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11.02.2017 18:46  Вышел музыкальный плеер Qmmp 0.10.7

Подготовлен корректирующий релиз музыкального плеера Qmmp 0.10.7. Плеер Qmmp написан с использованием библиотеки Qt и поддерживает большинство популярных аудио-форматов. В новой версии улучшено определение формата потоков в модуле ffmpeg, обеспечена совместимость с GCC 6.x и устранена ошибка, приводящая к краху процесса.



  1. Главная ссылка к новости (http://qmmp.ylsoftware.com/...)
  2. OpenNews: Релиз аудиоплеера Qmmp 0.10.5 и 1.1.5
  3. OpenNews: Обновления музыкального плеера Qmmp 1.0.5 и 0.9.6
  4. OpenNews: Вышел музыкальный проигрыватель Qmmp 1.0.0, перешедший на Qt 5
  5. OpenNews: Вышел медиаплеер Qmmp 0.9.0
  6. OpenNews: Корректирующий релиз плеера Qmmp 0.8.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qmmp
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  • 1.1, Аноним, 19:54, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Сойдёт.
     
  • 1.2, Аноним, 20:04, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    вообще-то версии 0.1.Х базируются на QT4, а версии 1.0.Х на QT5...
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:44, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И какое же предложение в новости противоречит твоему комментарию?
     
     
  • 3.6, Denver22, 22:26, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    То, которое уже скорректировали. )))
     
  • 1.5, Аноним, 21:44, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Качество Deine Lakaien - готишная погремушка.
     
  • 1.7, Tita_M, 23:00, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поставил на винду и затем в ужасе удалил это убожество. Ни до Aimp, ни до foobar2000 эта поделка не дотягивает.
     
     
  • 2.8, Зависть детектед, 23:13, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "это убожество".."эта поделка "

    Не завидуй.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2

     
     
  • 3.10, Tita_M, 23:21, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто завидует, ты завидуешь, ёпт. Это линуксоиды завидуют тому, что у них нет божественных Aimp и Foobar2000, а есть вот такие вот поделия. ЭТО на винде в скине по-умолчанию хуже winamp второй версии.
     
     
  • 4.12, Зависть детектед, 23:26, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зависть – это порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы скрыть свои чувства от себя и других, завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будто тот, кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его – чистейшая выдумка и т. д.
     
  • 2.9, Аноним, 23:17, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты неправильно им пользуешься Чтобы правильно им пользоваться надо установить н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.11, Tita_M, 23:23, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз на винде он по-умолчанию идёт со скином очень похожим на второй winamp. Ууу, жуть.

     
  • 1.13, Аноним, 23:37, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К пользователям вопрос: как софт в сравнении с DeadBeef?
     

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