24.02.2017 09:49  Бета-выпуск Ubuntu 17.04

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Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. В соответствии с планом разработки для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для
Kubuntu,
Lubuntu,
Xubuntu,
Ubuntu Budgie,
Ubuntu GNOME,
Ubuntu Kylin,
Ubuntu MATE и Ubuntu Studio. Релиз Ubuntu 17.04 запланирован на 13 апреля.
Основные новшества:
- Ubuntu GNOME: В состав включена бета-версия GNOME 3.24 (3.23.90), в финальной версии будет поставляться свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24. Особенностью GNOME 3.24 станет режим ночной подсветки ("Night Light"), при котором автоматически сокращается интенсивность синего цвета на экране при работе в ночное время. В календарь-планировщик добавлен еженедельный обзор событий. Для сохранения стабильности в дистрибутиве оставлен прошлый выпуск стека Evolution 3.22 и позапрошлый выпуск (3.20) файлового менеджера Nautilus и эмулятора терминала.
Для работы с самодостаточными пакетами по умолчанию выполнена интеграция инструментария Flatpak 0.8 (поддержка пакетов Snap сохранена, в комплекте представлены оба инструментария). По умолчанию задействовано Chrome-дополнение chrome-gnome-shell, необходимое для установки расширений из каталога extensions.gnome.org. Движок поисковой индексации контента tracker изолирован в специальном sandbox-окружении. Из базовой поставки удалены: программа для записи CD/DVD brasero, почтовый клиент evolution, программа управления GPG/SSH-ключами seahorse, диагностическая утилита xdiagnose, набор пиктограмм gnome-icon-theme (используются пиктограммы из набора темы оформления Adwaita);
- Ubuntu Budgie: новая официальная редакция, которая предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Budgie. Дистрибутив поставляется с выпуском Budgie 10.2.9, который работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME 3.24 (в будущем проект будет переписан на Qt). Рабочий стол построен на основе собственной реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.
- Ubuntu Studio: Пакет system-config-printer-gnome заменён на system-config-printer. В состав включен набор утилит pm-utils. Обновлены версии программ: Blender 2.78a, KDEnlive 16.12.1, GIMP 2.8.18, qJackCtl 0.4.2, Ardour 5.0.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.1, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92;
- Xubuntu: Задействован новый выпуск панели задач xfce4-taskmanager, в которой добавлена возможность выбора процессов через клик на связанных с ними окнах. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.6.11, в котором устранены проблемы, проявляющиеся при копировании и переименовании. В набор настроек xubuntu-default-settings добавлены новые шаблоны для файлов и таблиц в форматах OpenDocument;
- Kubuntu: Рабочий стол обновлён до KDE Plasma 5.9, а набор приложений до KDE Applications 16.12.1.
- Ubuntu MATE: Рабочий стол обновлён до версии 1.16;
- Lubuntu:
Обновлены пакеты LXDE, например, панель LXPanel обновлена с версии 0.8.2 до 0.9.3. Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt;
- Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки;
- Ядро Linux обновлено до версии 4.9 (в beta 2 ожидается ядро 4.10), а офисный пакет LibreOffice до версии 5.3;
- В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.