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16.02.2017 09:30  Выпуск видеоплеера MPV 0.24

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.24, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Представлен экспериментальный интерфейс для разработки плагинов на языке Си;
  • Добавлена экспериментальная возможность записи потока в файл, реализованная в форме опции "--record-file";
  • Обеспечена упреждающая загрузка следующей композиции в списке воспроизведения, включаемая опцией "--prefetch-playlist";
  • На платформе Windows обеспечена возможность привязки к краям экрана;
  • В модуль stream_lavf добавлена поддержка запроса данных по URL;
  • Для vaapi добавлена поддержка 10-разрядных форматов видео (для работы требуется модифицированная версия Mesa и совместимое с данными форматами оборудование);
  • При выводе через модуль x11 добавлена поддержка псевдомасштабирования для экранов HiDPI;
  • Добавлены новые опции для настройки субтитров: "--sub-justify", "--sub-ass-justify" и "--image-subs-video-resolution";
  • Объявлена устаревшей опция "--hwdec-preload" (заменена на "--opengl-hwdec-interop");
  • Прекращена поддержка синтаксиса "--sub-codepage" и опций "--vd", "--ad", "--stream-capture", которые ранее были объявлены устаревшими.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.23
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.22
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.21
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийного проигрывателя MPlayer 1.3.0
  6. OpenNews: Новая версия медиапроигрывателя SMPlayer 17.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv, video
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  • 1.1, Аноним, 09:43, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    О, это уже интересно Теперь можно ролики из youtube сохранять без левых браузер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, BrainFucker, 09:51, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > О, это уже интересно. Теперь можно ролики из youtube сохранять без левых
    > браузерных плагинов.

    С помощью youtube-dl сохраняю. Mpv кстати его и использует для воспроизведения ютуба и тому подобных сервисов.

     
  • 2.3, Анонимный анон, 09:52, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого есть кошерный youtube-dl.
     
  • 2.4, Аноним, 09:56, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    mpv завязан на youtube-dl, поэтому проще сразу запустить youtube-dl https www ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, dimqua, 10:05, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная возможность записи потока в файл, реализованная в форме опции "--record-file";

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.6, Гость, 10:10, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Зачем оно надо в mpv, чем ffmpeg не устраивает?
     

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