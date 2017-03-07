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07.03.2017 11:36  Выпуск GNU Binutils 2.28

Подготовлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.28, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • Добавлена возможность размещения отладочной информации в отдельном файле, с привязкой через прошитый в исполняемый файл идентификатор сборки (build-id), совпадающий с именем отладочного файла;
  • В утилиту nm добавлена опция "--with-version-strings", позволяющая просмотреть информацию о версиях символов из объектного файла;
  • В утилитах objcopy и strip добавлена возможность указания в опции "--remove-section" шаблонов секций, начинающихся с восклицательного знака, для исключения данных секций из списка совпадений по ранее указанному в командной строке шаблону "--remove-section";
  • В утилиты objcopy и strip добавлена опция "--remove-relocations=SECTIONPATTERN" для удаления секций, выполняющих связывание адресов (relocation);
  • В компоновщике (ld) добавлена поддержка архитектуры RISC-V. Опция "--no-eh-frame-hdr" теперь может использоваться для отключения генерации секций .eh_frame_hdr в компоновщиках на основе формата ELF. В компоновщик для архитектуры ARM добавлена опция "--in-implib=", а опция "--out-implib=" теперь применима к файлам в формате ELF (позволяет сгенерировать для ELF-файла библиотеку импорта, которая затем может использоваться другим приложением для связывания с исполняемым файлом);
  • В ассемблере (gas) добавлена поддержка процессоров ARM Cortex-M23 и Cortex-M33, а также реализована поддержка архитектуры RISC-V.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.25
  3. OpenNews: Опасная уязвимость в GNU strings и других утилитах binutils
  4. OpenNews: В обновлении GNU Binutils и GDB устранено нарушение лицензии GPL
  5. OpenNews: Open-V может стать первым массово производимым открытым чипом с архитектурой RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: binutils
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  • 1, Аноним, 14:12, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    С какого перепугу это системные утилиты?
     
     
  • 2, Аноним, 16:21, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Откуда информация, что кто-то испугался?
     
  • 3, Ordu, 18:00, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Прально, так их! Удали из своей системы binutils, зачем они нужны вообще?
     
     
  • 4, Аноним, 18:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Они нужны для создания исполняемых файлов То есть не для всех пользователей они... весь текст скрыт [показать]
     

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