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27.02.2017 20:21  Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией Sony, в рамках которого будут подготовлены прошивки с операционной системой Sailfish для устройств линейки Sony Xperia. На проходящей в эти дни выставке Mobile World Congress продемонстрирована официальная версия Sailfish для смартфона Xperia X. В будущем спектр поддерживаемых моделей будет расширен. В конце второго квартала 2017 года также планируется выпустить первый смартфон Sony, поставляемый с Sailfish. Будет ли этот смартфон основан на модели Sony Xperia, не сообщается.



  1. Главная ссылка к новости (https://jolla.com/wp-content/u...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1
  3. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  4. OpenNews: Jolla лицензировала ОС Sailfish российской компании "Открытая мобильная платформа"
  5. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish 2.0 доступна для ознакомительного использования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sailfish, sony
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  • 1, 220, 20:55, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я считаю это успех, у самого был до JollaPhone аппарат от Sony Xperia ZL надёжный аппарат, не уступающий всяким массовым Samsung S-линейки, но этот андройд...
     
  • 2, Аноним, 21:02, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Единственная хорошая новость из мира мобилок! Пусть всё получится!
     
  • 3, Crazy Alex, 21:03, 27/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если не откроют исходники - то шли бы они лесом. Хоть соня, хоть нет. А если откроют - то наверняка на кучу аппаратов наваяют прошивки, благо подкладка там андроидная.
     

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