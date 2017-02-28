28.02.2017 10:47  Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2017

Компания Google сообщила о выборе проектов для участия в инициативе Google Summer of Code 2017. Из почти 400 подавших заявки открытых проектов для участия в программе одобрено 201, из которых 18% проектов не принимали участие в GSoC в предыдущие годы.

До 20 марта у студентов есть время выбрать себе задание по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. Заявки будут приниматься до 3 апреля. До 1 мая представители открытых проектов выберут студентов, которые займутся выполнением работ. C 30 мая по 29 августа отводится время на написание кода. 6 сентября будут представлены общие результаты мероприятия. За успешно выполненную работу студент получит $5500, а его наставник из открытого проекта - $500.

Среди участвующих в Summer of Code 2017 проектов можно выделить: Apache, Blender, Django, Drupal, Eclipse, FFmpeg, FreeBSD, FreeType, Gentoo, Git, GNOME, GNU, GNU Radio, Haiku, Inkscape, Joomla!, KDE, Kodi, LibreOffice, Libreswan, libvirt, LLVM, MariaDB, Mono, Mozilla, NetBSD, Nmap, Netfilter, OpenPrinting, OpenCV, openSUSE, oVirt, ownCloud, PostgreSQL, Python, QEMU, Qubes OS, ReactOS, Rspamd, Ruby on Rails, Samba, Strace, Tor, Wine, WikiMedia, wxWidgets, VLC, X.Org, Xen, XMPP. В этом году в число проектов, одобренных для участия в программе Summer of Code, не вошли DragonFly BSD, Fedora, CoreBoot, Debian, GIMP, Minix3, Ruby, PulseAudio, Illumos, Tcl/Tk, Wayland, WordPress, TYPO3, Mercurial, OpenBSD, Plan9, Perl.



