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23.02.2017 09:55  Доступен сервер web-конференций Apache OpenMeetings 3.2.0

Организация Apache Software Foundation представила выпуск пакета Apache OpenMeetings 3.2.0, предоставляющего средства для организации видео- и аудиоконференций, проводимых через Web. Дополнительно предоставляются средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом одновременно взаимодействующих между собой участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. Интерактивный web-интерфейс построен с использованием фреймворка OpenLaszlo. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. Для организации вещания используется потоковый сервер Red5, который позволяет обеспечить возможность участия в видеоконференции клиентов с минимальной пропускной способностью канала 64 кбит/с.

В версии 3.2.0 добавлена частичная возможность создания виртуальных конференц-залов с использованием технологий HTML5, что в будущем позволит организовать работу без наличия Flash и Java на стороне клиента. В форме web-приложений доступны такие компоненты, как чат, меню конференции, список пользователей, дерево файлов, список мероприятий.

  1. Главная ссылка к новости (http://mail-archives.apache.or...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openmeeting
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  • 1.1, Аноним, 10:55, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ну о еть теперь Нее, спасибо, я лучше spreed потыкаю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 12:46, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >Meet with 20 for $199/y, Meet with 100 for $499/y

    Щито?

     
  • 1.4, Аноним, 13:03, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямо как сисько ўёбекс. Хотя не настолько кривое, хоть и на жабе.
     
  • 1.5, Аноним, 13:17, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А передающийся через Flash видеопоток как-то шифруется?
     
  • 1.6, vantoo, 14:23, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Можно было не упоминать, что написано на джаве, это видно после первого взгляда на скриншот.
     

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