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10.02.2017 20:54  Выпуск утилиты GNU grep 3.0

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.0, сформированный спустя несколько дней после grep 2.28. В качестве причины столь скорого выпуска обновления называется устранение серьёзной ошибки, появившейся в grep 2.28 и приводящей к нарушению работы при вызове без опции "-F", но с указанием двух и более шаблонов поиска, не содержащих спецсимволы, но включающие операции экранирования, например '\.'. Назначение значительного номера версии 3.0 сопровождающий прокомментировал тем, что он почувствовал, что настало время.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/in...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.26
  3. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.22
  4. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.21
  5. OpenNews: Выпуск GNU grep 2.15 с поддержкой JIT-компиляции для PCRE-выражений
  6. OpenNews: В grep 2.17 кардинально увеличена скорость работы с многобайтовыми кодировками
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: grep
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  • 1, th3m3, 21:00, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Хорошая штука. Часто выручает.
     
  • 2, Аноним, 21:28, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Дожили, уже багфиксы новыми мажорными версиями делают.
     
     
  • 4, Аноним, 21:33, 10/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Человеку просто захотелось а все непременно ищут этому какое-то скрытое объяснен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, kai3341, 21:32, 10/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это не первый внезапный 3.0:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31259
     

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