусть с ним. Но разве нет совсем других необходимых изменений, из которых в этом релизе всего только одно реализовано. Да и то, которое, в любом случае пропатчили бы все дистрибутивы и без релиза.
> меньше кода - меньше дыр!
Это да. Пугают/возмущают заявления в сети, что нужно вообще от него избавиться.
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|3.12, A.Stahl, 00:15, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Охренеть логика:
-- А я 10 лет прожил на улице Маяковского.
-- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.
-- А я 10 лет работаю в ООО "ЫЫЫ"
-- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.
-- А я десять лет как женат
-- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.
Странный ты...
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|2.18, 404, 01:37, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Много их, наиболее близкий Empathy. Кстати, информацию о дургих IM ты можешь получить воспользовавшись поисковой машиной, например google.com
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