The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.02.2017 20:32  Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.26

Состоялся релиз UGENE 1.26, пакета для работы молекулярного биолога, предоставляющий инструменты для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, филогенетического анализа, редактирования и аннотирования нуклеотидных и белковых последовательностей, поддержания биоинформационной базы данных, визуализации, поиска геномных вариаций, работы с хроматограммами и многого другого. Исходные тексты UGENE распространяются под лицензией GPLv2, сборки доступны для Windows, macOS и Linux.

В новой версии:

  • Реализована поддержка всех доступных баз данных SnpEff для предсказания эффектов вариаций.
  • По умолчанию все документы теперь открываются в отдельных вкладках, а не в окнах. Изменить способ отображения можно в общих настройках.
  • Добавлена поддержка мониторов с высоким разрешением Retina.

В следующей версии (1.27) планируется выпустить новый редактор выравнивания хроматограмм, предназначенный для визуализации и анализа данных секвенирования по Сэнгеру.



  1. Главная ссылка к новости (http://ugene.net/news.html#090...)
  2. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.25.0
  3. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.24
  4. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.22.0
  5. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.21
Автор новости: Юлия Альгаер
Тип: Программы
Ключевые слова: ugene
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 22:47, 13/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пора уже на Qt 5 переходить.
     
     
  • 2, A.Stahl, 23:12, 13/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>http://ugene.net/ru/download.html
    >UGENE может быть построен из исходных кодов на любой платформе с Qt5.4 и QtWebkit.

    Кажется они это уже сделали.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList