03.03.2017 09:48  Представлен usql, универсальный интерфейс командной строки для СУБД

Последнее убого тем что psql (так же как и привычный shell) по Ctrl+С позволяет сбросить набираемый длинный запрос когда курсор находится в любом его месте и начать листать историю с последней команды. В mysql же Ctrl+C выбросит из клиента, а если его не нажать, то придётся затирать всю команду целиком (или дополнять её \c) после чего вы останетесь не на самой последней позиции в истории, а на месте затёртой команды. Что далеко не всегда удобно.

Ещё веселее бывает, если вы запустили запрос и понимаете что он выполняется дольше чем предполагалось и не очень-то он уже и нужен, то нажимаете Ctrl+C что бы прервать его, но иногда в этот момент запрос завершается сам, ваш Ctrl+C уходит в mysql клиента и обрывает вашу сессию. Что опять-таки совершенно неудобно.

Вообще, один хоткей на два совершенно разных действия - прерывание запроса и прерывание работы клиента есть на мой взгляд чистейший идиотизм.

