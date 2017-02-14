14.02.2017 18:38  Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.3

Подготовлен релиз инструментария Flatpak 0.8.3 (бывший xdg-app), в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, Fedora, Debian, Mageia, Gentoo и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

В новом выпуске обновлена поддержка OpenGL, что позволило добиться штатной работы Flatpak с немодифицированными системными OpenGL-драйверами, в том числе с драйвером NVIDIA. Кроме того, из-за проблем с ptrace и user namespaces, во Flatpak 0.8.3 временно отключено использование пространств имён для идентификаторов пользователей (user namespaces), если исполняемый файл bubblewrap имеет установленный флаг setuid.



