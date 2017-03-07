07.03.2017 10:19  Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.3

Представлен выпуск мультимедиа проигрывателя SMPlayer 17.3, выполненного в форме графической надстройки над MPlayer или MPV. SMPlayer отличается легковесным интерфейсом с возможностью смены тем оформления, поддержкой воспроизведения роликов с Youtube, поддержкой загрузки субтитров с opensubtitles.org, гибкими настройками воспроизведения (например, можно поменять скорость воспроизведения). Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Бинарные сборки сформированы для Fedora, Ubuntu и Windows.

В новой версии добавлена поддержка отображения субтитров при отправке видео на телевизор при помощи устройства Chromecast. При использовании Chromecast возможно отображение только внешних субтитров, сохранённых в отдельном файле в формате vtt, в том же каталоге, что и воспроизводимый файл с видео.



