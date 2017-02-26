26.02.2017 08:20  Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0

Сформированы новые выпуски руководств Linux From Scratch 8.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 8.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 800 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 8.0 произведено обновление 29 пакетов, исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В новой версии осуществлён переход на ядро Linux 4.9, обновлены glibc 2.24, binutils 2.27, gcc 6.2.0, Bash 4.4, Perl 5.24.1, Util-Linux 2.29.1, Vim 8. В Beyond Linux From Scratch 7.10 по сравнению с прошлым выпуском отмечено 775 обновлений программ, среди которых KDE Plasma 5.9, KDE Applications 16.12 и GNOME 3.22. Переход к новой ветке 8.0 обусловлен удалением символической ссылки с /lib на /lib64, прекращением использования отдельной директории /usr/lib64 и задействованием по умолчанию нового компоновщика /usr/bin/ld.gold.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта выпускалось несколько дополнительных книг: