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22.02.2017 21:14  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2017-6074), позволяющая непривилегированному локальному пользователю выполнить код с правами root. Проблема устранена 17 февраля и проявляется во всех ядрах с поддержкой DCCP, начиная с 2.6.14 (октябрь 2005 г.) и вплоть до выпуска 4.9.11.

Обнаруживший уязвимость исследователь сообщил о создании рабочего эксплоита, который будет опубликован через несколько дней, как только основные дистрибутивы выпустят обновление с устранением проблемы. Обновления пакетов пока выпущены для RHEL и Ubuntu. Проблема остаётся неисправленной в Debian, Fedora, openSUSE, SUSE. Уязвимость проявляется только в ядрах, собранных с опцией CONFIG_IP_DCCP, которая почти во всех дистрибутивах включена по умолчанию.

Уязвимость выявлена Андреем Коноваловым при fuzzing-тестировании ядра при помощи пакета syzkaller. Проблема вызвана двойным освобождением блока памяти в функции dccp_rcv_state_process (net/dccp/input.c) и может быть эксплуатирована при обработке специально оформленного пакета DCCP_PKT_REQUEST, переданного через сокет, открытый с опцией IPV6_RECVPKTINFO. В обычных условиях выделенный под пакет буфер dccp_skb освобождается вызовом __kfree_skb из функции dccp_rcv_state_process при успешном завершении функции dccp_v6_conn_request.

При наличии флага IPV6_RECVPKTINFO адрес буфера dccp_skb дополнительно сохраняется в структуре ireq->pktopts и выставляется флаг использования буфера. Функция очистки в dccp_rcv_state_process вызывается независимо от флага, что может быть использовано для манипуляции с данными после их освобождения (use-after-free). В частности, атакующий может переписать произвольными данными содержимое другого объекта в ядре, используя технику "heap spraying". Если перезаписанный объект содержал указатели на функции, вызываемые в процессе работы, то атакующий может добиться выполнения своего кода на уровне ядра.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в ядре Linux, уже эксплуатируемая злоумышленниками
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  5. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая поднять привилегии через eCryptfs
  6. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 21:19, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Опять админы будут ядра обновлять вместо раскладок =(
     
     
  • 2.5, Baz, 21:33, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    "опять рабооотать...."
     
     
  • 3.24, anomymous, 22:30, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Опять maintenance window, блджад...
     
  • 1.2, Аноним, 21:19, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    А в расте не должно быть такого же?
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 21:33, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Во-первых "в Расте" ничего нет и ничего не будет (ну кроме пары утилит уровня ping и сотни-другой плееров).
    Во-вторых ошибка чисто логическая и от языка не зависит: игнорировался флаг.
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:11, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    На расте уже напилено не так уж и мало, в частности куски ФФ отдельные Что до вт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, A.Stahl, 22:22, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >напилено не так уж и мало, в частности куски

    Да, куски. Это, конечно же, немало...

     
     
  • 5.22, Аноним, 22:25, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А иначе никак. По кускам переходят.
     
     
  • 6.39, xndr, 23:08, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая разница? Всё равно в конце будет кривой мультипроцессорный франкенштейн без поддержки нормальных аддонов.
     
  • 2.41, мегааноним_, 23:09, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >А в расте не должно быть такого же?

    В расте конкретно эта уязвимость очень маловероятно,
    потому что если отдали владение, то drop естественно не вызовется.

     
  • 1.6, IB, 21:47, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Нуу, это уязвимость из серии rowhammer.
    Если звёзды сойдутся после того как рак свиснет
     
     
  • 2.7, sabakka, 21:55, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    "Обнаруживший уязвимость исследователь сообщил о создании рабочего эксплоита"
     
  • 1.9, Аноним, 22:03, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот интересно, а почему же статические анализаторы Coverity Scan и PVS-Studio не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 22:25, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что полностью статически проанализировать си практически невозможно.
     
  • 2.31, кельвин, 22:51, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    когда они начнут такое выявлять, то они и написать ядро с нуля смогут..
     
  • 1.10, Анонимм, 22:07, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ubunta 16.04:

    $ grep DCCP /boot/config-4.4.0-64-lowlatency
    CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m
    CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
    CONFIG_IP_DCCP=m
    CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
    # DCCP CCIDs Configuration
    # CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
    # CONFIG_IP_DCCP_CCID3 is not set
    # DCCP Kernel Hacking
    # CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
    CONFIG_NET_DCCPPROBE=m

    Ничё не включено по умолчанию.

     
     
  • 2.11, Анонимм, 22:08, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    4.4.0-64 - это уже поправленное,
    но и в 4.4.0-63 с уязвимостью - то же самое, только модулями.
     
     
  • 3.34, Аноним, 22:59, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этого достаточно, модуль DCCP автоматически загружается ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Jack, 23:05, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Его можно например удалить.
     
  • 2.18, Нанобот, 22:17, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    при создании dccp-сокета модуль сам загружается (специально проверил)
     
     
  • 3.42, Аноним, 23:13, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    rm -rf /lib/modules/'uname -r'/kernel/net/dccp
     
  • 2.25, backbone, 22:31, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ubunta 16.04:
    > Ничё не включено по умолчанию.

    Gentoo, аналогично :)
    sudo zgrep DCCP /proc/config.gz
    # CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
    # CONFIG_IP_DCCP is not set

     
     
  • 3.28, Я. Р. Ош, 22:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > sudo zgrep DCCP /proc/config.gz

    засирать память конфигом ядра, который и так доступен (/usr/src/linux/.config)?
    фу, фу таким быть

     
     
  • 4.30, backbone, 22:45, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> sudo zgrep DCCP /proc/config.gz
    > засирать память конфигом ядра, который и так доступен (/usr/src/linux/.config)?
    > фу, фу таким быть

    /usr/src/linux/.config может не соответствовать конфигу загруженного ядра в результате экспериментов с make menuconfig, удаления, работы указанного эксплойта, etc, хотя шутка хорошая для объёмов памяти в 2017 :)

     
  • 1.12, anomymous, 22:09, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Задрал этот DCCP, точнее, его реализация. Выкиньте его из ядра наконец уже в отдельный проект. Кому очень надо - соберут ядро сами.
     
  • 1.13, Аноним, 22:10, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://www.suse.com/security/cve/CVE-2017-6074.html
     
  • 1.15, anomymous, 22:12, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ну и кто бы подсказал: если IPv6 выключен - можно не паниковать?
     
     
  • 2.16, anomymous, 22:15, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    Стоит паниковать, потому что весь мир идёт семимильными шагами к ipv6
     
     
  • 3.38, anomymous, 23:06, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стоит паниковать, потому что весь мир идёт семимильными шагами к ipv6

    Может хоть в задницу идти семимильными шагами, интересен ответ на конкретный вопрос...

     
  • 3.44, angra, 23:22, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, последние лет двадцать, но все никак не дойдет.
     
  • 2.43, Ilya Indigo, 23:20, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне вот тоже интересно, актуальна ли уязвимость если ядру при загрузке передаётся "ipv6.disable=1"?
    И уязвимость позволяет "получить" root, или "повысить" до root?
     
  • 1.19, Michael Shigorin, 22:21, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    То-то у нас так оперативно 4.9.11 и 4.4.50 собрали... (и да, CONFIG_IP_DCCP=m)
     
     
  • 2.29, Я. Р. Ош, 22:42, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > То-то у нас так оперативно 4.9.11 и 4.4.50 собрали... (и да, CONFIG_IP_DCCP=m)

    Зачем 4.4, если 4.9 - LTS?
    Логично тогда и 4.1, который не упомянут, тоже поддерживать (Fourteenth LTS release, maintained from July 2015 to September 2017)

     
     
  • 3.33, кельвин, 22:55, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> То-то у нас так оперативно 4.9.11 и 4.4.50 собрали... (и да, CONFIG_IP_DCCP=m)
    > Зачем 4.4, если 4.9 - LTS?
    > Логично тогда и 4.1, который не упомянут, тоже поддерживать (Fourteenth LTS release,
    > maintained from July 2015 to September 2017)

    так и для 4.1 поправили, но почему про него нужно обязательно говорить если тебе интересны только 4.4 и 4.9?

     
  • 1.20, chinarulezzz, 22:21, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >DCCP

    шо, опять?! ©

     
  • 1.26, Я. Р. Ош, 22:34, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >CONFIG_IP_DCCP, которая почти во всех дистрибутивах включена по умолчанию

    # grep CONFIG_IP_DCCP .config
    # CONFIG_IP_DCCP is not set

     
  • 1.32, Аноним, 22:54, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для Ubuntu Server 17.04 не актуально, у нас 4.10
     
  • 1.35, Онаним, 23:04, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Цитата из Вики:

    "Протокол DCCP доступен в ядре Linux с версии 2.6.14 и УЛУЧШАЕТСЯ с каждым выпуском."

     
     
  • 2.37, anomymous, 23:05, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > "Протокол DCCP доступен в ядре Linux с версии 2.6.14 и УЛУЧШАЕТСЯ с
    > каждым выпуском."

    Кто знает хотя бы одно приложение, всерьёз его использующее?

     
  • 1.40, someone somewhere, 23:09, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В debian пофиксили только что, в wheezy security и jessy security.

    https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-6074

     

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