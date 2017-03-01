01.03.2017 21:09  Возможность подстановки SQL-кода в популярном дополнении к WordPress

В NextGEN Gallery, дополнении к системе управления web-контентом WordPress, насчитывающем более 16 млн загрузок и более миллиона установок, выявлена критическая узвимость, позволяющая неаутентифицированному посетителю выполнить SQL-запрос и получить доступ к содержимому базы данных, в том числе к хэшам паролей пользователей WordPress.

Проблема проявляется только если в дополнении активирована функции отображения облака тегов или разрешено размещение материалов для публикации после рецензирования. Уязвимость вызвана некорректной проверкой параметров запроса (например, "http://target.url/2017/01/17/new-one/nggallery/tags/test%251%24%25s))%20or%201=1%23"), что приводит к включению в SQL-запрос полученных от пользователя данных, без их корректной чистки. Уязвимость молча устранена в версии NextGEN Gallery 2.1.79 без отражения информации об исправлении критической уязвимости в списке изменений.



