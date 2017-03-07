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07.03.2017 10:19  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.3

Представлен выпуск мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.3, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новой версии добавлена поддержка отображения субтитров при отправке видео на телевизор при помощи устройства Chromecast. При использовании Chromecast возможно отображение только внешних субтитров, сохранённых в отдельном файле в формате vtt, в том же каталоге, что и воспроизводимый файл с видео.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.smplayer.info/subt...)
  2. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.1
  3. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 16.11
  4. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: smplayer, mplayer, mpv
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  • 1, Аноним, 10:27, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Но ведь SMPlayer лучше, да?
     
     
  • 3, A.Stahl, 10:42, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Во времена 486-первопней под ДОС был охрененнейший плеер. Например на 486-100МГц mp3 обычными виндовыми плеерами слушать возможности не было. Тупо заикалось. А эта дрянь играла. И фильмы показывала. И изображения.
    Жаль вот только никак вспомнить название не могу.
     
  • 2, Аноним, 10:40, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Намного-го-гоооооо !!!!
     

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