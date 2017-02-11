11.02.2017 18:46  Вышел музыкальный плеер Qmmp 0.10.7

4.12 , Зависть детектед, 23:26, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / – Зависть – это порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы скрыть свои чувства от себя и других, завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будто тот, кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его – чистейшая выдумка и т. д.

