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15.02.2017 22:41  В Москве состоится семинар о полнотекстовом поиске в PostgreSQL

21 февраля в Москве состоится открытый семинар (митап) #RuPostgres, основной темой которого станет полнотекстовый поиск. Планируется выступление Фёдора Сигаева и Артура Закирова. На семинаре будет показано как организовать полнотекстовый поиск по массиву текстов, рассказано про фасетный поиск, новинки свежей версии PostgreSQL и новый индекс RUM. Вопросы можно присылать заранее, чтобы докладчики включили ответы в своё выступление. Участие бесплатное, необходима регистрация. Также планируется онлайн-трансляция для участников сообщества #RuPostgres.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.meetup.com/postgre...)
Автор новости: postgresman
Тип: К сведению
Ключевые слова: postgresql
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