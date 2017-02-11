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11.02.2017 21:10  Проект Sandstorm переходит в руки сообщества

Компания Sandstorm объявила о сворачивании своей деятельности и передаче развиваемой платформы персональных web-серверов Sandstorm в руки сообщества. Разработчики Sandstorm продолжат разработку и координацию приёма изменений, но уже в своё свободное время на правах участников сообщества. Отмечается, что несмотря на общий интерес к платформе, сотни загрузок пробной версии и подключении энтузиастов к разработке community-редакции, коммерческая версия "Sandstorm for Work" не имела успеха, более того не удалось продать ни одной копии продукта. Облачный сервис Sandstorm Oasis оказался востребован, но поступления от него позволяли лишь сводить концы с концами.

Специфичные возможности коммерческой редакции "Sandstorm for Work", такие как поддержка LDAP, SAML и расширенные средства управления доступом, теперь доступны для всех пользователей и интегрированы в основную открытую платформу. Также открыт код альтернативного бэкенда Blackrock, лежащего в основе облачного сервиса Sandstorm Oasis и позволяющего создавать масштабируемые конфигурации Sandstorm, работающие в кластере из нескольких серверов. Код написан на языке С++ и доступен под лицензией Apache 2.0.

Sandstorm представляет собой открытую платформу для запуска web-приложений в изолированном окружении. Пользователю достаточно запустить один скрипт и зайти в web-интерфейс, после чего можно в один клик запустить приложения из специального каталога, в котором представлены такие программы, как WordPress, GitLab и MediaWiki. Приложение запускается в изолированном контейнере, при этом отдельный изолированный контейнер привязывается к данным и создаётся для каждого обрабатываемого в приложении объекта - например, для каждого редактируемого в Etherpad документа или создаваемого в Wekan канала в чате. Обращение к внешним ресурсам и другим изолированным окружениям требует явного подтверждения операции от пользователя. Пользователь может создавать резервные копии состояния приложения и переносить их между системами. Все данные на диске хранятся в зашифрованном виде.

  1. Главная ссылка к новости (https://sandstorm.io/news/2017...)
  2. OpenNews: Проект RethinkDB выкуплен для передачи сообществу
  3. OpenNews: В рамках проекта Sandstorm развивается платформа для персональных web-серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: sandstorm, httpd
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  • 1.1, Аноним, 21:38, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Нуу.. в руках сообщества то теперь расцветёт.
     
  • 1.2, Аноним, 22:30, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Что за трек
     
     
  • 2.3, Сырняша, 22:50, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Darude — Boku no^W^W Sandstorm
     
     
  • 3.4, Аноним, 01:05, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Для полноты картины осталось добавить ссылку на сам трек https www youtube co... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Аноним, 04:17, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, парниша с коровьим голосом Я слушал его в школе вместе с Модерн Толкинг С... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 03:54, 12/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Писал в прошлой новости, что не взлетит И вот, через полгода оно фактически cдо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 04:28, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно поэтому А теперь делайте из него свой очередной Quake 3 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Санта, 05:00, 12/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Странная затея.

    Давно уже проще вручную собрать нужный стек, чем городить огород вокруг «одного скрипта».

     

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