22.02.2017 21:14  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root

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|2.4, A.Stahl, 21:33, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Во-первых "в Расте" ничего нет и ничего не будет (ну кроме пары утилит уровня ping и сотни-другой плееров).
Во-вторых ошибка чисто логическая и от языка не зависит: игнорировался флаг.
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|1.6, IB, 21:47, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Нуу, это уязвимость из серии rowhammer.
Если звёзды сойдутся после того как рак свиснет
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|1.10, Анонимм, 22:07, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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ubunta 16.04:
$ grep DCCP /boot/config-4.4.0-64-lowlatency
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
CONFIG_IP_DCCP=m
CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
# DCCP CCIDs Configuration
# CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
# CONFIG_IP_DCCP_CCID3 is not set
# DCCP Kernel Hacking
# CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
CONFIG_NET_DCCPPROBE=m
Ничё не включено по умолчанию.
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|2.25, backbone, 22:31, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> ubunta 16.04:
> Ничё не включено по умолчанию.
Gentoo, аналогично :)
sudo zgrep DCCP /proc/config.gz
# CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
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|3.28, Я. Р. Ош, 22:38, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> sudo zgrep DCCP /proc/config.gz
засирать память конфигом ядра, который и так доступен (/usr/src/linux/.config)?
фу, фу таким быть
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|4.30, backbone, 22:45, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> sudo zgrep DCCP /proc/config.gz
> засирать память конфигом ядра, который и так доступен (/usr/src/linux/.config)?
> фу, фу таким быть
/usr/src/linux/.config может не соответствовать конфигу загруженного ядра в результате экспериментов с make menuconfig, удаления, работы указанного эксплойта, etc, хотя шутка хорошая для объёмов памяти в 2017 :)
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|1.12, anomymous, 22:09, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Задрал этот DCCP, точнее, его реализация. Выкиньте его из ядра наконец уже в отдельный проект. Кому очень надо - соберут ядро сами.
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|3.38, anomymous, 23:06, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Стоит паниковать, потому что весь мир идёт семимильными шагами к ipv6
Может хоть в задницу идти семимильными шагами, интересен ответ на конкретный вопрос...
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|2.29, Я. Р. Ош, 22:42, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> То-то у нас так оперативно 4.9.11 и 4.4.50 собрали... (и да, CONFIG_IP_DCCP=m)
Зачем 4.4, если 4.9 - LTS?
Логично тогда и 4.1, который не упомянут, тоже поддерживать (Fourteenth LTS release, maintained from July 2015 to September 2017)
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|3.33, кельвин, 22:55, 22/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> То-то у нас так оперативно 4.9.11 и 4.4.50 собрали... (и да, CONFIG_IP_DCCP=m)
> Зачем 4.4, если 4.9 - LTS?
> Логично тогда и 4.1, который не упомянут, тоже поддерживать (Fourteenth LTS release,
> maintained from July 2015 to September 2017)
так и для 4.1 поправили, но почему про него нужно обязательно говорить если тебе интересны только 4.4 и 4.9?
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|1.26, Я. Р. Ош, 22:34, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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>CONFIG_IP_DCCP, которая почти во всех дистрибутивах включена по умолчанию
# grep CONFIG_IP_DCCP .config
# CONFIG_IP_DCCP is not set
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|1.35, Онаним, 23:04, 22/02/2017 [ответить] [смотреть все]
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Цитата из Вики:
"Протокол DCCP доступен в ядре Linux с версии 2.6.14 и УЛУЧШАЕТСЯ с каждым выпуском."
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