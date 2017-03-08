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08.03.2017 09:55  Обновление почтового сервера Exim 4.89

Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.89, в который внесены накопившиеся исправления, в основном связанные с исправлением ошибок. В соответствии с данными, полученными в результате автоматизированного опроса около двух миллионов почтовых серверов, Exim используется на 56.02% почтовых серверов (год назад 53.62%), доля Postfix составляет 33.07% (год назад 32.80%), Sendmail - 5.06% (6.38%), Microsoft Exchange - 1.14% (1.90%).

Кроме исправления ошибок, в Exim 4.89 обеспечена возможность использования относительных путей к файлам конфигурации, подключаемых через директиву ".include". В основную секцию настроек добавлена опция "debug_store", позволяющая включить проверку размещения переменных при сбросе хранилища (дополнительная защита от проблем, вызванных повреждением памяти). Добавлена поддержка спецификации IDNA2008, определяющей использование символов национальных алфавитов в доменных именах (ранее поддерживалась спецификация IDNA2003).

Исправлено несколько ошибок, приводящих к краху рабочего процесса. В состав добавлен скрипт для исправления зависших в очереди сообщений, которые было невозможно доставить из-за ошибок, исправленных в Exim 4.89. Увеличена надёжность использования DKIM. В Proxy Protocol добавлена поддержка использования TLS на этапе соединения (TLS-on-connect).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.88 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Exim 4.87
  4. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
  5. OpenNews: Выпуск почтового сервера Exim 4.86
  6. OpenNews: Выпуск почтового сервера Exim 4.85 с поддержкой DANE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exim, mail, mta
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