23.02.2017 10:49  В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium

Разработчики PHP проголосовали за интеграцию в основной состав будущей ветки PHP 7.2 криптографической библиотеки Libsodium. По сравнению с OpenSSL, Libsodium предоставляют существенно более простой API, совместимый с библиотекой NaCl, а также применяет по умолчанию безопасные методы шифрования и хэширования. Релиз PHP 7.2 ожидается в конце 2017 года.

Функции Libsodium будут доступны разработчикам на языке PHP с префиксом "sodium_*", в отличие от ранее применяемого в расширении pecl/libsodium префикса "Sodium*". Разработчики получат возможность использования современных криптографических средств без необходимости установки дополнений, что позволит реализовать в web-приложениях более надёжные криптографические методы, даже в условиях использования хостинга, не допускающего установки своих дополнений. В том числе в базовой поставке будут доступны цифровые подписи Ed25519, хэширование паролей при помощи Scrypt и Argon2i, обмен ключами ECDH+Curve25519, шифрование ChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM.

Таким образом PHP станет первым языком программирования с полноценным современным набором криптографических функций в базовой поставке. Для сравнения, язык Go 1.8 поддерживает X25519 и ChaCha20-Poly1305 в основном стеке TLS, но не предоставляет в стандартной библиотеке средств для обособленного использования современных криптографических алгоритмов на уровне приложения, для использования которых требуется установка дополнений. Другие проекты, такие как Ruby, Erlang и Node.js до сих пор основываются на OpenSSL, предлагая классические RSA и AES в режиме ECB без аутентификации шифротекста.



