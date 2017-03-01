01.03.2017 19:49  Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования

Компания Microsoft объявила о доступности первой бета-версии Skype 5.0 для Linux. Напомним, что в отличие от Skype 4.3 для Linux, новая ветка переведена на использование web-технологий и протокола WebRTC - приложение построено на базе платформы Electron и является надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, не поддерживающий прямое взаимодействиев между клиентами в режиме P2P и работающий только через централизованные серверы Microsoft. Для загрузки подготовлены 64-разрядные пакеты в формате DEB и RPM.

Из особенносетей бета-версии отмечается полная поддержка видеозвонков к пользователям Skype для Android, iOS, Windows и macOS. Кроме того, реализована возможность совершать платные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также поддержка просмотра содержимого экранов, доступ к которым предоставлен пользователями Skype 7.33+ для Windows и Skype 7.46+ для macOS. При запуске в окружении Unity добавлено отображение на панели числа непрочитанных сообщений. В списке доступных пользователей реализовано отображение меток "отошёл" и "не беспокоить".



