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07.03.2017 10:04  Компания VMware присоединилась к Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании VMware, которая получила статус золотого участника. Статус золотого участника позволит наладить более активное сотрудничество с сообществом, а также повысить эффективность участия в открытых проектах и использования открытых технологий. Компания VMware уже имеет опыт участия в совместной работе над такими проектами Linux Foundation, как Open Network Automation Platform (ONAP), Cloud Foundry и Open vSwitch.

Размер взноса золотого участника составляет $100 тыс. в год, платинового - $500 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год. Из других золотых участников можно отметить Accenture, Blackrock, Citrix, Dell EMC, Doky, Facebook, Hart, Panasonic, Renesas, SUSE, Toshiba и Toyota. Среди платиновых участников, которым также предоставляется право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, - Fujitsu, HP, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Oracle и Microsoft.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0
  3. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
  4. OpenNews: Linux Foundation представил инициативу по развитию открытых JavaScript-проектов
  5. OpenNews: Операционная система OpenSwitch перешла под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Суд отклонил иск о нарушении компанией VMware лицензии GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: vmware, linux
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  • 1, anonimous, 10:09, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А не с этими ли ребятами судятся по поводу GPL violation в ядре?
     
     
  • 2, Аноним, 10:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Суд уже закончился, иск к ним был отклонён https www opennet ru opennews art... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, A.Stahl, 10:37, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Вот и расценивай 100k в год не как членский взнос, а как штраф в рассрочку:)
     

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