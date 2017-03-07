07.03.2017 10:04  Компания VMware присоединилась к Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании VMware, которая получила статус золотого участника. Статус золотого участника позволит наладить более активное сотрудничество с сообществом, а также повысить эффективность участия в открытых проектах и использования открытых технологий. Компания VMware уже имеет опыт участия в совместной работе над такими проектами Linux Foundation, как Open Network Automation Platform (ONAP), Cloud Foundry и Open vSwitch.

Размер взноса золотого участника составляет $100 тыс. в год, платинового - $500 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год. Из других золотых участников можно отметить Accenture, Blackrock, Citrix, Dell EMC, Doky, Facebook, Hart, Panasonic, Renesas, SUSE, Toshiba и Toyota. Среди платиновых участников, которым также предоставляется право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, - Fujitsu, HP, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Oracle и Microsoft.



