16.02.2017 07:52  Релиз i2pd 2.12, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Состоялся релиз i2pd 2.12 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ. I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений. В версии 2.12 отмечаются следующие изменения: Возможность создания дополнительных туннелей для HTTP- и Socks-прокси;

Возможность подключаться к сети, используя ZIP-файл со сжатым каталогом netDb;

Поддержка флага 'X' для указания максимальной пропускной способности;

Поддержка OpenSSL 1.1. на платформах Android и macOS;

Графическое приложение для Windows теперь отображает статистику работы ноды;

Новый логотип для Android приложения;

Уменьшено потребление памяти и использование файловых дескрипторов.



