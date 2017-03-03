03.03.2017 09:48  Представлен usql, универсальный интерфейс командной строки для СУБД

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|1.4, XXXasd, 10:00, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Особенностью usql является использование схемы dburl для задания параметров подключения к БД, напоминающей URL (например, "pg://user:pass@localhost/dbname" или "file:dbname.sqlite3")
ВОТ ЭТО ЧУДЕСА!
ради этого конечно стоит сразу устанавливать :-D
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|4.13, RomanCh, 11:17, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Например, крайне убогое (на фоне psql) автодополнение и выпадание по Ctrl+C.
Последнее убого тем что psql (так же как и привычный shell) по Ctrl+С позволяет сбросить набираемый длинный запрос когда курсор находится в любом его месте и начать листать историю с последней команды. В mysql же Ctrl+C выбросит из клиента, а если его не нажать, то придётся затирать всю команду целиком (или дополнять её \c) после чего вы останетесь не на самой последней позиции в истории, а на месте затёртой команды. Что далеко не всегда удобно.
Ещё веселее бывает, если вы запустили запрос и понимаете что он выполняется дольше чем предполагалось и не очень-то он уже и нужен, то нажимаете Ctrl+C что бы прервать его, но иногда в этот момент запрос завершается сам, ваш Ctrl+C уходит в mysql клиента и обрывает вашу сессию. Что опять-таки совершенно неудобно.
Вообще, один хоткей на два совершенно разных действия - прерывание запроса и прерывание работы клиента есть на мой взгляд чистейший идиотизм.
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|2.10, БоБо, 10:45, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я думаю, что у этой поделки функционал поменьше, нет? :) Скорее всего, через него только простые запросы типа select * from table можно делать.
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