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28.02.2017 10:47  Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2017

Компания Google сообщила о выборе проектов для участия в инициативе Google Summer of Code 2017. Из почти 400 подавших заявки открытых проектов для участия в программе одобрено 201, из которых 18% проектов не принимали участие в GSoC в предыдущие годы.

До 20 марта у студентов есть время выбрать себе задание по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. Заявки будут приниматься до 3 апреля. До 1 мая представители открытых проектов выберут студентов, которые займутся выполнением работ. C 30 мая по 29 августа отводится время на написание кода. 6 сентября будут представлены общие результаты мероприятия. За успешно выполненную работу студент получит $5500, а его наставник из открытого проекта - $500.

Среди участвующих в Summer of Code 2017 проектов можно выделить: Apache, Blender, Django, Drupal, Eclipse, FFmpeg, FreeBSD, FreeType, Gentoo, Git, GNOME, GNU, GNU Radio, Haiku, Inkscape, Joomla!, KDE, Kodi, LibreOffice, Libreswan, libvirt, LLVM, MariaDB, Mono, Mozilla, NetBSD, Nmap, Netfilter, OpenPrinting, OpenCV, openSUSE, oVirt, ownCloud, PostgreSQL, Python, QEMU, Qubes OS, ReactOS, Rspamd, Ruby on Rails, Samba, Strace, Tor, Wine, WikiMedia, wxWidgets, VLC, X.Org, Xen, XMPP. В этом году в число проектов, одобренных для участия в программе Summer of Code, не вошли DragonFly BSD, Fedora, CoreBoot, Debian, GIMP, Minix3, Ruby, PulseAudio, Illumos, Tcl/Tk, Wayland, WordPress, TYPO3, Mercurial, OpenBSD, Plan9, Perl.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Анонсированы мероприятия "Google Summer of Code 2017" и "Google Code-in 2016"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gsoc
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  • 1.1, A.Stahl, 11:34, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >GNOME

    Но ведь он умер...
    >ReactOS

    В программе участвует, но пока нет.

     
     
  • 2.12, анонимус, 13:04, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Но ведь он умер...

    Нет, тебя обманули.

     
     
  • 3.15, A.Stahl, 13:08, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, тебя...
     
  • 2.13, leap42, 13:06, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>GNOME
    >Но ведь он умер...

    некоторым так нравится даже больше...

     
  • 1.2, Аноним, 11:45, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >GIMP

    Вот его надо бы освежить. Хотя бы студенческим гoвнoкодом.

     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:52, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Знакомый линуксоид-художник очень хорошо отзывался о Krita. Говорил, что GIMP не особо-то уже и нужен.
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:02, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Знакомый бздун-ведроид очень хорошо отзывался о A Stahl Говорил, что квантовая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, Shichael Mgeroin, 12:11, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто он не пробовал в ней работать. Сколько лет уже этой крите, а все равно там баг на баге (проклятье qtшного кдешного софта). Использую связку гимп 2.8 и mypaint 1.1(раньше 1.0) уже несколько лет - ни единого падения, никаких перелопачиваний интерфейсов и функций. Обновлять версии не планирую - все и так работает, а новую версию майпейнт уже начали портить всякими гномовскими примочками для ретардов (вроде подсказочек(неотключаемых) и т.д. Пока что на новых системах старая версия майпейнт собирается, но чувствую, что скоро придется самому ковырять код и поддерживать возможность сборки старой версии на современных системах
     
     
  • 4.11, аноним2, 12:50, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем вам не нравится mypaint 1.2 ?
     
  • 3.9, soarin, 12:20, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Krita - GIMP

    Какбэ о разном программы

     
     
  • 4.10, feudor, 12:42, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну судя по тенденции развития Крита и ГИПМ уже не разные программы, у них разница только в наличии/отсутствии некоторых инструментов, а дело дело поправимое.
     
  • 1.4, тоже Аноним, 12:00, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Mono

    И Гуглю интересно за это платить? Я-то полагал, что самая богатая заинтересованная в развитии проекта сторона - скорее его конкуренты...

     
  • 1.6, Аноним, 12:11, 28/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему Python есть, а Go нет?
     
     
  • 2.8, Еще один Аноним, 12:19, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    что-бы меньше Go-но-Code было...
     
  • 2.14, leap42, 13:07, 28/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Почему Python есть, а Go нет?

    не тот уровень: там фултайм кучи профи оплачен, а тут стобаксовые подачки для студентов

     

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