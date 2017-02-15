15.02.2017 18:23  Городской совет Мюнхена одобрил создание проекта возврата на проприетарное ПО

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|2.13, rshadow, 19:23, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да при чем здесь безумие. Откатили на переходе туда одним. Теперь откатили другим. Мер же сидит на зарплате, и город не его собственность. А сконвертировать высокое положение в реальные денежки очень хочется...
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|3.20, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:32, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Так и вижу, как Линус со Столлманом таскает чемоданы черного нала мэрам Мюнхена.
Перешли, потому что "бесплатна", но оказалось, что кроме как работать, компы с линуксами ни на что не годны.
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|3.16, rshadow, 19:25, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Свойственная развитым государствам хрень
Вот не надо тут расизма. Когда Меткий Глаз шаману козу отдавал чтобы он словечко перед вождем замолвил, это не лоббизм чтоли?
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|3.35, Тот_Самый_Анонимус, 19:58, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Это называется "лоббизм".
Свою коррупцию они назвали лоббизмом. Смысл тот же, а слово другое. Теперь они со спокойной душой могут гнобить другие страны. где коррупция есть, а себя не трогать, у них же лоббизм...
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|1.19, Василий Топоров, 19:29, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Решение обусловлено скорее политическими причинами, чем технической необходимостью. Формально предложение выдвинуто двумя партиями (социал-демократы и христианско-социальный союз), но основным инициатором перехода на пропретарное ПО стал Дитер Райтер, мэр Мюнхена, который не скрывает свои симпатии к Microsoft и ранее в интервью изданию StadtBild называл себя фанатом данной компании. Дитер способствовал переносу в Мюнхен немецкой штаб-квартиры Microsoft и возврат на Windows является своеобразной демонстрацией лояльности к данной компании.
"Коррупция", "злоупотребление служебным положением", "конфликт интересов" - не самые верные слова для описания данной ситуации, но это первое, что приходит на ум.
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|1.23, OramahMaalhur, 19:42, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>связка Windows 10 и MS Office 2016, которую предлагается разработать и внедрить до конца 2020 года
Хорошо придумали, как раз к концу 20-го года и закончится срок бесплатной поддежки 10-ки :)
А там уже и софт устареет, нужно будет ещё несколько лет разрабатывать и внедрять новую связку...
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