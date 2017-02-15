15.02.2017 22:41  В Москве состоится семинар о полнотекстовом поиске в PostgreSQL

21 февраля в Москве состоится открытый семинар (митап) #RuPostgres, основной темой которого станет полнотекстовый поиск. Планируется выступление Фёдора Сигаева и Артура Закирова. На семинаре будет показано как организовать полнотекстовый поиск по массиву текстов, рассказано про фасетный поиск, новинки свежей версии PostgreSQL и новый индекс RUM. Вопросы можно присылать заранее, чтобы докладчики включили ответы в своё выступление. Участие бесплатное, необходима регистрация. Также планируется онлайн-трансляция для участников сообщества #RuPostgres.



