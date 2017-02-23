23.02.2017 09:14  Новый выпуск SSH-клиента PuTTY 0.68

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|1.1, o, 09:24, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ух как раздражает эта путти после нормальных линуксовых терминалов.
Своими глупыми настроками раскладки и локализации. И своим окончанием сессии после разлогина или неверно введенного пароля
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|4.10, alexray, 10:09, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Во-первых, он платный!
Во-вторых, вес его, ну уж больше 800к.
Преимущества очевидны... Функционал почти одинаков. Вот для чего патти и нужна.
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|3.22, Steel901, 12:18, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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xshell - хорошая альтернатива putty под винду. Не открыто, но бесплатно для персонального использования.
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|2.25, Michael Shigorin, 14:22, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ЗАЧЕМ? он нужен под *NIX ???
Собираю ровно ради одной фичи, которую уже давно забыл -- возможность ходить через прокси без обвязывания stunnel или ещё чем. В общем, это всё давно неактуально, но озадачился после необходимости что-то срочно сделать при наличии под рукой только "HTTP-интернета" в кафешке. Но всё равно вчера отправил 0.68, раз уж приехала.
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