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02.03.2017 22:36  Google представил Python Fire, библиотеку для создания интерфейса командной строки

Компания Google объявила об открытии кода библиотеки Python Fire, позволяющей автоматически сгенерировать интерфейс командной строки для любого объекта, функции, модуля, класса, списка или словаря. Достаточно вызвать функцию Fire, передав необходимый объект, и библиотека сама сформирует набор опций командной стройки для заполнения параметров этого объекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cli, python
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  • 1.1, Аноним, 22:41, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Вот и наступает время, когда программисты будут не нужны
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:07, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –13 +/
    Нет Линукс-знания командной строки будут не нужны Они и сейчас уже мало кому н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.4, Аноним, 23:26, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Особенно глупо и смешно ваш комментарий смотрится на фоне новости о создании биб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, Аноним, 23:27, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сервера, сетевое оборудование, встраиваемые компьютеры, которые не всегда имеют ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, анонанонанонанино, 01:25, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро отменят. Выпиливание портянок на шелле в тренде!
     
  • 3.6, Аноним, 23:32, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Так и скажи, командную строку не осилил.
     
     
  • 4.8, Аноним, 00:52, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Неа Осилил Осиливаю и сейчас Просто заимали вы все, выродки Хочется вас все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, Аноним, 00:57, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неа Осилил Осиливаю и сейчас Просто заимали вы все, выродки Хочется вас все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, RomanCh, 01:09, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно. Ты такой сверхтолстый, или правда больной?

    Когда я такое читаю, всё время боюсь что это не троллинг и нас действительно окружают такие люди....

     
  • 3.13, Undefined, 01:49, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Линукс-знания

    Карманов, залогинься.

     
  • 1.2, A.Stahl, 22:42, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И я даже знаю почему никто этого не сделал раньше Гугла -- потому что это никому нахрен не было нужно. И вот какой-то админ для отладки скрипта накорябал такую хреновину и теперь нам это преподносят как откровение и дар с небес.
     
  • 1.7, анон, 00:14, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стож лет ждал!!! Как все теперь будет проще!
     
  • 1.11, Аноним, 01:17, 03/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Код - страх и ужас Юношу, создавшего ЭТО нельзя подпускать к компьютерам за кил... весь текст скрыт [показать]
     

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