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16.02.2017 07:52  Релиз i2pd 2.12, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++

Состоялся релиз i2pd 2.12 (I2P Daemon), полнофункциональной реализации клиента I2P на языке C++. Проект i2pd не является портом эталонного клиента I2P, написанного на языке Java, а представляет собой полностью независимую реализацию. Исходный код проекта распространяется под модифицированной лицензией BSD, бинарные сборки подготовлены для Debian, Ubuntu, macOS, FreeBSD, Android и Windows. Для удобства установки и обновления i2pd создан PPA-репозиторий и Docker-образ.

I2P - это универсальный анонимный сетевой уровень, все соединения в котором анонимны и используют сквозное (end-to-end) шифрование, а участники не раскрывают свои настоящие IP адреса. I2P-клиент - это программа для построения и использования анонимных I2P-сетей. Подобные сети обычно используются для анонимных peer-to-peer приложений (файлообмен, криптовалюты) и для анонимных клиент-серверных приложений (вебсайты, мессенджеры, чат-серверы). I2P позволяет людям со всего мира общаться и делиться информацией без ограничений.

В версии 2.12 отмечаются следующие изменения:

  • Возможность создания дополнительных туннелей для HTTP- и Socks-прокси;
  • Возможность подключаться к сети, используя ZIP-файл со сжатым каталогом netDb;
  • Поддержка флага 'X' для указания максимальной пропускной способности;
  • Поддержка OpenSSL 1.1. на платформах Android и macOS;
  • Графическое приложение для Windows теперь отображает статистику работы ноды;
  • Новый логотип для Android приложения;
  • Уменьшено потребление памяти и использование файловых дескрипторов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/PurpleI2P/i...)
  2. OpenNews: Состоялся релиз i2pd 2.10, полнофункциональной реализации I2P-клиента на языке C++
  3. OpenNews: Доступен i2pd 2.7.0, клиент анонимной сети I2P, написанный на языке C++
  4. OpenNews: Доступен i2pd 2.3, клиент анонимной сети I2P, написанный на языке C++
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.2.9
  6. OpenNews: Релиз ветки 0.8 открытого клиента для анонимной I2P-сети
Автор новости: Darknet Villain
Тип: Программы
Ключевые слова: i2pd, i2p, tor, anonymous
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  • 1, Аноним, 09:18, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Насколько оно пригоднее/быстрее своего java-брата?
     

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