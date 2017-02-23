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23.02.2017 09:14  Новый выпуск SSH-клиента PuTTY 0.68

Сформирован релиз PuTTY 0.68, SSH-клиента для Unix и Windows, исходные тексты которого доступны под лицензией MIT.

Основные изменения:

  • Графический интерфейс для платформы Unix переведён на GTK3+;
  • Добавлена поддержка криптографических алгоритмов на основе эллиптических кривых: Ed25519, ECDSA, Curve25519 и ECDH;
  • В PuTTYgen добавлена поддержка импорта и экспорта ключей из файлов OpenSSH в новом формате;
  • При соединении с сервером обеспечено автоматическое использование уже известных хостовых ключей. Также добавлена новая опция, позволяющая после установки соединения загрузить другие хостовые ключи, например, перейти на ключи на основе эллиптических кривых;
  • Для платформы Unix подготовлена отдельная версия агента Pageant;
  • Устранена уязвимость, позволяющая организовать подмену DLL-библиотек на платформе Windows через размещение в текущем каталоге подставных библиотек с теми же именами, что и системные (например, ntmarta.dll);
  • Устранена уязвимость в коде агента перенаправления запросов, позволяющая перезаписать часть памяти PuTTY через отправку специально оформленных сообщений. Проблема отмечена как несущественная, так как если атакующий уже имеет доступ к запущенному пользователем агенту перенаправления соединений, то он может контролировать всё окружение пользователя и нет смысла отдельно атаковать PuTTY, когда система уже успешно атакована;
  • На платформе Windows включена по умолчанию рандомизация адресного пространства (ASLR) для процессов PuTTY и отключено ограничение доступа к процессам через ACL (для включения теперь нужно явно указывать опцию "-restrict-acl"), так как оно приводило к проблемам при использовании таких программ, как экранные ридеры;
  • Для платформы Windows обеспечена сборка 64-разрядной версии PuTTY.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.tartarus.org/pip...)
  2. OpenNews: Обновление SSH-клиента PuTTY 0.67 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Обновление SSH-клиента PuTTY 0.65
  4. OpenNews: В неофициальных сборках PuTTY выявлен троян
  5. OpenNews: Обновление SSH-клиента PuTTY 0.64 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: putty, ssh
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  • 1.1, o, 09:24, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Ух как раздражает эта путти после нормальных линуксовых терминалов.
    Своими глупыми настроками раскладки и локализации. И своим окончанием сессии после разлогина или неверно введенного пароля
     
     
  • 2.2, kai3341, 09:29, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Под форточками выбора почти нет.
    Да, оказывается, жизнь есть не только мире Linux :D
     
     
  • 3.4, 0.5anon, 09:47, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    SecureCRT?
     
     
  • 4.10, alexray, 10:09, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Во-первых, он платный!
    Во-вторых, вес его, ну уж больше 800к.
    Преимущества очевидны... Функционал почти одинаков. Вот для чего патти и нужна.
     
  • 4.12, Виталий, 10:13, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    закрытый код же
     
     
  • 5.18, 0.5anon, 11:41, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кросплатформенный
     
  • 5.24, Xasd, 13:39, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > закрытый код же

    а у Венды чтоль код открытый?

    если уж зашли по пояс в дерьмо -- то можно и с головой окунаться:).. какие проблемы?

     
  • 3.5, iCat, 10:01, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    OpenSSH for Windows
    Когда админить прилось из-под Windows пользовался им.
     
  • 3.8, Pofigist, 10:04, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en
    Собственно та терминалка, которой сильно не хватает под линаксом.
     
  • 3.11, andy, 10:12, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    MobaXterm
     
  • 3.13, Аноним, 10:27, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cygwin вполне адекватно заменяет, хоть и тяжёлый Почти нет разницы, когда привы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, Steel901, 12:18, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    xshell - хорошая альтернатива putty под винду. Не открыто, но бесплатно для персонального использования.
     
  • 2.15, Аноним, 10:40, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    1 Если ты про unix, то зачем тебе putty, раз нормальные что-то там есть 2 Е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, nur, 09:44, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    ЗАЧЕМ? он нужен под *NIX ???
     
     
  • 2.6, n, 10:02, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Чтобы съевшим красную таблетку было проще адаптироваться, таккже, как, например, mc.
     
  • 2.7, Аноним, 10:03, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Альтернатива SSH. Может у кого-то ssh-фобия :D
     
     
  • 3.9, Pofigist, 10:06, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Альтернатива SSH. Может у кого-то ssh-фобия :D

    Альтернатива жуткому minicom

     
     
  • 4.17, Аноним, 10:59, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что жуткого в minicom У putty может посылать файлы по ymodem или xmodem,kermi... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Я, 10:27, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Чтобы подключаться к последовательному порту, например.
     
  • 2.20, Аноним, 12:03, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ходить на старые железки, поддерживающие только SSH1.
     
  • 2.25, Michael Shigorin, 14:22, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ЗАЧЕМ? он нужен под *NIX ???

    Собираю ровно ради одной фичи, которую уже давно забыл -- возможность ходить через прокси без обвязывания stunnel или ещё чем.  В общем, это всё давно неактуально, но озадачился после необходимости что-то срочно сделать при наличии под рукой только "HTTP-интернета" в кафешке.  Но всё равно вчера отправил 0.68, раз уж приехала.

     
  • 1.16, Аноним, 10:47, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Недано понадобилось из венды через нат прокинуть RDP порт на внешний сервер, Pu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:02, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    plink
     
  • 2.21, Аноним, 12:04, 23/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для cli есть plink
     
  • 1.23, Аноним, 12:28, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся суть опеннета.
     
  • 1.26, Аноним, 14:30, 23/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не собирается с GTK3. Хорошо хоть второй доступен.
     

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