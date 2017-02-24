24.02.2017 09:31  Компания Valve выпустила SteamVR для Linux

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|1.10, алекс, 11:40, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Говорят этими шлемами больше 20 минут невозможно пользоваться - красные глаза, увеличивается выделение слезы и тошнота.
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|2.27, тоже Аноним, 13:31, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Проблема 3D-шлемов даже не в том, что железо много лет пытается догнать их требования - и все равно не может. А компромиссные решения, естественно, демонстрируют лаги, несовместимые с вестибюлярным аппаратом.
Проблема в том, что погружение игрока в виртуальный мир зависит не от того, как хорошо и быстро отрисована картинка. А от того, насколько ему интересно в этом мире. А когда все ресурсы брошены на скорость отрисовки - получается не слишком-то захватывающий мир...
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|2.40, AlexYeCu, 17:04, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Первый Окулус и правда блевотная штуковина: трекинг работает так себе, в итоге картинка не поспевает за поворотами головы. Плюс разрешение времён DOS'а на каждый глаз.
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|3.45, Местный одмин, 18:48, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Вот такой он, опеннет, когда боишься что забанят за вполне реальные опасения, которые вполне присущи огромному количеству дистрибутивов до сих пор и никто с ними не борится.
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|1.16, iPony, 12:16, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Во. А кто там говорил, что не встает, не встает линуксовый гейминг.
Так что, аноним, готовь 60000 рублей на HTCшный агрегат, поддержи товарищей.
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|4.29, Del, 14:38, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> - текстурный атлас (запаковываем множество текстур в одну которую и отправляем один
> раз видеокарте)
> - кеширование стейтов
> - инстансинг (рисуем одну геометрию много раз, одной командой)
> - батчинг (запаковываем группы команд в один пакет)
Дык на D3D как бы это тоже надо делать...
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