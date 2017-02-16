16.02.2017 09:40  Обновление CentOS Atomic Host, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

Проект CentOS опубликовал выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.20170209, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox), qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt) и AMI (Amazon Machine Image). В новой версии произведено обновление docker 1.12.5, kubernetes 1.4, etcd 3.0.15, ostree 2016.15, rpm-ostree-client 2016.13-1, flannel 0.5.5, atomic 1.14.1 и cloud-init 0.7.5.



