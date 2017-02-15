15.02.2017 18:23  Городской совет Мюнхена одобрил создание проекта возврата на проприетарное ПО

В состоявшемся сегодня голосовании по выбору стратегии дальнейшего развития IT-инфраструктуры большинство членов городского совета одобрили инициативу по созданию проекта разработки нового клиентского ПО для госучреждений, основанного на платформе Windows, которое сможет заменить собой ныне применяемую открытую платформу LiMux. Администрации поручено подготовить точный план действий, рассчитать затраты и сроки перехода, после чего состоится повторное голосование, которое одобрит или отклонит предложенный план.

В качестве основного предложения выступает связка Windows 10 и MS Office 2016, которую предлагается разработать и внедрить до конца 2020 года. Предварительно затраты на внедрение проекта оцениваются в 90 млн евро, плюс экспертами отмечают дополнительные расходы в размере 15 млн евро на замену оборудования, на которое не может быть установлена ОС Windows 10.

Интересно, что при обсуждении предложения были игнорированы основные причины, которые в своё время побудили Мюнхен перейти на СПО, - обеспечение независимости от одного поставщика и переход от проприетарного формата к форматам документов на основе открытых стандартов. Формат MS Office преподносится как индустриальный стандарт, но на деле он малопригоден для обеспечения переносимости с продуктами, отличными от MS Office, и, несмотря на признание стандартом ISO, остаётся стандартом на бумаге, который не имеет полноценных независимых реализаций.

Решение обусловлено скорее политическими причинами, чем технической необходимостью. Формально предложение выдвинуто двумя партиями (социал-демократы и христианско-социальный союз), но основным инициатором перехода на пропретарное ПО стал Дитер Райтер, мэр Мюнхена, который не скрывает свои симпатии к Microsoft и ранее в интервью изданию StadtBild называл себя фанатом данной компании. Дитер способствовал переносу в Мюнхен немецкой штаб-квартиры Microsoft и возврат на Windows является своеобразной демонстрацией лояльности к данной компании.

Аргументы сторонников возврата на Windows основывались на выводах 450-страничного отчёта с анализом состояния текущей инфраструктуры на базе Linux, который в конце 2016 года по заказу мэра был подготовилен консалтинговой компанией Accenture, которая заинтересована в продвижении продуктов Microsoft, так как совместно с Microsoft владеет фирмой Avanade. При этом выявленные в процессе анализа основные проблемы имеют организационный характер и не специфичны для открытых операционных систем или приложений.

В отчёте утверждается, что от 18% до 28% пользователей (процент зависит от рассматриваемого приложения) сталкиваются с проблемами при работе, которые предлагается решить переводом этих пользователей на Windows и MS Office. В то же время около 15% пользователей MS Office заявляют о наличии проблем при работе, т.е. разница в степени возникновении проблем не существенна.



