06.03.2017 10:17  Выпуск программы для нарезки видео VidCutter 3.0

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|1.7, chadwick, 12:58, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Очень не хватало такой программы, всё что мне нужно это разрезать/склеить, и она с этим справляется идеально. Пока что обнаружил только один косяк - при наличии в видеофайле более одного саба оставляет только первый, но об этом уже написали разработчику (правда насчет нескольких аудиодорожек, но смысл тот же). Пользоваться для нарезки консольным ffmpeg ну вообще неудобно, а другие видеоредакторы либо слишком навороченные, либо слишком тормозящие, либо и то и другое сразу.
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|1.8, Аноним Анонимович Анонимов, 13:27, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Никогда не видел ничего плохого в том, что люди пишут свои проекты, которые, возможно, будут использовать 1,5 землекопа. Одним практика в программировании, другим лишение мороки с изучением команд ffmpeg.
Софт для тех, кто по быстрому решил нарезать себе что-то. ffmpeg всё-таки не так прост для обычных юзеров. Ладно если надо вырезать 1 фрагмент из видео, а когда необходимо сделать более одного? Вы видели синтаксис фильтра trim, который выполняет эту процедуру?
Сам я в основном режу и склеиваю так:
ffmpeg -i sample.mp4 -ss 00:05:00 -t 00:00:10 -c:v copy -c:a copy sample_1.mp4
...
все фрагменты потом можно склеить при помощи
ffmpeg -f concat -i mylist.txt -c copy output.mp4
В mylist.txt должен быть список файлов, которые необходимо склеить, естественно в необходимом порядке. Формат описания таков:
file '/home/anon/video/sample_1.mp4'
file '/home/anon/video/sample_2.mp4'
file '/home/anon/video/sample_3.mp4'
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|1.11, evkogan, 14:36, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Кто-то может сказать какова цель проекта? Т.е. зачем автор стал пилить собственную прогу а не воспользовался чем-то из KDEnlive, pitivi, OpenShot?
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|2.14, mumu, 15:20, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не всем нужны комбайны, чтобы отрезать пару секунд от видео перед заливкой на ютуб.
и из всех перечисленных только OpenShot более-менее работает под win
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|2.29, Noname, 17:43, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>(напр. Virtualdub)
Нет, спасибо, авидемукс и то дружелюбней. А под виндой в качестве конвертера и простенького редактора с фильтрами лучше юзать либо монструозный Xvid4psp (причем там есть и старая 5 ветка с поддержкой Avisynth, исходники который автор выкладывал и ее допиливали энтузиасты, и седьмая ветка, которую пилит сам автор), либо бесплатный Xmedia Recode.
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