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06.03.2017 10:17  Выпуск программы для нарезки видео VidCutter 3.0

Увидел свет выпуск видеоредактора VidCutter 3.0, специализирующегося на выполнении таких задач, как удаление лишних фрагментов из видеоролика (видео триммер), вставка частей из других видео, разделение видео на части, объединение различных видеофайлов и перекодирование из одного формата в другой. Программа написана на языке Python, интерфейс построен на базе PyQt5. Обработка видео осуществляется при помощи библиотек FFmpeg и mediainfo, для отображения видео применяется MPV (libmpv). Сборки доступны для Linux (PPA, RPM, AppImage), Windows и macOS.

Новый выпуск примечателен полной переработкой мультимедийного бэкенда с переходом на libmpv для организации показа видео в интерфейсе приложения. Переход на libmpv позволил сократить число зависимостей, задействовать аппаратное ускорение декодирования видео (vdpau, vaapi) и реализовать функцию покадрового просмотра для более точной обрезки и вставки отрывков видео. В новом выпуске также переработана панель инструментов и представлена начальная реализация интерфейса командной сроки.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.24
  3. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.0.0
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.1
  5. OpenNews: Новые версии видеоредакторов Pitivi 0.98 и Shotcut 16.12
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: video
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  • 1.2, Аноним, 11:18, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чё-то я не наблюдаю по ссылке на rpm в rpmfusion пакетов vidcutter а Ни для e... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, llirik, 12:08, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ня, не шуми https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-25.noarch.r
     
     
  • 3.35, Аноним, 22:21, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сам то пробовал, что предлагаешь Русским по желтому же написано, нет vidcutter ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, chadwick, 12:58, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Очень не хватало такой программы, всё что мне нужно это разрезать/склеить, и она с этим справляется идеально. Пока что обнаружил только один косяк - при наличии в видеофайле более одного саба оставляет только первый, но об этом уже написали разработчику (правда насчет нескольких аудиодорожек, но смысл тот же). Пользоваться для нарезки консольным ffmpeg ну вообще неудобно, а другие видеоредакторы либо слишком навороченные, либо слишком тормозящие, либо и то и другое сразу.
     
  • 1.8, Аноним Анонимович Анонимов, 13:27, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Никогда не видел ничего плохого в том, что люди пишут свои проекты, которые, возможно, будут использовать 1,5 землекопа. Одним практика в программировании, другим лишение мороки с изучением команд ffmpeg.

    Софт для тех, кто по быстрому решил нарезать себе что-то. ffmpeg всё-таки не так прост для обычных юзеров. Ладно если надо вырезать 1 фрагмент из видео, а когда необходимо сделать более одного? Вы видели синтаксис фильтра trim, который выполняет эту процедуру?

    Сам я в основном режу и склеиваю так:

    ffmpeg -i sample.mp4 -ss 00:05:00 -t 00:00:10 -c:v copy -c:a copy sample_1.mp4
    ...

    все фрагменты потом можно склеить при помощи

    ffmpeg -f concat -i mylist.txt -c copy output.mp4

    В mylist.txt должен быть список файлов, которые необходимо склеить, естественно в необходимом порядке. Формат описания таков:

    file '/home/anon/video/sample_1.mp4'
    file '/home/anon/video/sample_2.mp4'
    file '/home/anon/video/sample_3.mp4'

     
     
  • 2.38, Аноним, 04:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > -c:v copy -c:a copy

    Достаточно -c copy

     
  • 1.11, evkogan, 14:36, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кто-то может сказать какова цель проекта? Т.е. зачем автор стал пилить собственную прогу а не воспользовался чем-то из KDEnlive, pitivi, OpenShot?
     
     
  • 2.13, Аноним, 15:14, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > какова цель проекта?

    Видеоредактор с человеческим лицом.

     
  • 2.14, mumu, 15:20, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Не всем нужны комбайны, чтобы отрезать пару секунд от видео перед заливкой на ютуб.
    и из всех перечисленных только OpenShot более-менее работает под win
     
  • 1.12, Аноним, 15:11, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мне просто интересно, а возможно ли нарезать стрим в формате h264 без перекодиро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним Анонимович Анонимов, 16:02, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Можно. Не знаю как эта софтина, а ffmpeg позволяет это делать.

    За безперекодировку отвечают ключи -c:a copy и -c:v copy, резать можно фильтром трим https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html#trim либо в ручную указывая таймкод через -ss время_откуда_резать -t сколько_по_времени_отрезать.

     
  • 1.21, Аноним, 16:58, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно то, что давно искал Для вырезания лишнего из видео и добавления кусков и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Линукс еще не готов, 17:22, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше авидемукс?
     
     
  • 2.31, grayich, 19:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ничем, такая же неудобная хрень как и авидемукс
    что тут, что там нормально юзать незя
     
  • 1.26, Аноним, 17:40, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Зашибись А что обсуждение GPL программ, написанных не под Линукс напр Virtual... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Noname, 17:43, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >(напр. Virtualdub)

    Нет, спасибо, авидемукс и то дружелюбней. А под виндой в качестве конвертера и простенького редактора с фильтрами лучше юзать либо монструозный Xvid4psp (причем там есть и старая 5 ветка с поддержкой Avisynth, исходники который автор выкладывал и ее допиливали энтузиасты,  и седьмая ветка, которую пилит сам автор), либо бесплатный Xmedia Recode.

     
     
  • 3.30, Аноним, 18:13, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Какая разница под чем Под GNOME тоже нельзя запустить программу для KDE Что ва... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Мазохист, 23:57, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Под GNOME тоже нельзя запустить программу для KDE

    А у меня под МАТЕ почему KTorrent работает, это баг или фишка?

     
  • 1.33, Он вам не димон, 20:53, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Отличная прога, с ее помощью всегда нарезаю видео!
     
  • 1.37, Аноним, 00:00, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    avidemux есть (не на пытоне)
     

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