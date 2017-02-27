27.02.2017 20:21  Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией Sony, в рамках которого будут подготовлены прошивки с операционной системой Sailfish для устройств линейки Sony Xperia. На проходящей в эти дни выставке Mobile World Congress продемонстрирована официальная версия Sailfish для смартфона Xperia X. В будущем спектр поддерживаемых моделей будет расширен. В конце второго квартала 2017 года также планируется выпустить первый смартфон Sony, поставляемый с Sailfish. Будет ли этот смартфон основан на модели Sony Xperia, не сообщается.



