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01.03.2017 19:49  Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования

Компания Microsoft объявила о доступности первой бета-версии Skype 5.0 для Linux. Напомним, что в отличие от Skype 4.3 для Linux, новая ветка переведена на использование web-технологий и протокола WebRTC - приложение построено на базе платформы Electron и является надстройкой над Chromium и Node.js, в которой выполняется расширенный web-клиент Skype, не поддерживающий прямое взаимодействиев между клиентами в режиме P2P и работающий только через централизованные серверы Microsoft. Для загрузки подготовлены 64-разрядные пакеты в формате DEB и RPM.

Из особенносетей бета-версии отмечается полная поддержка видеозвонков к пользователям Skype для Android, iOS, Windows и macOS. Кроме того, реализована возможность совершать платные звонки на мобильные и стационарные телефоны, а также поддержка просмотра содержимого экранов, доступ к которым предоставлен пользователями Skype 7.33+ для Windows и Skype 7.46+ для macOS. При запуске в окружении Unity добавлено отображение на панели числа непрочитанных сообщений. В списке доступных пользователей реализовано отображение меток "отошёл" и "не беспокоить".

  1. Главная ссылка к новости (https://community.skype.com/t5...)
  2. OpenNews: Skype 4.3 для Linux останется работоспособен после 1 марта
  3. OpenNews: Релиз Skype 4.3 для Linux
  4. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
  5. OpenNews: Бывшие инженеры Skype запустили новую защищённую коммуникационную систему
  6. OpenNews: Компания Microsoft представила полностью переработанный клиент Skype для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: skype
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  • 1.1, Аноним, 19:52, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А тем временем, версия 4.3 работает.
     
     
  • 2.2, Аноним, 19:55, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    ещё не вечер (пасифик тайм..)
     
  • 2.3, LinuxGuruNigga, 19:57, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А что, обещали отключить?
     
     
  • 3.14, demimurych, 20:42, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Да. Причем буквально в течении двух трех месяцев
     
     
  • 4.15, Alex, 20:50, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чуть выше сслыка на новость что будет работать после 1 марта
     
     
  • 5.26, marios, 21:44, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Microsoft потом выступила с опровержением.
     
  • 2.22, Misak, 21:23, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати не очень работает. Контакты использующие новый скайп меня не видят, и я их. Запускаю на андроиде - все ок. Тоесть он как минимум фрагментировался.
     
     
  • 3.37, Аномномномнимус, 23:12, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня клиент на андроиде любит при блокировке выставлять статус "скрыт" для копий скайпа запущенных на ПК.
     
  • 2.32, vitvegl, 22:17, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    лишь бы не забросили. точнее, итак забросили. мне в очередь чата "запоздалые" сообщения приходят.
     
  • 1.5, Аноним, 20:01, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    а где сборка flatpak ?
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:08, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Для чего? У тебя какой дистр? Для CentOS и Debian пакеты есть.
     
  • 2.7, LinuxGuruNigga, 20:12, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Паджиты из Микрософта не осилили.
     
  • 1.8, Pinkie Pie, 20:19, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    Если эта "ветка" работает через "веб технологии" - зачем ей вообще тогда "клиент"? Почему бы просто не открыть skype.com в браузере?
     
     
  • 2.11, zztop, 20:35, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Видимо для интеграции с панелью unity и треем
     
  • 2.12, paulus, 20:41, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Если эта "ветка" работает через "веб технологии" - зачем ей вообще тогда "клиент"? Почему бы просто не открыть skype.com в браузере?

    +1, к тому же web.skype.com не может видео/аудио, только текст ;) И их "бета в хромиуме" под линух видимо такая же :)

     
     
  • 3.35, Аноним, 22:42, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в аудио очень даже может.
     
  • 2.13, Вы забыли заполнить поле Name, 20:41, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    Используя клиент можно читать с файловой системы сторию посещений бразуера(ов) или другую инфу и отправлять на сервера мелкомягких. Через браузер так просто не прокатит.
     
     
  • 3.38, AlexYeCu, 23:20, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    firejail?
     
  • 1.16, Аноним, 20:57, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Молодцы майкрософт, но на линукс они меня так просто не переманят (скайпом)
     
     
  • 2.45, Аноним, 01:33, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У(с)покойся, ты здесь не нужен.
     
  • 1.17, Аноним, 20:57, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А будет ли поддержка видео конференции для линукс клиента?
     
  • 1.18, Аноним, 20:59, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Чтоб вам при обследовании вместо щупа с линзой сразу видеокамеру с объективом на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, Аноним, 22:23, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    У линукса больше дырок куда обективы пихаются... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, Аноним, 21:16, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Интересно, API через который плагин для пиджина цепляется к веб-версии, тоже вып... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 00:59, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну а ты как думал!
     
  • 1.21, Аноним, 21:18, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мда ongoing transition from peer-to-peer to a modern cloud architecture ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Pinkie Pie, 21:25, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так почему тогда никто не создал еще альтернативу? Скайп то уже почти 15 лет существует.
     
     
  • 3.24, тт, 21:29, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давным-давно созданы. ring.cx, tox, matrix
     
     
  • 4.36, Аноним, 22:47, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ring cx нам сообщает Альтернатива ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Аноним, 22:14, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На рельсы встали и свернуть не могут Рабы своих привычек Вибер, Ватсап намного... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 22:20, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В чём удобнее?
     
     
  • 5.47, Аноним, 01:56, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем грузины?
     
  • 3.48, Андрей, 02:12, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Linphone с поддержкой надёжного шифрования (т.е. не только SRTP, а и ZRTP).
     
  • 1.25, Sfinx, 21:39, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    походу не осилили пацаны webrtc
     
  • 1.27, Аноним, 21:51, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А что делать нам, 32-битным пацанам?
     
     
  • 2.28, Двачер, 22:01, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В музей идти
     
  • 2.31, Аноним, 22:15, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Качаться до х64
     
  • 1.29, Sluggard, 22:02, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Настроек нет (устройства, переадреадресация), Ctrl+Enter на отправку сообщений нет, многооконного режима нет, переименования контактов нет, подгрузки истории по запросу и поиска по истории нет, полный профиль контакта посмотреть нельзя, работы со списком заблокированных нет, групп контактов нет.

    Зато есть переводчик в чате, превью картинок и видео, и стикерочки.

    Афигенна!

     
     
  • 2.43, Аноним, 00:57, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык Разработано професси-анальными дизайнерами, маркетолухами и веб-макаками... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, vitalif, 23:54, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да зак0пайте уже этот скайп ради бога. Кривой косой, надоел

    Как интересно! На опеннете запрещают закaпывать?

     
  • 1.42, Аноним, 00:56, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда его уже переведут на стадию гамма-зaкапывания?
     
  • 1.46, Аноним, 01:37, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скажем дружно 8212 накуй нужно ... весь текст скрыт [показать]
     

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