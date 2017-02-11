11.02.2017 18:46  Вышел музыкальный плеер Qmmp 0.10.7

|
|
|
|
|
|
|
|3.10, Tita_M, 23:21, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Кто завидует, ты завидуешь, ёпт. Это линуксоиды завидуют тому, что у них нет божественных Aimp и Foobar2000, а есть вот такие вот поделия. ЭТО на винде в скине по-умолчанию хуже winamp второй версии.
|
|
|
|4.12, Зависть детектед, 23:26, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Зависть – это порок, который состоит в том, что человек испытывает чувство досады, вызванное желанием обладать имуществом, способностями, успехом предмета своего порока, его счастьем. Чтобы скрыть свои чувства от себя и других, завистник облекает зависть в форму добродетели, справедливости и утверждает, будто тот, кому он завидует, приобрел свое состояние нечестным путем, добился успеха хитростью, а способности его – чистейшая выдумка и т. д.
|