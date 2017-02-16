16.02.2017 09:30  Выпуск видеоплеера MPV 0.24

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.24, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии: Представлен экспериментальный интерфейс для разработки плагинов на языке Си;

Добавлена экспериментальная возможность записи потока в файл, реализованная в форме опции "--record-file";

Обеспечена упреждающая загрузка следующей композиции в списке воспроизведения, включаемая опцией "--prefetch-playlist";

На платформе Windows обеспечена возможность привязки к краям экрана;

В модуль stream_lavf добавлена поддержка запроса данных по URL;

Для vaapi добавлена поддержка 10-разрядных форматов видео (для работы требуется модифицированная версия Mesa и совместимое с данными форматами оборудование);

При выводе через модуль x11 добавлена поддержка псевдомасштабирования для экранов HiDPI;

Добавлены новые опции для настройки субтитров: "--sub-justify", "--sub-ass-justify" и "--image-subs-video-resolution";

Объявлена устаревшей опция "--hwdec-preload" (заменена на "--opengl-hwdec-interop");

Прекращена поддержка синтаксиса "--sub-codepage" и опций "--vd", "--ad", "--stream-capture", которые ранее были объявлены устаревшими.



