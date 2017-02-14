14.02.2017 18:38  Выпуск системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.3

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|2.5, Admino, 20:13, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да. Пользователю не нужно приложение из домашней папки запускать. Пользователю нужно запускать из главного меню, ассоциации с типами файлов и протоколами, поддержку всяких тем и API, а ещё безопасность.
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|2.16, Доктор Звездулькин, 21:13, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>А нельзя просто приложение из домашней папки запускать? И не от супер пользователя? Как аппимаге например? Или торбраузер? Или клиент телеграм? Или обязательно для этого иметь хитрый контейнер?
Flatpak нужен, чтобы облегчить жизнь разработчикам (а также усилить безопасность). Да, можно безо всякого Flatpak'а сделать бинарную сборку, которая будет работать на разных дистрибутивах. Прикрутить к ней свой инсталлятор и обновлятор. Регулярно проверять, не сломается ли она на новых версиях системы. Но Flatpak должен существенно облегчить этот процесс.
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|3.8, anonymous, 20:25, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотя бы тем, что там безопасность и изолированность продумана лучше. Appimage вообще не изолирован, там даже конфиги пишутся по обычному пути в хомяке, а не в свой какой-то префикс. Ну и собирается этот appimage через жопу.
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|1.13, Sunderland93, 21:00, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Неплохо, но софта всё ещё крайне мало под него. Да и нормальная поддержка в гуёвых менеджерах приложений есть только в GNOME Software и в Solus. Однозначно нужно! И пусть победит оно, чем Snap.
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