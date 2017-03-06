06.03.2017 10:17  Выпуск программы для нарезки видео VidCutter 3.0

Увидел свет выпуск видеоредактора VidCutter 3.0, специализирующегося на выполнении таких задач, как удаление лишних фрагментов из видеоролика (видео триммер), вставка частей из других видео, разделение видео на части, объединение различных видеофайлов и перекодирование из одного формата в другой. Программа написана на языке Python, интерфейс построен на базе PyQt5. Обработка видео осуществляется при помощи библиотек FFmpeg и mediainfo, для отображения видео применяется MPV (libmpv). Сборки доступны для Linux (PPA, RPM, AppImage), Windows и macOS.

Новый выпуск примечателен полной переработкой мультимедийного бэкенда с переходом на libmpv для организации показа видео в интерфейсе приложения. Переход на libmpv позволил сократить число зависимостей, задействовать аппаратное ускорение декодирования видео (vdpau, vaapi) и реализовать функцию покадрового просмотра для более точной обрезки и вставки отрывков видео. В новом выпуске также переработана панель инструментов и представлена начальная реализация интерфейса командной сроки.