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15.02.2017 18:23  Городской совет Мюнхена одобрил создание проекта возврата на проприетарное ПО

В состоявшемся сегодня голосовании по выбору стратегии дальнейшего развития IT-инфраструктуры большинство членов городского совета одобрили инициативу по созданию проекта разработки нового клиентского ПО для госучреждений, основанного на платформе Windows, которое сможет заменить собой ныне применяемую открытую платформу LiMux. Администрации поручено подготовить точный план действий, рассчитать затраты и сроки перехода, после чего состоится повторное голосование, которое одобрит или отклонит предложенный план.

В качестве основного предложения выступает связка Windows 10 и MS Office 2016, которую предлагается разработать и внедрить до конца 2020 года. Предварительно затраты на внедрение проекта оцениваются в 90 млн евро, плюс экспертами отмечают дополнительные расходы в размере 15 млн евро на замену оборудования, на которое не может быть установлена ОС Windows 10.

Интересно, что при обсуждении предложения были игнорированы основные причины, которые в своё время побудили Мюнхен перейти на СПО, - обеспечение независимости от одного поставщика и переход от проприетарного формата к форматам документов на основе открытых стандартов. Формат MS Office преподносится как индустриальный стандарт, но на деле он малопригоден для обеспечения переносимости с продуктами, отличными от MS Office, и, несмотря на признание стандартом ISO, остаётся стандартом на бумаге, который не имеет полноценных независимых реализаций.

Решение обусловлено скорее политическими причинами, чем технической необходимостью. Формально предложение выдвинуто двумя партиями (социал-демократы и христианско-социальный союз), но основным инициатором перехода на пропретарное ПО стал Дитер Райтер, мэр Мюнхена, который не скрывает свои симпатии к Microsoft и ранее в интервью изданию StadtBild называл себя фанатом данной компании. Дитер способствовал переносу в Мюнхен немецкой штаб-квартиры Microsoft и возврат на Windows является своеобразной демонстрацией лояльности к данной компании.

Аргументы сторонников возврата на Windows основывались на выводах 450-страничного отчёта с анализом состояния текущей инфраструктуры на базе Linux, который в конце 2016 года по заказу мэра был подготовилен консалтинговой компанией Accenture, которая заинтересована в продвижении продуктов Microsoft, так как совместно с Microsoft владеет фирмой Avanade. При этом выявленные в процессе анализа основные проблемы имеют организационный характер и не специфичны для открытых операционных систем или приложений.

В отчёте утверждается, что от 18% до 28% пользователей (процент зависит от рассматриваемого приложения) сталкиваются с проблемами при работе, которые предлагается решить переводом этих пользователей на Windows и MS Office. В то же время около 15% пользователей MS Office заявляют о наличии проблем при работе, т.е. разница в степени возникновении проблем не существенна.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.heise.de/newsticke...)
  2. OpenNews: Две партии пытаются вернуть госучреждения Мюнхена на проприетарное ПО
  3. OpenNews: Администрации Мюнхена предложен отчёт с анализом проблем в Linux-инфраструктуре
  4. OpenNews: Очередная попытка саботировать внедрение Linux в Мюнхене
  5. OpenNews: Администрация Мюнхена создаст рабочую группу для анализа проблем в результате миграции на Linux
  6. OpenNews: Успешно завершена миграция на Linux госучреждений Мюнхена
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: munich, opensource
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  • 1.1, cvbcfgbdzndgbxdfg, 18:57, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ждем аналогичного заявления от Габена и, в принципе, парад безумия можно считать оконченным. Не осилили.
     
     
  • 2.13, rshadow, 19:23, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Да при чем здесь безумие. Откатили на переходе туда одним. Теперь откатили другим. Мер же сидит на зарплате, и город не его собственность. А сконвертировать высокое положение в реальные денежки очень хочется...
     
     
  • 3.20, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:32, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так и вижу, как Линус со Столлманом таскает чемоданы черного нала мэрам Мюнхена.
    Перешли, потому что "бесплатна", но оказалось, что кроме как работать, компы с линуксами ни на что не годны.
     
  • 1.2, Аноним, 18:58, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ошеломительные победы OpenSource и GNU+Linux.
     
     
  • 2.6, Аноним, 19:09, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Проверку реальными задачами не прошёл.
     
     
  • 3.28, Аноним, 19:49, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Реальными откатами.
     
  • 1.3, th3m3, 19:00, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как видим, коррупция процветает и в Германии.
     
     
  • 2.4, 9, 19:02, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    (((хехе)))
     
  • 2.7, anonymous, 19:10, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Да вы что, быть такого не может! Сейчас появится либеральная общественность и объяснит, что такое невозможно в принципе!
     
