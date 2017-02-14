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14.02.2017 18:38  Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.3

Подготовлен релиз инструментария Flatpak 0.8.3 (бывший xdg-app), в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, Fedora, Debian, Mageia, Gentoo и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

В новом выпуске обновлена поддержка OpenGL, что позволило добиться штатной работы Flatpak с немодифицированными системными OpenGL-драйверами, в том числе с драйвером NVIDIA. Кроме того, из-за проблем с ptrace и user namespaces, во Flatpak 0.8.3 временно отключено использование пространств имён для идентификаторов пользователей (user namespaces), если исполняемый файл bubblewrap имеет установленный флаг setuid.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  3. OpenNews: Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.14
  4. OpenNews: Значительный выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.6.13
  5. OpenNews: Система изолированных контейнеров для графических приложений xdg-app переименована во flatpak
  6. OpenNews: Разработка универсального формата пакетов Limba приостановлена в пользу Flatpak
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, Аноним, 19:30, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А нельзя просто приложение из домашней папки запускать И не от супер пользовате... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Admino, 20:13, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да. Пользователю не нужно приложение из домашней папки запускать. Пользователю нужно запускать из главного меню, ассоциации с типами файлов и протоколами, поддержку всяких тем и API, а ещё безопасность.
     
  • 2.6, Аноним, 20:19, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нельзя, потому что приложение сделает rm -rf "$HOME"
     
     
  • 3.19, Котофалк, 21:55, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну через ярлык-то точно не выполнит!
     
  • 2.16, Доктор Звездулькин, 21:13, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >А нельзя просто приложение из домашней папки запускать? И не от супер пользователя? Как аппимаге например? Или торбраузер? Или клиент телеграм? Или обязательно для этого иметь хитрый контейнер?

    Flatpak нужен, чтобы облегчить жизнь разработчикам (а также усилить безопасность). Да, можно безо всякого Flatpak'а сделать бинарную сборку, которая будет работать на разных дистрибутивах. Прикрутить к ней свой инсталлятор и обновлятор. Регулярно проверять, не сломается ли она на новых версиях системы. Но Flatpak должен существенно облегчить этот процесс.

     
  • 2.20, Led, 21:57, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А нельзя просто приложение из домашней папки запускать?

    Из домашней мамки позапускай, вeндузятник.

     
  • 1.2, Дуплик, 19:33, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Лучшая технология самодостаточная пакетов для GNU/Linux!
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:21, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем лучше AppImage?
     
     
  • 3.8, anonymous, 20:25, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотя бы тем, что там безопасность и изолированность продумана лучше. Appimage вообще не изолирован, там даже конфиги пишутся по обычному пути в хомяке, а не в свой какой-то префикс. Ну и собирается этот appimage через жопу.
     
     
  • 4.14, Sunderland93, 21:00, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У Appimage есть песочница
     
     
  • 5.15, Доктор Звездулькин, 21:05, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >У Appimage есть песочница

    Где?

     
     
  • 6.23, Asukafag, 22:51, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >If firejail is installed, it runs the AppImages with it.
     
  • 1.3, Аноним, 19:41, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну наконец-то! Свершилось!
     
     
  • 2.24, Аноним, 23:16, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что именно свершилось?
     
  • 1.4, robux, 20:04, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Покажите мануал по сборке пакетов Flatpak, и я скажу - нужен ли этот формат Есл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Доктор Звездулькин, 21:15, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Покажите мануал по сборке пакетов Flatpak, и я скажу - нужен ли
    > этот формат.

    http://flatpak.org/hello-world.html

     
  • 1.9, Dkg, 20:39, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    К версии "5" можно будет пробовать.
     
  • 1.10, Аноним, 20:46, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И зачем эти универсальные пакеты нужны?
     
  • 1.11, Аноним, 20:51, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Пользуюсь под CentOS 7 - https copr fedorainfracloud org coprs amigadave flatp... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin, 20:57, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или хотя бы snap[B]\[/B]nix[B]\[/B]appimage - главное, [B]что бы[/B] что-то одно.

    #include <xkcd/927>

     
  • 2.21, Led, 21:59, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Не разбрасывайтесь на rpm\deb\tag.gz , делайте flatpak! Или хотя бы snap\nix\appimage - главное, что бы что-то одно.

    Иди в винду.

     
  • 1.13, Sunderland93, 21:00, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неплохо, но софта всё ещё крайне мало под него. Да и нормальная поддержка в гуёвых менеджерах приложений есть только в GNOME Software и в Solus. Однозначно нужно! И пусть победит оно, чем Snap.
     
     
  • 2.18, Аноним, 21:19, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока всё к тому и идёт Тут спустя полгода после грандиозного пресс-релиза канон... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, Аноним, 22:14, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    где можно посмотреть список софтваре во флатпаке А то звучит вкусно, а пользуют... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 23:19, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    http flatpak org apps html Кроме скайпа и телеграма ничего вкусного Либра и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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