10.02.2017 20:54  Выпуск утилиты GNU grep 3.0

Представлен выпуск утилиты для организации поиска данных в текстовых файлах - GNU Grep 3.0, сформированный спустя несколько дней после grep 2.28. В качестве причины столь скорого выпуска обновления называется устранение серьёзной ошибки, появившейся в grep 2.28 и приводящей к нарушению работы при вызове без опции "-F", но с указанием двух и более шаблонов поиска, не содержащих спецсимволы, но включающие операции экранирования, например '\.'. Назначение значительного номера версии 3.0 сопровождающий прокомментировал тем, что он почувствовал, что настало время.



