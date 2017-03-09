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09.03.2017 23:50  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27

Доступна новая стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Основные новшества:

  • В утилиты expand и unexpand, предназначенные для преобразования символов табуляции в пробелы и наоборот, добавлена возможность определения числа пробелов в табуляции после явно определённых позиций табуляции, например "--tabs=2,4,/8";
  • В утилиту 'date' добавлена опция "--rfc-email", которая аналогична опции "-R" и определяет вывод даты в формате, определённом в RFC 5322 для электронной почты;
  • Для времени в часовом поясе UTC утилита date теперь выдаёт "-00" при выборе числового отображения часового пояса;
  • В утилите nproc теперь учитывается значение переменной окружения OMP_THREAD_LIMIT при установке ограничения максимального размера возвращаемого значения;
  • В утилиты stat и tail добавлена поддержка файловой системы "rdt" (Resource Director Technology). Команда "stat -f --format=%T" теперь отображает тип файловой системы, а команда "tail -f" использует inotify;
  • В stty реализована проверка корректности аргументов, которая осуществляется до взаимодействия с устройствами;
  • Изменено поведение при создании ссылок: если файл "B" уже существует, то команды 'ln -f A B' и 'cp -fl A B' не станут удалять файл "B" перед созданием новой ссылки.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.26
  3. OpenNews: Релиз набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.25
  4. OpenNews: Релиз набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.24
  5. OpenNews: Выпуск GNU Diffutils 3.4 с поддержкой цветного вывода
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.28
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreutils
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