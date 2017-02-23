23.02.2017 09:55  Доступен сервер web-конференций Apache OpenMeetings 3.2.0

Организация Apache Software Foundation представила выпуск пакета Apache OpenMeetings 3.2.0, предоставляющего средства для организации видео- и аудиоконференций, проводимых через Web. Дополнительно предоставляются средства для интеграции с календарём-планировщиком, отправки индивидуальных или широковещательных уведомлений и приглашений, совместного доступа к файлам и документам, поддержания адресной книги участников, ведения протокола мероприятия, совместного планирования выполнения задач, трансляции вывода запускаемых приложений (демонстрация скринкастов), проведения голосований и опросов.

Один сервер может обслуживать произвольное число конференций, проводимых в отдельных виртуальных конференц-залах и включающих свой набор участников. Поддерживаются как проведение вебинаров с одним выступающим докладчиком, так и конференций с произвольным числом одновременно взаимодействующих между собой участников. Сервер поддерживает гибкие инструменты управления полномочиями и мощную систему модерирования конференций. Управление и взаимодействие участников производится через web-интерфейс. Код OpenMeetings написан на языке Java. Интерактивный web-интерфейс построен с использованием фреймворка OpenLaszlo. В качестве СУБД могут использоваться MySQL и PostgreSQL. Для организации вещания используется потоковый сервер Red5, который позволяет обеспечить возможность участия в видеоконференции клиентов с минимальной пропускной способностью канала 64 кбит/с.

В версии 3.2.0 добавлена частичная возможность создания виртуальных конференц-залов с использованием технологий HTML5, что в будущем позволит организовать работу без наличия Flash и Java на стороне клиента. В форме web-приложений доступны такие компоненты, как чат, меню конференции, список пользователей, дерево файлов, список мероприятий.



