01.03.2017 19:49  Skype 5.0 для Linux перешёл на стадию бета-тестирования

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|1.8, Pinkie Pie, 20:19, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+14 +/–
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Если эта "ветка" работает через "веб технологии" - зачем ей вообще тогда "клиент"? Почему бы просто не открыть skype.com в браузере?
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|2.12, paulus, 20:41, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>Если эта "ветка" работает через "веб технологии" - зачем ей вообще тогда "клиент"? Почему бы просто не открыть skype.com в браузере?
+1, к тому же web.skype.com не может видео/аудио, только текст ;) И их "бета в хромиуме" под линух видимо такая же :)
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|1.29, Sluggard, 22:02, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Настроек нет (устройства, переадреадресация), Ctrl+Enter на отправку сообщений нет, многооконного режима нет, переименования контактов нет, подгрузки истории по запросу и поиска по истории нет, полный профиль контакта посмотреть нельзя, работы со списком заблокированных нет, групп контактов нет.
Зато есть переводчик в чате, превью картинок и видео, и стикерочки.
Афигенна!
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