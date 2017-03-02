02.03.2017 22:36  Google представил Python Fire, библиотеку для создания интерфейса командной строки

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.10, RomanCh, 01:09, 03/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Интересно. Ты такой сверхтолстый, или правда больной?
Когда я такое читаю, всё время боюсь что это не троллинг и нас действительно окружают такие люди....
|
|1.2, A.Stahl, 22:42, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
И я даже знаю почему никто этого не сделал раньше Гугла -- потому что это никому нахрен не было нужно. И вот какой-то админ для отладки скрипта накорябал такую хреновину и теперь нам это преподносят как откровение и дар с небес.
|