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14.02.2017 23:40  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 378.13

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 378.13. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Добавлена инфраструктура для загрузки драйвером EGL дополнительных внешних библиотек, обеспечивающих поддержку новых клиентских оконных систем, помимо существующей библиотеки для Wayland (libnvidia-egl-wayland.so);
  • Добавлена поддержка GPU: Quadro GP100, Quadro P4000, P3000, P2000, P1000, P600, P400, Quadro M1200 и M2200;
  • Реализовано расширение ARB_parallel_shader_compile, позволяющее реализовать многопоточную компиляцию шейдеров GLSL;
  • В X11-драйвер добавлена опция "AllowHMD", позволяющая игнорировать любые шлемы виртуальной реальности;
  • В nvidia-settings добавлена поддержка просмотра настроенных экранов PRIME;
  • Добавлена поддержка новых расширений для API Vulkan: VK_KHR_display, VK_KHR_display_swapchain;
  • Включены по умолчанию (кроме Xinerama) многопоточные оптимизации для OpenGL, которые отключаются автоматически при фиксации снижения производительности, что позволяет сохранить уровень производительности в приложениях для которых данные оптимизации бесполезны и повысить скорость работы приложений, которым они необходимы.


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 375.20
  3. OpenNews: Обновление проприетарного драйвера NVIDIA 367.57
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 370.28
  5. OpenNews: Обновление проприетарного драйвера NVIDIA 367.35
  6. OpenNews: Доступен проприетарный драйвер NVIDIA 364.12 с поддержкой Wayland, Mir, KMS и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia
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  • 1, A.Stahl, 23:50, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >добавлена опция ... позволяющая игнорировать любые шлемы

    Что это значит? Даже драйвер под мой любимый trident9000 может игнорировать шлемы. И bash игнорирует шлемы. И ssh.

     
  • 2, Аноним, 23:59, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И даже я могу их игнорировать. Да.
     
  • 3, Переможец из Ивропы, 00:02, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну и традиционный вопрос: Где поддержка оптимуса? :)
     

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