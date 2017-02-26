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26.02.2017 08:20  Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0

Сформированы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 800 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.0 произведено обновление 29 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.9, обновлены glibc 2.24, binutils 2.27, gcc 6.2.0, Bash 4.4, Perl 5.24.1, Util-Linux 2.29.1, Vim 8. В Beyond Linux From Scratch 7.10 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 775 обновлений программ, среди которых KDE Plasma 5.9, KDE Applications 16.12 и GNOME 3.22. Переход к новой ветке 8.0 обусловлен удалением символической ссылки с /lib на /lib64, прекращением использования отдельной директории /usr/lib64 и задействованием по умолчанию нового компоновщика /usr/bin/ld.gold.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Доступны Linux From Scratch 7.10 и Beyond Linux From Scratch 7.10
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива GoboLinux 016 с самобытной иерархией файловой системы
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.9 и Beyond Linux From Scratch 7.9
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.8 и Beyond Linux From Scratch 7.8
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 7.7 и Beyond Linux From Scratch 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lfs, linuxfromscratch
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  • 1, Аноним, 08:40, 26/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Господа, кто пользуется неважно дома или продакшн сервер , расскажите как оно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 09:03, 26/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Какой же ты глупый анон
     
  • 2, Аноним, 08:41, 26/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Классное руководство, но собирать я его, конечно, не буду
     
  • 4, Аноним, 09:12, 26/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    not the default linker Пока еще не по-умолчанию, а просто доступен ... весь текст скрыт [показать]
     

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