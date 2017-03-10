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10.03.2017 20:20  Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.12.0

Доступен релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.12.0, поддерживающего работу с такими сетями как AIM, ICQ, XMPP, Google Talk, Gadu-Gadu и IRC. Графический интерфейс Pidgin написан с использованием библиотеки GTK+ и поддерживает такие возможности как единая адресная книга, одновременная работа в нескольких сетях, интерфейс на базе вкладок, работа с аватарами и интеграция с областью уведомлений Windows, GNOME и KDE. Поддержка подключения плагинов позволяет легко расширять функциональность Pidgin, а реализация базовой поддержки протоколов в отдельной библиотеке libpurple дает возможность создавать на базе технологий Pidgin собственные реализации (например, Adium для macOS).

Выпуск Pidgin 2.12.0 примечателен удалением поддержки протоколов Facebook XMPP, MSN, MySpace, Mxit и Yahoo, которые остались без сопровождения:

  • Компания Microsoft прекратила поддержку реализованного в Pidgin протокола MSNP18 и для возвращения работы с MSN требуется большая работа по созданию плагина для нового протокола. При этом, для работы c MSN можно воспользоваться неофициальным плагином SkypeWeb.
  • Службы Mxit и MySpaceIM прекратили своё существование.
  • Протокол Yahoo был существенно переработан, старый вариант протокола не поддерживается с августа 2016 года. В качестве замены предлагается неофициальный плагин с поддержкой нового варианта протокола Yahoo.
  • Facebook прекратил поддержку XMPP Chat API в апреле 2015 года. Новый протокол реализован в альтернативном плагине purple-facebook.

Поддержка AIM сохранена и приведена к работоспособному состоянию. Из других изменений отмечается устранение уязвимости (CVE-2017-2640), которая может привести к записи за границу буфера при получении от сервера специально оформленной порции данных в формате XML.

  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/pidgin/w...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.11.0
  3. OpenNews: Представлен порт Pidgin libpurple для Android
  4. OpenNews: Выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.10.12
  5. OpenNews: В чате Facebook прекращена поддержка Empathy, Pidgin и других XMPP-клиентов
  6. OpenNews: Выпуск Pidgin 2.10.10 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pidgin
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  • 1.1, Андрей, 21:01, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Интересно, были ли ещё более печальные релизы у Pidgin? Радость только в том, что там ещё кто-то есть, чтобы релизнуть. Эх, а ведь на Си больше нет других многопротокольных GUI для чата. Каждый пишет только под себя. Да ещё и для Web, а потом это собирается в монстра для десктопа (это я смотрю на тебя, Matrix, пусть для тебя и есть сильно урезанный плагин для Pidgin).
     
     
  • 2.2, commiethebeastie, 21:02, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Они пилят версию на GTK3, правда как-то очень медленно.
     
     
  • 3.3, Андрей, 21:33, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Да не они, а кто-то. Да и больше похоже на пробу, чем что-то большее.
     
  • 2.6, хрю, 22:24, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    наоборот радостный релиз - выкинули никому не нужное устарелое гуано. пиджин это больше платформа для имов, а не набор имов. на самом деле желательно все плагины оттуда выкинуть и перевести в сторонние проекты, а заниматься только платформой. с этим релизом они не шаг ближе к этой цели.
     
     
  • 3.10, Андрей, 23:49, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > с этим релизом они не шаг ближе к этой цели.

    А у них это где-то в roadmap прописано?

     
  • 2.8, crypt, 22:57, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да почему печальный-то? весь этот проприетарный жир в виде протоколов facebook и yahoo просто уже никому не нужен. я этот пиджин раньше еще из-за аськи там юзал. а сейчас? мне в него уведомления по XMPP приходят и все... смотри веселее: меньше кода - меньше дыр!


     
     
  • 3.11, Андрей, 23:53, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жир сбросили - и пусть с ним. Но разве нет совсем других необходимых изменений, из которых в этом релизе всего только одно реализовано. Да и то, которое, в любом случае пропатчили бы все дистрибутивы и без релиза.

    > меньше кода - меньше дыр!

    Это да. Пугают/возмущают заявления в сети, что нужно вообще от него избавиться.

     
  • 1.5, Аноним, 22:08, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кажись единственный клиент работающий по Bonjour.
     
     
  • 2.17, yan, 01:27, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Gajim
     
  • 1.7, th3m3, 22:39, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Отличный клиент. Уже лет 10 пользуюсь.
     
     
  • 2.9, Аноним, 22:59, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, A.Stahl, 00:15, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Охренеть логика:
    -- А я 10 лет прожил на улице Маяковского.
    -- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.

    -- А я 10 лет работаю в ООО "ЫЫЫ"
    -- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.

    -- А я десять лет как женат
    -- А мог бы все эти десять лет развиваться, завести девушку, жениться, купить дом, растить детей.

    Странный ты...

     
     
  • 4.13, Аноним, 00:32, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О своих последних 10 годах жизни th3m3 смог написать только про то, как он всё э... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 00:33, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я не пользуюсь 9 лет (со времён убунты 8.04)
     
  • 1.15, Аноним, 01:16, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какая сейчас альтернатива pidgin? Kopete давно уже тоже все.
     
     
  • 2.18, 404, 01:37, 11/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Много их, наиболее близкий Empathy. Кстати, информацию о дургих IM ты можешь получить воспользовавшись поисковой машиной, например google.com
     
  • 1.16, Аноним, 01:18, 11/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Skype можете выпиливать, неактуально Deprecated necrosoft corp Windows migrate... весь текст скрыт [показать]
     

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