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03.03.2017 09:48  Представлен usql, универсальный интерфейс командной строки для СУБД

В рамках проекта usql развивается утилита с универсальным интерфейсом командной строки, поддерживающим работу с СУБД PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite и Microsoft SQL Server. Реализованные в usql команды повторяют интерфейс утилиты psql, развиваемой проектом PostgreSQL. Особенностью usql является использование схемы dburl для задания параметров подключения к БД, напоминающей URL (например, "pg://user:pass@localhost/dbname" или "file:dbname.sqlite3"). Целью разработки usql является создание прозрачной замены psql, не привязанной к конкретной СУБД. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: usql, psql, postgresql, database, sql
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  • 1.1, Аноним, 09:52, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Полезная вещь, давно мечтал об интерфейсе psql для MySQL.
     
  • 1.2, Аноним, 09:57, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    надо попробовать
     
  • 1.4, XXXasd, 10:00, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > Особенностью usql является использование схемы dburl для задания параметров подключения к БД, напоминающей URL (например, "pg://user:pass@localhost/dbname" или "file:dbname.sqlite3")

    ВОТ ЭТО ЧУДЕСА!

    ради этого конечно стоит сразу устанавливать :-D

     
  • 1.5, иксперд, 10:11, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    только сами команды в sql будут различаться, так что смысла нет.
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:13, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Смысла много, если посмотреть на убогость mysql-ного клиента.:(
     
     
  • 3.8, arka, 10:41, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Можете немного прояснить в чём его убогость, и что за фичи в этом клиенте?
     
     
  • 4.13, RomanCh, 11:17, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Например, крайне убогое (на фоне psql) автодополнение и выпадание по Ctrl+C.

    Последнее убого тем что psql (так же как и привычный shell) по Ctrl+С позволяет сбросить набираемый длинный запрос когда курсор находится в любом его месте и начать листать историю с последней команды. В mysql же Ctrl+C выбросит из клиента, а если его не нажать, то придётся затирать всю команду целиком (или дополнять её \c) после чего вы останетесь не на самой последней позиции в истории, а на месте затёртой команды. Что далеко не всегда удобно.

    Ещё веселее бывает, если вы запустили запрос и понимаете что он выполняется дольше чем предполагалось и не очень-то он уже и нужен, то нажимаете Ctrl+C что бы прервать его, но иногда в этот момент запрос завершается сам, ваш Ctrl+C уходит в mysql клиента и обрывает вашу сессию. Что опять-таки совершенно неудобно.

    Вообще, один хоткей на два совершенно разных действия - прерывание запроса и прерывание работы клиента есть на мой взгляд чистейший идиотизм.

     
     
  • 5.15, Аноним, 11:49, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По первому пункту Посмотри, работает ли Ctrl u emacs-овское и readline-овское с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним, 12:04, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    mysql используется readline или libedit, Если скомпилен с readline, то работает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.17, Аноним, 12:11, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И как вам в 2012м https bugs mysql com bug php id 1989 Верните машину времени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:31, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    неужто можно наконец-то будет выбросить этот чёртов sqlplus?!
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:43, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Откройте для себя SQLcl - это утилита командной из SQL Developer от Oracle Если ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, БоБо, 10:45, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я думаю, что у этой поделки функционал поменьше, нет? :) Скорее всего, через него только простые запросы типа select * from table можно делать.
     
  • 1.14, Аноним, 11:45, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что насчёт подключения и авторизации через unix-сокет? Ssl сертификат?
     

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