07.03.2017 11:36  Выпуск GNU Binutils 2.28

Подготовлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.28, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip. В новой версии: Добавлена возможность размещения отладочной информации в отдельном файле, с привязкой через прошитый в исполняемый файл идентификатор сборки (build-id), совпадающий с именем отладочного файла;

В утилиту nm добавлена опция "--with-version-strings", позволяющая просмотреть информацию о версиях символов из объектного файла;

В утилитах objcopy и strip добавлена возможность указания в опции "--remove-section" шаблонов секций, начинающихся с восклицательного знака, для исключения данных секций из списка совпадений по ранее указанному в командной строке шаблону "--remove-section";

В утилиты objcopy и strip добавлена опция "--remove-relocations=SECTIONPATTERN" для удаления секций, выполняющих связывание адресов (relocation);

В компоновщике (ld) добавлена поддержка архитектуры RISC-V. Опция "--no-eh-frame-hdr" теперь может использоваться для отключения генерации секций .eh_frame_hdr в компоновщиках на основе формата ELF. В компоновщик для архитектуры ARM добавлена опция "--in-implib=", а опция "--out-implib=" теперь применима к файлам в формате ELF (позволяет сгенерировать для ELF-файла библиотеку импорта, которая затем может использоваться другим приложением для связывания с исполняемым файлом);

В ассемблере (gas) добавлена поддержка процессоров ARM Cortex-M23 и Cortex-M33, а также реализована поддержка архитектуры RISC-V.



