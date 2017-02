22.02.2017 21:14  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root

ubunta 16.04: $ grep DCCP /boot/config-4.4.0-64-lowlatency

CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m

CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m

CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m

CONFIG_IP_DCCP=m

CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m

# DCCP CCIDs Configuration

# CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set

# CONFIG_IP_DCCP_CCID3 is not set

# DCCP Kernel Hacking

# CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set

CONFIG_NET_DCCPPROBE=m Ничё не включено по умолчанию.