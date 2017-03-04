04.03.2017 21:01  Выпуск пакетного менеджера DNF 2.1

Состоялся релиз пакетного менеджера DNF (2.1), а также наборов дополнений DNF-PLUGINS-CORE 1.0.1 и DNF-PLUGINS-EXTRAS 0.10.0. DNF используется по умолчанию в дистрибутиве Fedora Linux и является ответвлением от Yum 3.4, адаптированным для работы с Python 3 и использующим библиотеку hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти и более качественным управлением зависимостями.

В DNF 2.1 добавлена поддержка загрузки и кэширования метаданных в бинарном формате, устранены проблемы с работой команды "dnf list", реализована возможность автоматического отключения обновления кэша репозиториев при выходе в интернет через каналы связи, помеченные в NetworkManager флагом "Metered" (тарификация по трафику). В DNF-PLUGINS-CORE 1.0.1 отмечены только исправления ошибок. DNF-PLUGINS-EXTRAS 0.10 примечателен добавлением плагина system-upgrade и проведением оптимизации производительности.



