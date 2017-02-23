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23.02.2017 10:49  В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium

Разработчики PHP проголосовали за интеграцию в основной состав будущей ветки PHP 7.2 криптографической библиотеки Libsodium. По сравнению с OpenSSL, Libsodium предоставляют существенно более простой API, совместимый с библиотекой NaCl, а также применяет по умолчанию безопасные методы шифрования и хэширования. Релиз PHP 7.2 ожидается в конце 2017 года.

Функции Libsodium будут доступны разработчикам на языке PHP с префиксом "sodium_*", в отличие от ранее применяемого в расширении pecl/libsodium префикса "Sodium*". Разработчики получат возможность использования современных криптографических средств без необходимости установки дополнений, что позволит реализовать в web-приложениях более надёжные криптографические методы, даже в условиях использования хостинга, не допускающего установки своих дополнений. В том числе в базовой поставке будут доступны цифровые подписи Ed25519, хэширование паролей при помощи Scrypt и Argon2i, обмен ключами ECDH+Curve25519, шифрование ChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM.

Таким образом PHP станет первым языком программирования с полноценным современным набором криптографических функций в базовой поставке. Для сравнения, язык Go 1.8 поддерживает X25519 и ChaCha20-Poly1305 в основном стеке TLS, но не предоставляет в стандартной библиотеке средств для обособленного использования современных криптографических алгоритмов на уровне приложения, для использования которых требуется установка дополнений. Другие проекты, такие как Ruby, Erlang и Node.js до сих пор основываются на OpenSSL, предлагая классические RSA и AES в режиме ECB без аутентификации шифротекста.

  1. Главная ссылка к новости (https://dev.to/paragonie/php-7...)
  2. OpenNews: Библиотека Sodium Compat поможет реализовать верификацию обновлений в WordPress
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск криптографической библиотеки Sodium
  4. OpenNews: Представлена новая криптографическая библиотека Sodium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: libsodium, php, crypt
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  • 1.1, Аноним, 11:06, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    очередной лесопарк с префиксами
     
     
  • 2.10, Аноним, 14:49, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как будто это что-то плохое.
     
  • 1.2, Аноним, 12:04, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Сидим, жром, хотим остановиться но не можем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Ilya Indigo, 12:14, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ... Ed25519 ... ChaCha20-Poly1305 ...

    Вот это здорово! Вот этого мне и не хватало в PHP.
    Только вот применить эти фичи можно будет года через 2 не раньше, но главное, что это уже будет By Design.

    P.S. Теперь жду от Let's Encrypt аналогичного.

     
  • 1.4, Аноним, 12:40, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Поздравляю, в той куче гамно, что называется стандартной библиотекой пыха, а по ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, amonymous, 13:19, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    RTFM, dude. И непонятных функций не будет.
     
  • 1.5, Аноним, 13:00, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ahahah, oh wow... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, трампампам, 13:43, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Напихают новых строянов в бедный бажный пыхпых и студни-ковыряльщики ала фрилансеры его озабубенят так на серваках что полетит пол интернета от жутких тормозов а затем и червей и прочих спам ботов и крипиторов со спамелками школяров и хакеренышей!
     
  • 1.8, Аноним, 13:49, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пха-ха-ха, походу пхпист какой-то новость писал ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, ixrws, 14:12, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А не слишком ли это всё? Я про вот мегатонны усложнений ради собственно чего? Вот в данном случае борются за безопасность, а она разве достижима шифрованием, разве проблема того, что кто-то нагло смотрит ваши домашние фотки или заходит с вашего аккаунта как-то связана с паролями и шифрованием? Разве для этого не достаточно просто рубить фаланги пальцев у таких людей, а от шифрования просто отказаться за ненадобностью?

    Это я к тому, что сейчас чтобы сделать обычный веб сайт нужно быть профессионалом в этом, знать кучу всего. Разве это к лучшему? Мы теряем контроль над вещами, которые создаём. И всё из-за страха с одной стороны(боимся возразить и предъявить свои права) и желания получить удобство с другой. Удобство же ведёт нас в ту же задницу, что и страхи.

     
  • 1.11, Аноним, 14:53, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отлично ... весь текст скрыт [показать]
     

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