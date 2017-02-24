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24.02.2017 09:31  Компания Valve выпустила SteamVR для Linux

Компания Valve начала официальное бета-тестирования версии SteamVR для платформы Linux. Разработчики приложений для шлемов виртуальной реальности получили возможность создавать SteamVR-контент для систем на базе Linux.

Поддержка оборудования пока ограничена шлемом HTC Vive, для работы требуется свежий бета-выпуск Steam Client и установка драйверов NVIDIA 375.27.10+ или экспериментальных драйверов AMD radv, GPU Intel пока не поддерживаются. Для разработки приложений виртуальной реальности предлагается использовать только графический API Vulkan (OpenGL пока работает слишком медленно и не пригоден для создания интерактивных приложений).

  1. Главная ссылка к новости (http://steamcommunity.com/app/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: valve, steam, steamvr, linux
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  • 1.2, AlexYeCu, 10:22, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Да ладно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:26, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Просто, руки не у всех из правильного места растут.
     
     
  • 3.5, iPony, 10:58, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Это да есть такое Вот бы всех комментаторов собрать, да как показать им всем, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним, 11:00, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не только лишь у всех писателей драйверов.
     
  • 3.43, Аноним, 18:44, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто либертарианская реализация ускорения графики занимает своё либертарианско... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, EuPhobos, 10:37, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Главная отмаза разработчиков игр в стиме, которых просят портировать ту или иную... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 11:27, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Угу, а сравнивать DX и OGL по меньшей мере глупо Реализаций OGL в драйверах про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.58, имя, 21:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное Беседке об этом не говорите.
     
  • 2.50, Аноним, 19:35, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Они там делают какую-то специальную коррекцию картинки и это должно обсчитыватьс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, алекс, 11:40, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Говорят этими шлемами больше 20 минут невозможно пользоваться - красные глаза, увеличивается выделение слезы и тошнота.
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:58, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кровоизлияния ннне последует?
     
  • 2.15, commiethebeastie, 12:06, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Интересно, а что будет, если в шлеме компилять? Эпилептические припадки?
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:26, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а будет kernel panic VR, unix-way в стиле виртуальной реальности
     
  • 2.27, тоже Аноним, 13:31, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Проблема 3D-шлемов даже не в том, что железо много лет пытается догнать их требования - и все равно не может. А компромиссные решения, естественно, демонстрируют лаги, несовместимые с вестибюлярным аппаратом.
    Проблема в том, что погружение игрока в виртуальный мир зависит не от того, как хорошо и быстро отрисована картинка. А от того, насколько ему интересно в этом мире. А когда все ресурсы брошены на скорость отрисовки - получается не слишком-то захватывающий мир...
     
  • 2.37, Аномномномнимус, 15:42, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Не знаю, за 2 часа ничего такого. Разве что на симуляторе аттракциона booster укачало, но после переключения на другую игру всё стало ок.
     
  • 2.40, AlexYeCu, 17:04, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Первый Окулус и правда блевотная штуковина: трекинг работает так себе, в итоге картинка не поспевает за поворотами головы. Плюс разрешение времён DOS'а на каждый глаз.
     
  • 2.42, Аноним, 18:40, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Однако, симптомы при использования чистого Линукса без VR не так тяжелы.
     
  • 2.51, Аноним, 19:37, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это если картинку не корректировать Из-за этого у них и появились крутые требов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Местный одмин, 11:49, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тиринг из коробки?
     
     
  • 2.31, Адекват, 14:50, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    > Тиринг из коробки?

    Щас тебя за это слово забанят :))

     
     
  • 3.45, Местный одмин, 18:48, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот такой он, опеннет, когда боишься что забанят за вполне реальные опасения, которые вполне присущи огромному количеству дистрибутивов до сих пор и никто с ними не борится.
     
  • 2.49, Аноним, 19:00, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, безусловно. Здесь эту тему можно больше не поднимать.
     
  • 1.14, Аноним, 12:00, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот почему сделали Stereo-3D для GeForce Всё время существования он был только ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, iPony, 12:16, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Во. А кто там говорил, что не встает, не встает линуксовый гейминг.
    Так что, аноним, готовь 60000 рублей на HTCшный агрегат, поддержи товарищей.
     
