13.02.2017 20:32  Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.26

Состоялся релиз UGENE 1.26, пакета для работы молекулярного биолога, предоставляющий инструменты для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, филогенетического анализа, редактирования и аннотирования нуклеотидных и белковых последовательностей, поддержания биоинформационной базы данных, визуализации, поиска геномных вариаций, работы с хроматограммами и многого другого. Исходные тексты UGENE распространяются под лицензией GPLv2, сборки доступны для Windows, macOS и Linux.

В новой версии:

Реализована поддержка всех доступных баз данных SnpEff для предсказания эффектов вариаций.

По умолчанию все документы теперь открываются в отдельных вкладках, а не в окнах. Изменить способ отображения можно в общих настройках.

Добавлена поддержка мониторов с высоким разрешением Retina.

В следующей версии (1.27) планируется выпустить новый редактор выравнивания хроматограмм, предназначенный для визуализации и анализа данных секвенирования по Сэнгеру.