     
  • 3.29, Аноним, 19:53, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, что вы - везде воруют так же, как и тут Вон мер себе уже дворец в Гелендж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:22, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это называется "лоббизм". Свойственная развитым государствам хрень, где бизнес не под паханом, а полноценный источник власти, как и народ. Так что не нужно мерять через нашу действительность, это другой мир.
     
     
  • 3.16, rshadow, 19:25, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Свойственная развитым государствам хрень

    Вот не надо тут расизма. Когда Меткий Глаз шаману козу отдавал чтобы он словечко перед вождем замолвил, это не лоббизм чтоли?

     
  • 3.21, Аноним, 19:33, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Результатом чего является, например, VHS вместо Бетакама Или ГМО изо всех щелей... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:38, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "ГМО это тест на цивилизацию сегодняшнюю"
     
  • 4.27, Аноним, 19:49, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно подумать, это что-то плохое Более гуманного способа ограничить рождаемост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 19:54, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вакцинацию забыли А мышки, перекормленные ГМО, от рака пухнут, потому что они н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Тот_Самый_Анонимус, 19:58, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Это называется "лоббизм".

    Свою коррупцию они назвали лоббизмом. Смысл тот же, а слово другое. Теперь они со спокойной душой могут гнобить другие страны. где коррупция есть, а себя не трогать, у них же лоббизм...

     
  • 2.14, Аноним, 19:24, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это прямо маятник Как перейдут на Windows опять запустят переход на Linux, а по... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 19:08, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да-да, около-линусячьи ресурсы кого только не назначили крайним - новый мэр, ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 19:10, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну этот линyпс тоже еще та тормозная и глючная поделка и на поддержку нужен целы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Орк, 19:15, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы вместе с херром Райтером даже не скрываете свою любовь к зондам.
     
     
  • 3.15, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:25, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чем он не прав? 8/10 получились убогими. Но винда достаточно хороша, чтоб еще какое-то время потерпеть над собой издевательства и остаться хорошей осью.
     
  • 1.9, Аноним, 19:11, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё понравилось как на одном уважаемом сайте предложили Мюнхену перейти на Ан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 19:12, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    остаётся только ставить на офтоп либруофис тогда
     
  • 1.17, Aytishnik.com, 19:25, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда жители смотрят, на такие растраты, надо антикоррупционный комитет им занялся.
     
  • 1.18, Аноним, 19:27, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обидно. А почему не SUSE?
     
  • 1.19, Василий Топоров, 19:29, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Решение обусловлено скорее политическими причинами, чем технической необходимостью. Формально предложение выдвинуто двумя партиями (социал-демократы и христианско-социальный союз), но основным инициатором перехода на пропретарное ПО стал Дитер Райтер, мэр Мюнхена, который не скрывает свои симпатии к Microsoft и ранее в интервью изданию StadtBild называл себя фанатом данной компании. Дитер способствовал переносу в Мюнхен немецкой штаб-квартиры Microsoft и возврат на Windows является своеобразной демонстрацией лояльности к данной компании.

    "Коррупция", "злоупотребление служебным положением", "конфликт интересов" - не самые верные слова для описания данной ситуации, но это первое, что приходит на ум.

     
  • 1.23, OramahMaalhur, 19:42, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >связка Windows 10 и MS Office 2016, которую предлагается разработать и внедрить до конца 2020 года

    Хорошо придумали, как раз к концу 20-го года и закончится срок бесплатной поддежки 10-ки :)
    А там уже и софт устареет, нужно будет ещё несколько лет разрабатывать и внедрять новую связку...

     
  • 1.24, алекс, 19:43, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо им напомнить про страшных русских хакеров, которые ломают Windows!

    - Пущай по летают! (a)

     
  • 1.25, Парень твоей мамы, 19:43, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Майки закинули деньжат кому надо, а те и рады стараться.
     
  • 1.26, Аноним84701, 19:43, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то самом Мюнхене голосовали насчет _рассмотрения возможности_ перевода, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 19:53, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конечно были недовольные пользователи и ряд проблем при работе Беда в том, что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Одобряем политику горячо любимой Партии, 19:56, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаем! Одобряем! Вперед к победе меркелизьма-путинизьма!
     
  • 1.33, Аноним, 19:56, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А хомячков то довольных набежало Но граждане, мэру то МС, поимеющая на этом с р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 19:57, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и эти люди жаловались что семерка на старом железе не работать у них ... весь текст скрыт [показать]
     

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