     
  • 2.20, тт, 12:49, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зачем покупать htc, когда есть opensourceVR OSVR 400 и экран лучше, чем у ок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, soarin, 13:42, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    https://www.reddit.com/r/OSVR/comments/51bygl/state_of_osvr_on_linux/
     
  • 2.44, Аноним, 18:46, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Да да, линуксоиды массово скупают GTX 1080.


     
     
  • 3.52, Аноним, 19:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    RX-480, потому что за свою цену он крут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Аномномномнимус, 19:49, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Обоснуй, плиз, по сравнению с чем и чем он крут
     
  • 4.54, Аноним, 20:27, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    За свою цену или нет, но это топовая производительность четырёх-пятилетней давно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 12:24, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    API Vulkan по скорости как OpenGL Единственная разница - ручное управление памя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Переможец из Ивропы, 12:37, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    есть реальные тесты doom. там почему то разница есть по числу fps
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:52, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кармак ушел прилить VR же. Некому больше писать нормальный код под OpenGL
     
     
  • 4.22, Переможец из Ивропы, 12:55, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    похоже его вообще некому пилить раз vulkan выкатили. на вулкане видимо проще
     
     
  • 5.25, Аноним, 13:02, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На вулкане не проще Но OpenGL везде разный и кривой, а Vulkan благодаря низкоур... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.26, Аноним, 13:04, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    OpenGL может быть выполнен в качестве стандартной библиотеки, работающей поверх ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 12:56, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Причин может быть много Но на opengl определенно можно написать так же быстро, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Аноним, 13:00, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Основная проблема OpenGL в дороговизне вызовов команд видеокарты Поэтому рекоме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Del, 14:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > - текстурный атлас (запаковываем множество текстур в одну которую и отправляем один
    > раз видеокарте)
    > - кеширование стейтов
    > - инстансинг (рисуем одну геометрию много раз, одной командой)
    > - батчинг (запаковываем группы команд в один пакет)

    Дык на D3D как бы это тоже надо делать...

     
     
  • 5.33, Аноним, 15:06, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А кто-то спорит?
     
  • 3.30, Аноним, 14:43, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ID Software это не некоторые разработчики игр ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 15:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А причем здесь ID Software Обсуждается заявление Valve И если посмотреть на ее... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Адекват, 15:02, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    valve Гейб Ньюэлл Стим ОС Которая на линуксе, а линукс который, нвидии фак п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 15:14, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы не покупаете игры Игры абсолютно не ваши Вы покупаете подписку, как на журн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Del, 15:20, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А вы бы как хотели? Чтобы вам в собственность их отдали и еще и код открыли? :)
     
     
  • 4.38, QuAzI, 16:02, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > еще и код открыли? :)

    Humble bundle

     
     
  • 5.46, Аноним, 18:49, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ладно, ничего кроме рутрекера вам на самом деле не нужно.


     
  • 4.39, Аноним, 16:27, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я бы хотел чтобы мне дали в собственность, безусловно Но в моем комментарии выш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.47, Аноним, 18:51, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Ну вот, как коммунизма дождёмся, все будет общее и тогда вам дадут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.48, Аноним, 18:55, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не дождемся. Мир пошел в разнос.
     
     
  • 7.55, Аноним, 20:39, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так это и был сарказм Но на самом деле, сегодня как и вчера здоровая конкуренци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.59, Аноним, 00:09, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Благодаря массовому развитию IT повсюду, особенно в России, образуются монопольн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.61, Аноним, 00:23, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > монополия "озёрного кооператива" и его друзей
     
  • 6.56, Ivan, 20:44, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не всё, а только средства производства. А вам видно не дают.
     
     
  • 7.57, Аноним, 21:23, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А почему вам их должны передавать Вот вы, скажем, токарь Почему вам должны пер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.60, Аноним, 00:20, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно Вы поняли слишком буквально С другой стороны скоро работы не будут воо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.62, Аноним, 00:27, 25/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И Мир изменится В очередной раз Это бесконечный процесс И вы ничего не можете... весь текст скрыт [показать]
     

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