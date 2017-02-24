24.02.2017 09:31  Компания Valve выпустила SteamVR для Linux

Проблема 3D-шлемов даже не в том, что железо много лет пытается догнать их требования - и все равно не может. А компромиссные решения, естественно, демонстрируют лаги, несовместимые с вестибюлярным аппаратом.

Проблема в том, что погружение игрока в виртуальный мир зависит не от того, как хорошо и быстро отрисована картинка. А от того, насколько ему интересно в этом мире. А когда все ресурсы брошены на скорость отрисовки - получается не слишком-то захватывающий мир...

