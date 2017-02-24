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24.02.2017 09:49  Бета-выпуск Ubuntu 17.04

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus", который ознаменовал переход к первой стадии заморозки пакетной базы и смещение вектора разработки от развития новых возможностей к тестированию и исправлению ошибок. В соответствии с планом разработки для тестирования предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Ubuntu Studio. Релиз Ubuntu 17.04 запланирован на 13 апреля.

Основные новшества:

  • Ubuntu GNOME: В состав включена бета-версия GNOME 3.24 (3.23.90), в финальной версии будет поставляться свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24. Особенностью GNOME 3.24 станет режим ночной подсветки ("Night Light"), при котором автоматически сокращается интенсивность синего цвета на экране при работе в ночное время. В календарь-планировщик добавлен еженедельный обзор событий. Для сохранения стабильности в дистрибутиве оставлен прошлый выпуск стека Evolution 3.22 и позапрошлый выпуск (3.20) файлового менеджера Nautilus и эмулятора терминала.

    Для работы с самодостаточными пакетами по умолчанию выполнена интеграция инструментария Flatpak 0.8 (поддержка пакетов Snap сохранена, в комплекте представлены оба инструментария). По умолчанию задействовано Chrome-дополнение chrome-gnome-shell, необходимое для установки расширений из каталога extensions.gnome.org. Движок поисковой индексации контента tracker изолирован в специальном sandbox-окружении. Из базовой поставки удалены: программа для записи CD/DVD brasero, почтовый клиент evolution, программа управления GPG/SSH-ключами seahorse, диагностическая утилита xdiagnose, набор пиктограмм gnome-icon-theme (используются пиктограммы из набора темы оформления Adwaita);

  • Ubuntu Budgie: новая официальная редакция, которая предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Budgie. Дистрибутив поставляется с выпуском Budgie 10.2.9, который работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME 3.24 (в будущем проект будет переписан на Qt). Рабочий стол построен на основе собственной реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.
  • Ubuntu Studio: Пакет system-config-printer-gnome заменён на system-config-printer. В состав включен набор утилит pm-utils. Обновлены версии программ: Blender 2.78a, KDEnlive 16.12.1, GIMP 2.8.18, qJackCtl 0.4.2, Ardour 5.0.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.1, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92;
  • Xubuntu: Задействован новый выпуск панели задач xfce4-taskmanager, в которой добавлена возможность выбора процессов через клик на связанных с ними окнах. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.6.11, в котором устранены проблемы, проявляющиеся при копировании и переименовании. В набор настроек xubuntu-default-settings добавлены новые шаблоны для файлов и таблиц в форматах OpenDocument;
  • Kubuntu: Рабочий стол обновлён до KDE Plasma 5.9, а набор приложений до KDE Applications 16.12.1.
  • Ubuntu MATE: Рабочий стол обновлён до версии 1.16;
  • Lubuntu: Обновлены пакеты LXDE, например, панель LXPanel обновлена с версии 0.8.2 до 0.9.3. Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt;
  • Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.9 (в beta 2 ожидается ядро 4.10), а офисный пакет LibreOffice до версии 5.3;
  • В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu GNOME 17.04 будет поставляться свежий GNOME 3.24
  3. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.04
  4. OpenNews: Ubuntu переходит на использование файла подкачки вместо раздела подкачки
  5. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
  6. OpenNews: Для Ubuntu введён в строй механизм обновления ядра без перезагрузки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.2, Ahulinux, 10:42, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Чуть подробнее про xfce есть в их блоге simon.shimmerproject.org/2017/02/13/releases-releases-releases/
     
     
  • 2.8, алекс, 11:24, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Уже вовсю идёт портирование на GTK3.
     
  • 1.3, нонайм, 10:51, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    эх ещёб подкачку на btrfs разделе научится делать..
     
  • 1.4, ano, 10:58, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    а что - юнити всио?
     
     
  • 2.5, Бендер, 11:10, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Дейли билд уже сто лет как
     
  • 2.14, AKR, 12:08, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот, что говорит про Unity 8 представитель "Каноникала" Richard Collins, Product Manager at Canonical:
    http://www.omgubuntu.co.uk/2016/11/ubuntu-1704-zesty-unity-8
     
  • 1.7, Аноним, 11:16, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Опять Cinnamon не осилили..
     
  • 1.9, Аноним, 11:28, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот и все, закончился алфавит! Что предпримет Марк?
     
     
  • 2.10, Аноним Анонимыч, 11:39, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так Марк не весь алфавит использовал. По второму кругу пойдет
     
  • 2.11, Pinkie Pie, 11:40, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фауну перебрали - можно к флоре перейти.
    Куда больше интересует - может я проглядел, но что собственно с Unity 8? Или все, бобик сдох? Если я все правильно помню, то пришествие мира обещалось еще к 16.04
     
     
  • 3.13, Admino, 11:58, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Mir уже наступил в 16.10, но также, как и с Unity7, сборки с Unity8 в бетах не собирают.
     
  • 2.19, Аноним, 13:52, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будет использовать умляуты:

    Åwkward Åårdvark

     
  • 1.12, Местный одмин, 11:48, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как-то ничего впечатляющего.
     
  • 1.15, Аноним, 12:27, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Забавно что в инсайдерке окон уже давненько так добавили фитчу Ночной свет , и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, ano, 12:43, 24/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    /me давненько redshift использует
     
  • 1.16, iLex, 12:36, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фразу "Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt" я слышу как минимум со времён 14.04. Сколько времени она ещё будет продолжаться?
     
  • 1.18, iLeks, 13:41, 24/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    без твоей помощи очень долго будет
     

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