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01.03.2017 21:09  Возможность подстановки SQL-кода в популярном дополнении к WordPress

В NextGEN Gallery, дополнении к системе управления web-контентом WordPress, насчитывающем более 16 млн загрузок и более миллиона установок, выявлена критическая узвимость, позволяющая неаутентифицированному посетителю выполнить SQL-запрос и получить доступ к содержимому базы данных, в том числе к хэшам паролей пользователей WordPress.

Проблема проявляется только если в дополнении активирована функции отображения облака тегов или разрешено размещение материалов для публикации после рецензирования. Уязвимость вызвана некорректной проверкой параметров запроса (например, "http://target.url/2017/01/17/new-one/nggallery/tags/test%251%24%25s))%20or%201=1%23"), что приводит к включению в SQL-запрос полученных от пользователя данных, без их корректной чистки. Уязвимость молча устранена в версии NextGEN Gallery 2.1.79 без отражения информации об исправлении критической уязвимости в списке изменений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2017/0...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, Аноним, 21:14, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Замечательно. В списке изменений безобидное "Changed: Tag display adjustment", а на деле "Security Risk: Critical; Exploitation Level: Easy/Remote; DREAD Score: 9; Vulnerability: SQL Injection".
     
  • 1.2, Аноним, 22:13, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Мда, пока есть школьники, то и пользователи будут Не понимаю как такое сито мож... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:41, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Например? Какие альтернативы?
     
     
  • 3.4, НяшМяш, 23:10, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Зачем вообще для блога движок Можно всё лепить в статике без бекенда - какой-ни... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Sabakwaka, 23:24, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> школо-ло...

    https://www.nytimes.com/  — на wordpress'е и без проблем.

    И еще нацать пять тыщ сайтов.
    И все без проблем.

     
     
  • 3.6, redwolf, 23:45, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что-то мне подсказывает, что от WordPress они юзают только сам движок. Всё остальное написано нормальными программистами, а не теми, которые в маркет WP-плагинов плодят миллиардный вариант галереи с дыркой в безопасности.
     
     
  • 4.7, Sabakwaka, 00:08, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что-то мне подсказывает, что от WordPress они юзают только сам движок.

    Естественно.
    WordPress — отличное хранилище статей, таксономии, связей и проч.
    Да еще и с плагин-интерфейсом.
    Морда забирает данные по REST.
    CDN встроен.

    Причем все есть в WordPress'е из коробки.
    Бери, да пили.

     
  • 4.8, пох, 00:41, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    что-то мне подсказывает, что нет нормальным программистам нет никакой проблемы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 03:03, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При живом Grav и Gantry 5 wp не нужное вонялово.
     

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