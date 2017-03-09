09.03.2017 23:50  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27

Доступна новая стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.27, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д. Основные новшества: В утилиты expand и unexpand, предназначенные для преобразования символов табуляции в пробелы и наоборот, добавлена возможность определения числа пробелов в табуляции после явно определённых позиций табуляции, например "--tabs=2,4,/8";

В утилиту 'date' добавлена опция "--rfc-email", которая аналогична опции "-R" и определяет вывод даты в формате, определённом в RFC 5322 для электронной почты;

Для времени в часовом поясе UTC утилита date теперь выдаёт "-00" при выборе числового отображения часового пояса;

В утилите nproc теперь учитывается значение переменной окружения OMP_THREAD_LIMIT при установке ограничения максимального размера возвращаемого значения;

В утилиты stat и tail добавлена поддержка файловой системы "rdt" (Resource Director Technology). Команда "stat -f --format=%T" теперь отображает тип файловой системы, а команда "tail -f" использует inotify;

В stty реализована проверка корректности аргументов, которая осуществляется до взаимодействия с устройствами;

Изменено поведение при создании ссылок: если файл "B" уже существует, то команды 'ln -f A B' и 'cp -fl A B' не станут удалять файл "B" перед созданием новой ссылки.



